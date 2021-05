No slaimiem līdz putnu būrīšiem: Ričards Prūsis uzņēmēja zābakos kopš 8 gadu vecuma

13 gadus vecais Ričards Prūsis ar ģimeni dzīvo Skrīveros, un puikam ir kāds lielāks sapnis, kura īstenošanai nepieciešami finanšu līdzekļi. Tos viņš nelūdz vecākiem, tā viņš nav radis, jo jau kopš astoņu gadu vecuma pats darbojas mazajā uzņēmējdarbībā. Ar biznesa jomu ir saistīta visa ģimene, iespējams, arī tāpēc zēns saprot, ka nauda nekrīt no debesīm un neaug kokos, bet tā ir jānopelna ar savu darbu. No darba Ričards nebaidās, un tieši pandēmijas laiks, kas visus mūs ieslēdza mājās, izvērtās ražīgs – zēns uzmeistaroja putnu būrīšus, kurus šopavasar savā “Facebook” profilā piedāvāja iegādāties ikvienam interesentam. Atsaucība bija milzīga, pat samulsinot darbīgo zēnu.

Taču būrīši nav pirmais produkts, ko zēns piedāvā tirgū, patiesībā jau kopš astoņu gadu vecuma viņš allaž stāvējis līdzās mammai Sanitai tirdziņos, kuros mamma piedāvā iegādāties dažādus produktus, kuru galvenā sastāvdaļa – lavanda. Savukārt Ričards tirdzniecības vietas maliņā izvietoja savu stendu – bērnu auditorijai, vilinot mazos pircējus iegādāties slaimus. Kamēr šī ķepīgā masa bija modē, aptuveni trīs gadus, Ričards to gatavoja, bet nu jau tā ir pagātne, tāpēc radās jaunas idejas. Kā atzīst gan mamma Sanita, gan pats zēns, viņam ideju ir pilna galva, taču to īstenošanai vajadzīgi finanšu līdzekļi. "Pārdod, gūsti peļņu, to netērē, bet ieguldi nākamajā idejā," – aptuveni šāds ir Ričarda moto biznesā. Bet par to turpinājumā – portālam "Cālis" sarunā stāsta gan mamma Sanita, gan pats Ričards.

Putnu būrīši – biznesa ideja tēvam un dēlam



Prūšu ģimene dzīvo Skrīveros. Sanita ir mamma trīs bērniem – vecākajai meitai ir 29 gadi, viņa pati audzina jau divus bērniņus, bet otrajā laulībā dzimuši – 19 gadus vecā Patrīcija Elizabete un Ričards. Mamma uzsver, ka viņi visi ģimenē ir radoši. Sanita jau 10 gadus kopj lavandas lauku un smaržīgos augus pārstrādā dažādos produktos – ziepēs, ievārījumos, baltajā šokolādē... Tas ir mammas hobijs un bizness vienlaicīgi. Savukārt tētis Normunds iepriekš nodarbojies ar guļbūvju būvniecību, taču pirms 17 gadiem ģimene Balvu pusē iegādājās lielu nekustamo īpašumu ar domu, ka būs ģimenei lauku māja, bet nu tā pārvērsta viesu namā.

"Bērni redz, ka esam mazie uzņēmēji, redz, ka nemitīgi ir jādarbojas, jāattīstās, jāstrādā, tikai tad ir kāds rezultāts," tā mamma Sanita.

Foto: Prūšu ģimene ir Latvijas patrioti.

Ričarda tētis ir rīdzinieks, bet Sanita nāk no Madonas puses, Skrīveros viņa apmetusies pirmās laulības laikā, un tā arī visi par mājvietu šo vietu izvēlējušies. Normunds traģiskā negadījumā, vēl mazs būdams, zaudējis savu tēti, un pieaugušā vecumā spilgti piedzīvota sajūta, cik ļoti trūka tēta atbalsta, tēva, kas nodotu kādas aroda prasmes, tāpēc sev nosolījies, ka dēlam sniegs to, kā pašam pietrūcis.

Kādā 2016. gada naktī, kad nesen bija paputējis kāds Normunda izveidots bizness, viņam radās ideja – gatavot putnu būrīšu konstruktorus. Tagad šī lieta savu vietu tirgū jau ir ieņēmusi visai stabili, jo šos konstruktorus piedāvā iegādāties arī "Depo" veikali. Bet, kad visu pasauli skāra Covid-19 izraisītā pandēmija, tētis ar dēlu nosprieda – šo laiku nedrīkst izšķiest, tas jāizmanto lietderīgi. Normunds dēlam piegādāja koku, no kura arī darināti putnu būrīši. Kā stāsta Ričards, tētis jau iepriekš bija sazinājies ar ornitologiem un labi zināja, tieši kādi būrīši katrai putnu sugai nepieciešami. Tā tapa būrīši cielavām un mušķērājiem, strazdiem un svīrēm.

