Norisināsies diskusija par iespējām un izaicinājumiem interešu izglītībā Latvijā un pasaulē

2. aprīlī Tehniskās jaunrades nams (TJN) "Annas 2" atzīmēs savu 30 gadu jubileju ar interešu izglītībai veltītu pasākumu – simpoziju "Interešu izglītība 21. gadsimtā: radošums, personība, karjera", kurā aicina piedalīties politikas veidotājus un bērnu interešu izglītības centru vadītājus.

Pasākumā apmeklētāji kopā ar vietējiem ekspertiem un kolēģiem no Lietuvas un Nīderlandes varēs diskutēt par iespējām un izaicinājumiem interešu izglītībā Latvijā un pasaulē. Simpozija mērķis ir veidot platformu nozares profesionāļiem, kur apmainīties ar viedokļiem, dalīties labajās praksēs un aktualizēt problēmjautājumus laikā, kad izglītības sistēmā notiek pārmaiņas. Jaunās izglītības sistēmas uzdevums ir palīdzēt skolēniem gūt dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, tāpēc arī interešu izglītībā tiek aktualizēts jautājums – kā palīdzēt bērniem un jauniešiem veidot veiksmīgu nākotni?

Simpozija pirmās daļas fokusā ir interešu izglītība kā nozīmīgs instruments bērnu un jauniešu radošuma izkopšanā, personības attīstībā un nākotnes karjeras izvēlē. Ar pētījuma rezultātiem par neformālās izglītības ietekmi uz veiksmīgas personības veidošanos uzstāsies Lietuvas Jaunatnes centra direktors un Eiropas Bērnu un jauniešu neformālās izglītības iestāžu asociācijas (EAICY) prezidents Valdas Jankauskas. Par interešu izglītības lomu radošuma izkopšanā un karjeras veidošanā dalīsies vairākas Latvijas uzņēmējas, kurām ir pieredze darbā ar jauniešu biznesa prasmju izkopšanu. Vita Brakovska, biedrības "Zinis" vadītāja, runās par radošumu ikvienā cilvēkā un tā praktisko izmantojumu, Līva Stūrmane, Jauno uzņēmēju "Jobs & Society" valdes locekle, iepazīstinās ar tikko veiktā pētījuma par darba tirgū pieprasītām prasmēm rezultātiem, bet bijusī TJN "Annas 2" audzēkne, Kim? Laikmetīgās mākslas centra dibinātāja Zane Čulkstēna dalīsies ar personīgo pieredzi, kā interešu izglītība ir palīdzējusi akadēmiskajā un profesionālajā karjerā. TJN "Annas 2" struktūrvienības, zinātnes centra "Tehnoannas pagrabi", dibinātāji Alvis un Dace Baloži dalīsies ar profesionālās pieredzes stāstu, veidojot un vēl joprojām vadot pirmo zinātnes centru Baltijas valstīs.

Savukārt simpozija otrā daļa tiks veltīta neformālās izglītības procesiem un izaicinājumiem Eiropā un veiksmīgajām praksēm Latvijā un Lietuvā. Benita Svareniece, Bauskas "BJC" direktore, runās par interešu izglītības centru ilgtspējību Latvijas mainīgajos apstākļos, minot 10 gadu laikā uzkrāto pieredzi, vadot Bauskas "BJC". Lietuvas Republikas Seima deputāts Gintaras Steponavičius iepazīstinās ar neformālās izglītības finansēšanas sistēmu, ko īstenoja kā daļu no izglītības reformas, esot Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministram no 2008. līdz 2012. gadam. Jaunatnes lietu eksperts no Nīderlandes, viens no nozīmīgākajiem autoriem un pētniekiem neformālās izglītības sektorā – Prof. dr. Renē Klarijs iepazīstinās ar savu redzējumu par sociālajiem, politiskajiem un pedagoģiskajiem izaicinājumiem un pārmaiņām neformālajā izglītībā 21. gadsimtā. Pasākuma viesi tiks aicināti piedalīties interaktīvā aptaujā, lai noskaidrotu viedokli par aktuālajiem jautājumiem interešu izglītībā, bet simpozijs tiks noslēgts ar paneļdiskusiju par interešu izglītības nozares attīstības iespējām Latvijā.

Placement code for key after_article not found.

Placement code for key m_after_article not found.