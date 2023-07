Noskaties! Lai piesaistītu līdzekļus labdarībai, divi jaunieši kājām šķērsos Latviju

Divi jaunieši 15. jūlijā Zilupē uzsāka labdarības pārgājienu “Solis pāri Latvijai”. 26. jūlija rītā jaunieši bija tikuši līdz Jūrmalai, bet esot mērķis līdz 1. augustam sasniegt Ventspili. Ar aptuveni 600 kilometru garo pārgājienu jaunieši iecerējuši ne vien gūt jaunus iespaidus un pārbaudīt savas spējas, bet arī piesaistīt finansējumu labdarības organizācijām, kas palīdz bērniem ar autismu un cīņai pret mobingu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ar Jēkabu un Dānielu šorīt tiekamies Slokas dzelzceļa stacijā, kur abi puiši ieradušies pēc neplānotas brīvdienas, ko pavadījuši savās mājās. "Mums to ārsts ieteica, jo Jēkabam bija problēmas ar saitēm, bet man ar asinsvadiem, tāpēc dienu atpūtāmies. Bija tā neierasti celties augšā no rīta."

Trešdien gan abi ir apņēmības pilni pārgājienam paredzētajās atlikušajās dienās šķērsot Kurzemi. Dienas mērķis ir aizsoļot līdz Tukumam.

Abi rīdzinieki stāsta, ka pārgājienos piedalījušies arī agrāk, bet parasti tie bijuši vienas vai dažu dienu pasākumi, bet ideja spert platu soli pāri Latvijai – 18 dienās no Zilupes aiziet līdz Ventspilij – radusies Dānielam. "Man jau šī ideja pāris gadus ir – pāriet pāri Latvijai. Tas likās tik forši – pāriet pāri zemei, kur piedzimi, iepazīt cilvēkus, izpētīt arī tās vietas, kur cilvēki nedodas. Decembrī Jēkabam sabiedriskajā transportā saku: "Tu vēlies vasarā pāriet pāri Latvijai?" Viņš tā saka – nu ejam!"

Pārgājiens sākās Latgalē, kas abiem jauniešiem bijusi visnepazīstamākā vieta. Turklāt ne viens no viņiem nezinot ne krievu, ne latgaliešu valodu. Tomēr latgaļu sirsnība un viesmīlība esot sajūtama arī bez plašām iespējām komunicēt. "Noteikti Latgale bija atvērtāka, visi bija sajūsmā par mūsu piedzīvojumu. Ja mēs ejam pa šoseju, mašīnas apbrauc ar daudz lielāku līkumu. Piemēram, Dānielam bija situācija, ka viņš aiziet pēc ūdens, vienkārši paceļ pudeli un parāda, ka mums vajag ūdeni, cilvēki saprot."

600 kilometrus garā pārgājiena mērķis gan nav tikai savu spēku apzināšana un jaunu emociju gūšana. Soļojot pa Latviju, abi jaunieši vēlas palīdzēt bērniem ar autismu, kā arī aktualizēt mobingu, ar ko skolas laikā saskāries arī Dāniels. "No 1. līdz 9. klasei skolā katru nedēļu konstanti saskāros ar mobingu no klases biedriem gan fiziski, gan emocionāli. Arī no skolotāju puses ik pa laikam, un šis ir temats, kas Latvijā aizvien vairāk paceļas. Eiropā mēs esam pirmajā vieta pēc rādītājiem par mobingu. Mēs šo darām, lai arī tie jaunieši, kuri cieš no mobinga, varētu pievienoties. Mēs varētu parunāties. Kā arī ir labas organizācijas, kam noderētu finansējums, lai varētu šo problēmu palīdzēt risināt."

Pārgājienu jaunieši noslēgšot 1. augusta pēcpusdienā Ventspilī pie Dienvidu mola, un pavisam iespējams, ka līdzīga Latvijas apzināšana būšot arī nākamajā vasarā.

Projektu līdzfinansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par "ReTV Ziņas" saturu atbild SIA "Re MEDIA".