No tirdzniecības atsauc bērnu drošībai bīstamu konstruktoru

No tirdzniecības tiek atsaukta bērniem domāta rotaļlieta – konstruktors "Seek'O Blocks", kas sastāv no 90 elementiem. Testējot minēto rotaļlietu, secināts, ka no tās atdalās mirgojošās sīkās detaļas, padarot pieejamas baterijas, līdz ar to radot aizrīšanās un kuņģa-zarnu trakta bojājumu risku, vēsta Patērētāju tiesību un aizsardzības centra speciālisti.

Visi pircēji, kuri laika periodā no pagājušā gada 1. novembra līdz 22. decembrim ir iegādājušies šo rotaļlietu, tiek aicināti nekavējoties to atgriezt atpakaļ veikalā, kurā konstruktors iegādāts, jo rotaļlieta neatbilst standarta prasībām un rada nopietnu risku, brīdina Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Evija Lene. Iespējams, šo rotaļlietu esi iegādājies SIA "Lenoka". Tādā gadījumā vērsies pie veikala administrācijas: Krustpils iela 12, Rīga, LV-1073. Тālr.: 6777 59 59, e-pasta adrese: mego@mego.lv.