Visai nodeldētais teiciens "Viss nāk no bērnības" tomēr ir ar savu patiesuma garšu. Lai kā mēs dažreiz necenstos norobežoties no pagātnes, kas mums darījusi sāpes, bieži vien neizdzīvotās emocijas gluži kā asni pavasarī izlien virspusē – un parasti brīžos, kad to negaidām. To var attiecināt arī uz Madaras Mažajevas dzīvi. Sieviete uzskata, ka viņai bērnības, vismaz ne tās, ko mēdz skaisti aprakstīt gudrās grāmatās, nav bijis. Slima, uz gultas guloša mamma, tētis, kura ilgu laiku nebija, bet, kad uzradās, viņai skaidri norādīja, ka ģimenē ir nemīlēta, un 16 gadu vecumā meitene tika padzīta no mājas ar vienu drēbju kārtu. Madarai izdevās izcīnīt cīņu ar sevi un pierādīt gan sev, gan citiem, ka viņa nav tēva iedomāts pamesls, bet sieviete, kura spēj mīlēt un būt noderīga sabiedrībai.

Madara pavisam drīz svinēs savu 35. dzimšanas dienu. Viņa ir sieva savam vīram Rolandam un mamma trim bērniem – 16 gadus vecajai Dagnijai, 14 gadus vecajam Dināram un divgadniekam Kristapam. Ģimene dzīvo Madonas novada Kalsnavas pagasta Jāņukalnā – nelielā ciemā, kurā nav pat sava veikala. Ar Madaru mūs iepazīstināja Kalsnavas pagastmājas darbinieki, ar kuriem sazinājos cita raksta kontekstā, pie reizes lūdzot padomāt, vai pagastā nebūtu kāda jauka ģimene, ar kuru palepoties. "Madara ir malacis!" – šādi bez ilgas domāšanas pagastā ieteica sarunai Madaru, kuras ģimene ieguvusi pagasta lepnuma titulu – par brīvprātīgu, nesavtīgu un aizrautīgu darbošanos sabiedrības, īpaši jauniešu, labā, veicinot viņu iesaistīšanos dažādās aktivitātēs gan svaigā gaisā, gan radošās nodarbēs telpās. Madara sarunai piekrita, un tā notika attālināti. Jāatzīst, ka saruna aizskāra ļoti jutīgas dvēseles stīgas un Madara tās laikā vairākkārt nespēja apvaldīt asaras. Jā, arī es...

Dvīnītes, mammas slimība un tēvs, kura nebija, bet tad atkal bija

Madara Jāņukalnā ir ienācēja, lai gan jau 19 gadi pagājuši, kopš te ieradusies no blakus esošā Vietalvas pagasta. Tajā dzīvoja viņas ģimene – mamma un dvīņumāsa, bet tēvs, kurš ģimeni bija pametis, tajā atgriezās, kad Madarai bija 11 gadu. "Kopš sevi atceros, mamma vienmēr bija slima. Sākumā vēl ar kūjiņu pārvietojās, bet tad kļuva guloša – viņai bija multiplā skleroze. Līdz ar to varu teikt, ka man tādas klasiskas bērnības nav bijis. Man nav atmiņu, kā citi bērni stāstīja: "Mēs ar mammu bijām aizbraukuši tur un tur..." Mēs nekur nebraucām," atminas Madara. Tā kā mamma par bērniem ilgi rūpējās viena pati, bet slimība to neļāva darīt pilnvērtīgi, dvīņu māsas mācījās Vecbebru internātskolā, turklāt mājās varēja braukt tikai brīvlaikā, nevis, kā citi bērni, piektdienu vakaros. "Atceros, kā piektdienās ar māsu sēdējām pie loga un raudājām, jo mēs mājās netikām, sirds ļoti sāpēja..." stāsta Madara.