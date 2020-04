Noderīgi knifiņi bērnistabas iekārtošanai, kas vecākiem atvieglos ikdienu

Starp jēdzieniem "dzīve ar bērniem" un "dzīve rotaļlietu ielenkumā" itin droši var likt vienādības zīmi. Ja vienā brīdi vari priecāties par perfekti sakārtotu viesistabu, tad jau nākamajā tā mēdz būt pārbāzta ar attīstošajiem galdiņiem, paklājiem un mantu kastēm. Lai mājvieta nepārvērstos haosa epicentrā un rotaļlietas lielākoties arī paliktu tikai bērnistabā, aplūko piemērus, kā mazo ķiparu telpu iekārtot pēc iespējas funkcionālāk.

Pirms ķerties pie rotaļlietu kalna veidošanas "What to Expect" eksperti iesaka istabu sadalīt vairākās zonās. Katrai zonai vajadzētu bērnam piedāvāt atšķirīgu spēlēšanās veidu. Starp citu, ja tiek ieviests konkrēts sadalījums, gan vecāki, gan arī bērni varēs telpu sakārtot daudz operatīvāk, jo skaidri zinās, kur katra lieta atrodas.

Ja bērnam patīk zīmēt vai darboties ar krāsām, izveido stūrīti, kurā iespējams ļaut vaļu iekšējam Pikaso. Lielās molbertu vizualizācijas izmet no galvas, pietiks vien ar nelielu galdiņu, krēslu, dažiem spainīšiem otiņu un papīra glabāšanai, kā arī pārredzamu flomāsteru izvietojumu. Ja vēlies, lai bērns vairāk lasītu grāmatas, apsverams variants ir mājīga lasāmstūrīša izveide, neaizmirstot blakus nolikt vēl citas rotaļlietas, kas varētu viņu ievilināt grāmatu pasaulē.

Māci rotaļāties vienatnē

Rotaļas nav tikai izklaide vai laika aizpildīšana. Bērni mācās darot, tāpēc šādā veidā viņi var veicināt valodas attīstību, veidot tuvākās attiecības ar māsām un brāļiem (ja spēlējas kopā) u.c. Īpaši svarīgi tas ir mazākajiem ķipariem – viņi tikai sākuši veidot un attīstīt fantāziju, tāpēc, drošā attālumā vērojot situāciju, nepieciešams dot viņiem laiku spēlēties vienatnē.

Ļauj bērnam pagatavot kādu maltīti viņa mazajā virtuvītē vai neiejaucoties mēģināt salikt puzli. Lai mācītu maziem bērniem spēlēties vienatnē, nav jāpamet telpa, taču jādod "vieta elpošanai" un jāļauj būt noteicējiem pār savām izklaidēm.

Atceries par drošības pasākumiem

Tikai tāpēc, ka mazāko ģimenes locekļu istabas ir pārpilnas ar bērniem draudzīgām rotaļlietām, nenozīmē – drīkst mazāku uzmanību vērst drošības pasākumiem. Ja vecāki nav gana uzmanīgi, uzturēšanās mājvietā var radīt potenciālus draudus mazuļa veselībai.

Ja mājvietā ir divi stāvi, neaizmirsti par bērnu sētiņu, ko novietot trepju abos galos. Tāpat noderīgas ir slēdzenes, ko uzlikt, piemēram, zemajam ledusskapim, zāļu atvilktnēm vai istabām, kur bērniem nav jāiet. Tāpat dzīvesvietā jābūt uzmanīgiem ar masīviem priekšmetiem, kas izkustināšanas gadījumā var nokrist vai apgāzties, tādējādi palielinot iespēju satraumēties.

Iedvesmojoties no "What to Expect", kā arī izpētot "Instagram" un "Pinterest" foto krājumus, tupinājumā aicinām iepazīties ar vairākām idejām, kas palīdzēs bērnistabu iekārtot ne tikai skaisti, bet arī funkcionāli!