Foto: Privātais arhīvs

Foto: Ričarda gatavotos putnu būrus pircēji novērtējuši kā ļoti kvalitatīvus.

Kad bija sameistarots jau gana daudz būrīšu, Ričards sācis domāt: bet kā gan tos piedāvāt potenciālajiem pircējiem?! Un vecāki ieteikuši, lai pamēģina "Facebook" ievietot savu piedāvājumu. Kas to būtu domājis!? Jau dažās dienās zēna ieraksts sacēla veselu vētru sociālajā vietnē, ar to dalījušies vairāk nekā trīs tūkstoši "Facebook" lietotāju. Bet ne jau tikai dalījušies, jau pirmajā dienā Ričards saņēmis 10 pasūtījumus. "Tad es pa īstam iespringu un vairs nesapratu, kā visus pasūtījumus spēšu izpildīt. Pamodos nākamajā rītā pēc ieraksta publicēšanas un ieraudzīju, ka klāt nākuši vēl 40 pasūtījumi," stāsta Ričards. Tā nav joka lieta – būrīšus sagatavot sūtīšanai ar pakomātu tīkla starpniecību, tāpēc talkā nākusi māsa Patrīcija. Viņa iesaistījusies pasūtījumu apstrādē, zinājusi, kurš būrītis kam jāsūta, noformējusi paciņas. "Nedomāju, ka Latvijā ir tik daudz atsaucīgu cilvēku," atzīst zēns, kurš pa divām ziemām bija izgatavojis ap 200 putnu būrīšu, un tie visi tagad jau ir aizceļojuši pie saviem jaunajiem saimniekiem. Paredzot, ka pēc šī raksta, iespējams, kādam vēl radīsies interese, zēns ir gatavs atkal ķerties pie darba un klaudzināt āmuru, lai taptu jaunas putnu mājiņas.

Biznesa gars Ričardā modies jau astoņu gadu vecumā



Kā stāsta mamma Sanita, viņa kopj visai lielu lavandas dārzu. Turklāt, kā pati saka, lavandai ir īpaša pievienotā vērtība, jo visus stādus sieviete izaudzējusi pati – no sēkliņām. No lavandas top dažādi produkti, ko viņa pārdod izbraukuma tirdziņos. Viņa pieļauj, ka Ričards noskatījies no mammas, kura nemitīgi ģenerē jaunas idejas, lai tās pārvērstu jaunos produktos, – un tā arī zēnam radās savs "funktieris". Toreiz ļoti populāri bija slaimi. Ričards jau astoņu gadu vecumā pats internetā atrada dažādas to pagatavošanas receptes, uzlaboja tās, padarot slaimu par videi un cilvēka veselībai draudzīgāku spēļmantiņu. "Sākumā jau bija visādi, nācās arī pirmās partijas podā izgāzt, bet tad tā lieta aizgāja. Brauca man līdzi uz tirdziņiem, uzņēmēju dienām, kur blakus manam stendam viņš tirgoja savu produkciju. Tādā veidā viņā radās apziņa, ka naudiņu ir iespējams nopelnīt. Viņš gribēja jaunu telefonu, ko arī pats nopirka," atceras Sanita. Tirgošanās ar paša gatavotiem slaimiem ilgusi aptuveni trīs gadus, līdz pamazām tie vairs bērniem nebija aktuālāko rotaļlietu sarakstā.



Foto: Slaimu vēlies? Lūdzu, izvēlies!

Tā kā pandēmija ietekmējusi ģimenes biznesu kopumā, nemitīgi galvā rosoties jaunas idejas. Visu ziemu Ričards gatavoja putnu būrīšus, bet pirms Valentīna dienas nāca klajā ar jaunu produktu, ko tagad vēlas uzlabot un mēģināt iepludināt arī tirdzniecībā veikalos. Zēns izdomāja liet sveces, bet ne jau parastās, to jau dara daudzi. Viņa sveces ir personalizētas – tām izdegot, trauciņā parādās uzraksts, piemēram, "Es tevi mīlu!". Kā uzsver Sanita, Latvijā šādas sveces neesot redzētas, bet Ričards pats izdomājis, kā to panākt, tāpēc nu viņam esot doma, ka šis produkts jāuzlabo, tādēļ nepieciešams iegādāties papildu iekārtas. Tam arī plānots iztērēt daļu naudas, kas iegūta par putnu būrīšiem, tomēr savu lielo sapni Ričards neatklāj. "Parastas sveces negribēju liet, tad izdomāju, ka tās vajag personalizēt, lai būtu pārsteigums," stāsta zēns, kurš savu lielo sapni gan neatklāj, vien piebilst, ka tam nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi. Lai sapni neviens nenozagtu, par to labāk pirms tā piepildīšanās nestāstīt, aptuveni šāda ir Ričarda filozofija.

