Darbs pie datora un viedtālruņa spaidīšana visas dienas garumā, atbildot uz skolēnu un viņu vecāku jautājumiem, pretenzijām un paldies vārdiem, palīdzēšana saviem bērniem, ēst gatavošana un grīdu pucēšana, nākamo mācību dienu satura veidošana – tā ir ikdiena pedagoga dzīvē, kas patlaban, tieši tāpat kā lielākajai daļai sabiedrības, norit attālinātā režīmā.

Ir ārkārtēja situācija, un tā izpaužas arī skolotāju ģimenēs, kur visbiežāk nākas strādāt dubultslodzē, jo vecāka pienākumi saplūst ar darba pienākumiem un otrādi. Un ja vēl atrodas vecāki, kuri uzskata, ka pedagoga darba laikam nav ierobežojumu, ka uz viņu var izgāzt negācijas, kas, pilnīgi iespējams, uzkrājušās ne jau bērnu mācību dēļ...

Rit trešā darba nedēļa, kurā mācību process noris attālinātā režīmā. Ko tas nozīmē skolotājiem, turklāt tieši tiem, kuriem pašiem ir skolas vecuma bērni? Par to šajā rakstā – trīs skolotājas, kuras ir arī mammas, pastāstīs, kāda ir viņu ikdiena ārkārtas situācijā. Ar šiem stāstiem vēlamies izcelt pedagogu darbu, mudināt vecākus aizdomāties, vai patiesi pamatots būs skolotājam nosūtītais ziņojums ar pretenzijām un vai tu kā vecāks esi izpildījis savu pienākumu.

Nogurdinoši – situāciju raksturo pedagoģe Laila Kalniņa



Vakars, Laila ir nogurusi, bet nevar iemigt. Tad pati saprot, ka tas ir dažu vecāku dēļ, kuri no rīta e-pastā izgāzuši uz viņu savas dusmas par bērnam uzdotās mācību vielas apmēriem. Tas nekas, ka pēcpusdienā tie paši vecāki atsūtījuši ziņu, kurā atzīst, ka, iespējams, pāršāvuši pār strīpu. Bet Lailai nākas domāt par tām dusmīgajām vēstulēm, kas iesūtītas no rīta. Viņa ir nogurusi, jo kopš rīta līdz pat vēlam vakaram nemitīgi dažādos rīkos tiešsaistē sazinājusies ar saviem audzēkņiem, centusies palīdzēt saviem bērniem, pati mācījusies apgūt jaunas tehnikas, lai veidotu interesantus uzdevumus skolēniem, pa vidu vēl apdarījusi mājas soli, un tad vēl pirms miega jādomā, kāpēc viņai nosūtītas dažas naidpilnas vēstules... "Vienmēr tā strādāt es negribētu. Strādāt var, bet tik ļoti pietrūkst klātienes efekta," saka Jaunmārupes pamatskolas skolotāja Laila Kalniņa, kura šogad audzina 2. klasi.

Laila ir ne tikai skolotāja, bet arī daudzbērnu mamma. Viņas ģimenē aug trīs meitas, kuras mācās 11., 7. un 3. klasē. Vecākajiem bērniem mammas palīdzība mācībās teju nav nepieciešama. 7. klases skolniece dažas reizes lūgusi mammu palīdzēt atrast mācībām nepieciešamos papildu materiālus, bet vidusskolniecei palīdzība nav vajadzīga, turklāt, kā smejas Laila, vecākajai meitai mācību viela ir tik sarežģīta, ka viņa nemaz nevarētu palīdzēt. Toties 3. klases skolniecei ir jāpalīdz. "Viņai vēl nav tik lielas motivācijas. Grūtākais ir sākt kaut ko darīt, jo mājās jau nav tā vide, kas skolā, kad atskan zvans uz stundu, visi bērni sapulcējas klasē, skolotāja vada stundu. Viņai ir grūtības koncentrēties," stāsta Laila.

Bieži Lailas mājās notiek šādi: viņa strādā, līdz izdzird jaunākās atvases balstiņu: "Mammīt, atnāc!" Pēc brīža dzirdama vidējā meita: "Es neko nesaprotu! Vari man palīdzēt?" Mamma dodas pie viena, pie otra bērna – skatās, lasa, iesaka... Vēl viena situācija: vecākajai meitai notiek videokonference, bet tieši tad kādam citam tieši tajā istabā ir kaut kas jāpaņem. "Kāds pēkšņi tik ļoti grib ēst, kādam ir auksti, jāiekurina kamīns, kāds neapmierināti burkšķ, ka citi par skaļu uzvedas. Un ēst katrs grib savā laikā, jo arī celšanās no rīta notiek dažādos laikos. Un tam visam paralēli man ir jāpilda pedagoga pienākumi," ainu no savas ikdienas dzīves ieskicē Laila.

Tālrunis pīkst līdz pat pulksten 22

Laila saviem skolēniem nav noteikusi laika ierobežojumu, kad jāiesūta padarītie darbiņi. Tas nozīmē, ka viens paveikto iesūta jau neilgi pēc pulksten 9, bet cits tikai ap pulksten 22. Turklāt katrs bērns dienā atsūta vairākus paveiktos uzdevumus, jo tie netiek nosūtīti vienā ziņojumā, bet atsevišķi. Tad vēl seko nemitīga atgriezeniskā saikne ar mīļo skolotāju – tālrunī viņa ik dienu saņem virkni pozitīvo emociju zīmīšu – sirsniņas, īkšķīšus, smaidiņus... Un pie katra šāda ziņojuma tālrunis skaļi par to paziņo... Arī ar vecākiem notiek visai aktīva sarakste. "Ar vecākiem sazinos "WhatsApp" grupā, bet esmu liegusi iespēju viņiem atbildēt uz manis sniegto informāciju. Tomēr daži vecāki savas negācijas izgāž e-pastā. Jā, ir vecāki, kuriem situācija rada paniku, viņi iekaist, no rīta izmet savas negācijas, bet jau pēcpusdienā it kā mēģina atvainoties. Vēl ziņas saņemu no priekšmetu skolotājiem, kuri mani kā klases audzinātāju lūdz pamudināt kādus kūtrākus skolēnus laikus ķerties pie darbiem. Daži bērni savus darbiņus citos priekšmetos nesūta konkrētajam pedagogam, bet man. Un tas tik ļoti nogurdina, šī nemitīgā ziņojumu saņemšana, atbildēšana uz tiem, turklāt liela daļa no tiem jau uz mani neattiecas, esmu tikai vidutāja. Bērniem gan cenšos atbildēt uzreiz un neierobežot viņiem iespēju ar mani sazināties," stāsta Laila. Viņa gan atzīst: "Ja turpināsies kā patlaban, būs jānovelk kādas robežas."

Skolotāja norāda, ka visi viņas kolēģi ir saprotoši, pretimnākoši, apzinoties, ka arī vecākiem viss ir jauns, tomēr nākoties dzirdēt atsevišķu vecāku pārmetumus. Tagad, šajā situācijā, Laila cenšas atminēties savulaik uzklausītos speciālistu ieteikumus – vecākam, kurš ir iekarsis, ar putām uz lūpām, uzreiz neatbildēt, bet nogaidīt pāris stundu. Visticamāk, pēc laika vecāks būs nedaudz nomierinājies un saruna varēs veidoties konstruktīvāka, turklāt pedagogs būs pasaudzējis savus nervus.