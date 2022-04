Obligātais eksāmens dabaszinātnēs neradīs mīlestību pret STEM priekšmetiem

Ietekmi uz sekmīgumu radīs arī eksāmenu sliekšņa paaugstināšana – tas veicinās gan skolēnu motivāciju, gan uzlabos mācību satura apguves līmeni. Atgādināšu, ka minimālais sasniedzamo rezultātu slieksnis tiks paaugstināts pakāpeniski (no 2022./2023.mācību gada – par 10 procentiem, no 2023./2024. gada – par 15 procentiem, no 2024./2025. gada – par 20 procentiem), tāpēc, līdzīgi kā situācijā ar jauno saturu, mēs nevaram prasīt tūlītēju rezultātu un plānot jaunas reformas, neļaujot noslēgties iepriekšējām, attiecīgi vēl neizvērtējot to rezultātus.

Motivācijas atslēga ir arī mijiedarbībā ar augstskolām, proti, ja augstākās izglītības iestādes pieprasīs attiecīga eksāmenu rezultātus, lai sniegtu priekšrocību iestāšanās procesā, tas sekmētu skolēnu mērķtiecību un motivāciju attiecīgā priekšmeta apguvē. Viens no piemēriem ir bioloģijas un ķīmijas eksāmenu iekļaušana Rīgas Stradiņa universitātes uzņemšanas prasībās – pēdējos gados rezultāti šajos eksāmenos ir pakāpeniski auguši, lai gan tie nav noteikti kā obligāti. Tos izvēlas skolēni, kuri plāno savas nākotnes studijas saistīt ar šīm jomām, un, zinot, ka šie eksāmeni ir būtiski, lai uzsāktu studijas izvēlētajā augstskolā, jauniešiem ir lielāka motivācija apgūt tos un arī izvēlēties kārtot attiecīgo eksāmenu. Lai rosinātu interesi par STEM, ir jāmotivē skolēns, nevis jāreformē izglītības sistēma reformēšanas pēc.