Foto: Ričarda izdomātās sveces, kas nepavisam nav parastas.

Mamma stāsta, ka sveču gatavošanas procesā bija nepieciešamas arī uzlīmes un Ričards pilnīgi visu darījis pats – zvanījis uz tipogrāfiju, visu sarunājis. Sveces viņš esot piedāvājis arī dažiem influenceriem, lai izmēģina un pareklamē savos blogos. Savukārt Ričarda māsa Patrīcija esot citāda, ne tik radoša un ambicioza. Jā, viņa palīdz ģimenes biznesā, bet nav ar to aizrāvusies. Viņa palīdzējusi Ričardam apstrādāt būrīšu pasūtījumus, un brālis viņai izmaksājis arī atlīdzību. Toties māsa savu radošumu izpauž sportā, pērn bijusi pat Latvijas jauniešu izlases sastāvā handbolā.

Prūši nav čīkstuļi un labi zina, cik vērta nauda



Sanita stāsta, ka bērniem ģimenē jau no mazotnes tiek stāstīts un ar darbiem rādīts, ka nekas nerodas ne no kā, ir jāstrādā, daudz jāstrādā, ja vēlas piepildīt kādu savu sapni. Tāpat ir jāiemācās zaudēt, jo bez tādiem brīžiem neiztikt, biznesā tā mēdz gadīties. "Vīram pirms kāda laika liels bizness aizgāja pa grunti, bija jāatsperas no jauna. Nauda nenāk viegli, viss ir jānopelna," uzsver Sanita. Lai ģimenē vismaz vienam būtu stabili ienākumi, mamma strādā algotu darbu – viņa ir tehniskais darbinieks Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā. Tā arī ģimene dzīvo – mamma ar bērniem pa darba nedēļu Skrīveros, bet tētis – Balvos, lauku īpašumā. Piektdienas vakarā visi no Skrīveriem dodas uz Balviem, bet svētdienas vakarā atpakaļ. Viesu namā, pat ja tas patlaban daudz ciemiņu nevar uzņemt, darbu daudz, jo ir liela teritorija, kas jākopj neatkarīgi no gadalaika. Vispār jau Sanita pēc profesijas ir pavāre, vēlāk kursos apguvusi arī floristes arodu, tāpēc laikā, kad vēl pandēmija nebija skārusi visu pasauli un varēja rīkot plašas svinības, nereti pati arī savā viesu namā klāja svētku mielasta galdus un veidoja ziedu dekorācijas.

Foto: Mamma Sanita savā paradīzē.

"Daudzi čīkst un brīnās, kā mēs tik daudz varam pagūt. Taču neesam vēl noguruši. Patiesībā mēs atpūšamies strādājot. Man ļoti patīk zemes darbi," saka Sanita, kura allaž pavasarī priecājas atkal doties pie savām mīļajām lavandām, kuru jaunos stādiņus šopavasar gan nedaudz esot apskādējis sals.

Foto: Prūšu ģimene ir stipra un atpūšas strādājot.

Par dzīvi nesūrojas arī Ričards, kurš vienmēr gatavs pasēdēt, padomāt un īstenot kādu jaunu ideju, pateicoties kurai var nopelnīt naudiņu kādas kārotas lietas iegādei. "Man ir žēl tērēt naudu sīkumiem. Ilgi domāju, kamēr atveru maku. Katrā ziņā nekādiem saldumiem, citiem niekiem to netērēju, tikai lielākām lietām, piemēram, velosipēdam," stāsta Ričards. Jāpiebilst, ka zēns ne tikai domā par savu biznesu, bet arī cītīgi mācās, arī mūzikas skolā, un patlaban tieši kārto gala pārbaudījumus saksofona klasē. Lai viņam veicas!

Lūk, kādu vēstījumu Ričards bija ievietojis savā feisbuka profilā!