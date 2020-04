Pieaugšanas laiku un pusaudža gadus ļoti bieži raksturo kā "traku laiku" gan jauniešiem, gan viņu vecākiem. Lai arī kā gribētos, līdz šim nav izdevies atrast recepti, kas palīdzētu šo laiku aizvadīt bez strīdiem, konfliktiem un protestiem no atvases puses. Arī bērnam šis posms ir pārbaudījumu un pārdzīvojumu pilns. Tas ir laiks, kad mainās ne tikai bērna ķermenis, bet arī identitāte, viņam kļūstot par sievieti vai vīrieti.

To, ar kādām problēmām šajā vecumā saskaras zēni, pārrunājām ar Pusaudžu resursu centra vadītāju Nilu Saksu-Konstantinovu un ārstu psihoterapeitu Andri Veselovski. Abi speciālisti norāda, ka zēna dzīvē šis posms ir ārkārtīgi nozīmīgs un ir būtiski, lai jaunieša dzīvē būtu kāds vīrietis, kam uzticēties un kas var sniegt atbalstu, ja tāds nepieciešams.

Informācijai: vecāki un pusaudži, kam nepieciešams atbalsts, to var saņemt Pusaudžu resursu centrā. Plašāka informācija šeit.

Identitātes maiņa – no zēna par vīrieti

Sakss-Konstantinovs stāsta, ka zēniem pārejas posmā ir ļoti svarīgi, lai viņiem dzīvē būtu kāds pieaugušais – kāds vīrietis, kas var kļūt par paraugu. Turklāt ir svarīgi saprast, ka tā var būt problēma ne tikai tajās ģimenēs, kur dēlu audzina tikai mamma vai vecmamma. Nepietiek ar to, ka tētis vai patēvs dzīvo vienā mājā ar zēnu, būtiska ir vīrieša figūras klātesamība un komunikācija.

Tāpat Sakss-Konstantinovs piebilst, ka šķirta ģimene uzreiz nenozīmē, ka zēns uzaug bez vīrieša savā dzīvē. Speciālists zina gadījumus, kad mammas, kas zēnus audzina vienas, apzināti rada situāciju un palīdz iekārtot dēla dzīvi tā, lai viņam būtu vīrietis, kura piemēram sekot, kam vēlēties līdzināties. Tas var būt, piemēram, treneris vai pulciņa vadītājs. Sievietes mēdz atrast iespēju dēlam izveidot saskarsmi ar cilvēku, kas var būt viņa paraugs. Speciālists uzsver, ka pubertāte ir laiks, kad cilvēkā notiek gan fiziskas, gan psiholoģiskas izmaiņas. Šis periods ir saistīts ar identitātes meklējumiem un formēšanos ārpus ģimenes.

Šajā laikā vīrieša piemērs zēnam ir ļoti būtisks, jo liela daļa no viņa būtības un identitātes veidošanās procesa ir saistīta ar to, ko nozīmē būt vīrietim. Paraugam nav jābūt ģimenē, bet tam ir jābūt reālam cilvēkam zēna dzīvē. Veidot identitāti ar vīrieša tēlu, kura dzīve ikdienā nav redzama, ir ļoti sarežģīti, jo trūkst izpratnes par cilvēka dzīves realitāti. Ja zēnam ir elki, piemēram, mūziķi, sportisti, par to nevajadzētu satraukties. Problēma var rasties tad, ja blakus šiem tēliem nav iespējas saskarties ar reālu cilvēku, jo tas var veidot stereotipizētu uzvedību un izpratni par vīrišķību.