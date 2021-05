Tieši pirms 30 gadiem, 1991. gadā, Latvija no "padomju" piecu baļļu skolēnu vērtēšanas sistēmas pārgāja uz 10 baļļu. Tomēr šodien vērtēšanas pieeja atkal mainās: latviešu skolās paralēli darbojas divas sistēmas. Pedagogi rīkojas pēc savas izpratnes, vecāki neslēpj neapmierinātību un taruksmi, vismazāk no visiem raizējas bērni. Kopā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un vienas no Rīgas skolām direktori portāls "Delfi" centās tikt skaidrībā, no kādas vērtēšanas sistēmas Latvija ir atteikusies un kur tā vēlas nonākt.

No sarunas starp sporta skolotāju un skolēnu Natālijas Draudziņas vidusskolas baseinā: "Ar atzīmēm viss ir vienkārši! Aizgāji līdz baseinam – jau ir "4", atnesi peldbikses un cepurīti – tas ir "5", iegāji ūdenī – lūk, jau "6" sanāk, nenoslīki – vari jau rēķināties ar "septiņnieciņu"..."Bet ja ar bumbiņu?!" – lietpratīgi precizē skolēns.

Tas izskatītos pēc anekdotes, ja vien reālajā dzīvē katram skolotājam, skolēnam un vecākam varētu tik vienkārši paskaidrot, par ko un kādu atzīmi šodien ieliek. Bet galvenais – kā vārdā tas viss? Jo nav taču noslēpums, ka padomju laika teicamnieki piecu baļļu sistēmā kapitālistiskajā nākotnē reti guva panākumus, krietni biežāk fortūnu aiz astes ķēra daudz elastīgākie "labinieki" un mazāk uz formalitātēm ieciklējušies "trijnieku karaļi".

Tiekam skaidrībā, kā Latvijas skolās mainījusies vērtēšanas sistēma:

Kāpēc "pieciniekus" nomainīja uz "desmitniekiem"?

Par ko vēsta vārdi un skaitļi atestātā?

Kas ir "robots" un vai ar to iespējams strīdēties?

Kā uzlabot atzīmi?

Ar ko aizstāj atzīmes sākumskolā?

Kā novērtē padziļinātos kursus?

Kur pazudusi atzīme par uzvedību?

Reitingi – tas ir labi vai slikti?

Vai ir iespējams salīdzināt atzīmes ģimnāzijās un "parastajās skolās"?

Kāpēc "pieciniekus" nomainīja uz "desmitniekiem"?

1991. gadā, atbrīvojoties no padomju pagātnes mantojuma, Latvija nolēma pamest piecu baļļu vērtēšanas sistēmu, aizstājot to ar Eiropā daudz populārāko desmit baļļu skalu.