Slidkalniņš istabā. Lai gan pašiem bērnība jau tālu aiz muguras, nevar noliegt, ka došanās uz spēļu laukumu bija viena no aizraujošākajām nodarbēm. Taču – ko darīt dienās, kad uz iemīļoto vietu nevar doties slikto laikapstākļu vai kādu citu iemeslu dēļ? Laukumiņš jāpārnes iekšā, piemēram, izveidojot nelielu slidkalniņu. Varēsiet aiztaupīt puņķus un asaras!

Taču, ja telpā ir gana daudz rūmes un iekštelpās vēlies ienest vēl citas aktivitātes, lūk, vēl pāris variantu!

Grāmatu stūrītis. Kamēr vieni ir kā traki uz grāmatām, citiem vecākiem "jākaro", lai bērns paņemtu rokās kādu bilžainu lasāmvielu. Ja vēlies bērnu mudināt pēc iespējas biežāk doties fantāzijas ceļojumā uz tālām un skaistām zemēm, izveido mājīgu grāmatu stūrīti ar zemiem plauktiem, no kuriem bērns pats var izcelt laukā sev interesējošās lietas.









Mākslas stacija. Bērnam pieaugot un arvien vairāk apgūstot jaunas prasmes, pastiprināsies vēlme kaut ko radīt pašam – īpaši tad, ja mākslas darbiem tiks dotas goda vietas pie ledusskapja vai uz kāda plaukta mājoklī. Taču radošajām nodarbēm nav jāpaliek tikai bērnudārzā vai skoliņā. Izveido mākslas staciju arī mājās, pa laikam arī piedāvājot citus izejmateriālus. Ja tiks darīts viss iespējamais, lai interesi audzētu, bērns šajā "punktā" var pavadīt pat vairākas stundas.





Pārbīdāms plaukts ar rokdarbu piederumiem. Ja mājās ir dikti daudz dažādu otiņu, krāsu bundžu, zīmuļu un citu piederumu, kuru likšana atvilktnēs noslēdzas ar milzīgu bardaku, apsverams variants ir neliela, pārbīdāma plaukta izveide. Šādā veidā izvairīsies no piederumu pārnēsāšanas ar rokām, kā arī papildināsi telpu ar skaistu un praktisku elementu.





Par norisēm aiz durvīm. Ikviens vecāks vēlas, lai bērns izaugtu par krietnu un daudzpusīgu cilvēku. Tieši tāpēc jau vecākiem bērniem istabā vēlams papildus alfabētam un skaitļiem novietot arī, piemēram, globusu vai pasaules karti. Šādā veidā mazais ķipars mācīsies, ka aiz mājas durvīm vai pagalma vārtiem ir arī kaut kas daudz lielāks, veidojot priekšstatu par to, kā pasaule iekārtota.





Ērti pieejamas kastes. Viens no ērtākajiem veidiem, kā atvieglot mantu kārtošanu un parūpēties par to, lai pazustu pēc iespējas mazāk mantu, ir to kārtošana kastēs un atvilktnēs. Ja istaba ir maza, kastu skaits jāsamazina, vienā liekot, piemēram, divu kategoriju mantas.

Vieta zīmēšanai. Zīmēt tīk teju visiem bērniem – reizēm arī uz jaunā ādas dīvāna, tapetēm vai pašiem saviem rokām. Lai pēc iespējas ātrāk no šī niķa atradinātos, mazajam ķiparam ne tikai jānoliek priekšā lapa un zīmulis, bet jācenšas radīt pēc iespējas interesantāku izpausmju vietu, piemēram, ļaujot zīmēt uz papīra, kas piestiprināts pie sienas.

Magnēts pie sienas. Burtu atpazīšana ir viena no pirmajām prasmēm, ko bērns apgūst. Ar laiku kopā tiek likti vārdiņi, pamazām vārdu kombinācijām aizņemot visu grīdu. Labākajā gadījumā burtiņi pēc spēlēšanās tiek salikti vienuviet, taču reālitātē – kāds vienmēr pazūd. Lai nepaslīdētu uz kāda no tiem un negūtu traumu, labs variants ir izmantot magnētiņus un veidot vārdus uz sienas.