Noskaties! Veidos terapeitisko skolu riska jauniešiem

Pēc sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" slēgšanas šobrīd valstī vairs vispār nav nav tādas iestādes, kas sniegtu atbalstu jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, kas ietekmē viņu un apkārtējo cilvēku drošību – tā par vajadzību veidot jaunu iestādi izsakās Labklājības ministrijā. Tāpēc arī vairākas ministrijas kopīgi iecerējušas veidot jaunu terapeitisku skolu likvidēto "Naukšēnu" vietā.

Kāda būs terapeitiskā skola, ir pāragri spriest, taču zināms, ka tā paredzēta galvenokārt jauniešiem, kuri ir probācijas dienesta uzraudzībā. Atšķirībā no sociālās korekcijas izglītības iestādes "Naukšēni" tajā uzņemšot jauniešus vienīgi pēc rūpīga speciālistu izvērtējuma.

Rakstiskā komentārā Labklājības ministrija "ReTV" norāda: "Analizēs jaunieša uzvedības pamatcēloņus, veicot padziļinātu, visaptverošu un individuālu katra jaunieša un viņa apkārtējās vides un resursu izpēti, lai spētu nodrošināt ar nepieciešamajiem speciālistiem, atbilstošām programmām, specializētiem darbiniekiem un citiem resursiem."

Iestādes izveidē piedalās vairākas ministrijas, un drīz gaidāma lielā darba grupas sēde. Procesā iesaistīts ir arī psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs, kurš uzsver, ka šāda iestāde ir ļoti nepieciešama: "Šobrīd būtu pāragri kaut kādas konkrētas lietas teikt, bet tas, kas ir svarīgākais, tās ir divas lietas. Viens ir tas, ka sabiedrībā ir radusies pārliecība un arī lielāka izpratne, ka mēs nevaram vienkārši aiztaisīt ciet kaut kādas iestādes, nedomāt, kas ar tiem bērniem tālāk notiek. (..) Otrs, kas ir svarīgi, ka politiskā līmenī izklausās, ka ir vēlme, varbūt vilkme, enerģija šo jautājumu risināt."





Jāatgādina, ka 2021. gada rudenī "nāca gaismā" "Naukšēnos" veiktie bērnu tiesību pārkāpumi, pēc kā pāraudzināšanas skola bija kā zem lupas. Mēģinot tur ieviest jaunu kārtību, no skolas izskanēja ziņas, ka iestādē trūkst skolotāju un speciālistu. Pēc tam jau pērnā gada vasarā valdība lēma "Naukšēnus" likvidēt. Nils Sakss Konstantinovs sarunā ar "ReTV" atzīst: "Ja jautājums ir par to vai mums ir pietiekami daudz speciālistu, kas varēs strādāt šādā iestādē ar šādiem bērniem, tad atbilde ir absolūti nē, bet tas ir saprotami, tāpēc, ka kur šiem speciālistiem būtu iespēja attīstīties un izaugt, ja mums nav šāda veida iestādes. Sākumā tas būs vairāk intensīvs apmācību process darbiniekiem nekā pusaudžiem. Ar to ir jārēķinās."

Lūdzot komentēt ko vairāk par jaunās iestādes tapšanu, Labklājības ministrijā norādīja, ka visprecīzāk varēs izteikties Tieslietu ministrija, kas savukārt "ReTV" norādīja, ka projekts vēl ir darba stadijā un jūnija sākumā būs publiski apspriežams rezultāts.