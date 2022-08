Opiņā! Saņēmu apkures rēķinu. Ne gluži nopietnas idejas pirmajā apstulbumā

Opiņā! Vai tev jeb gadījies saņemt apstulbinošu apkures rēķinu, kaut gan vispār ir vasara? Tad nu mūsu ģimenītē depeša izlīdzinātajā maksājumā par gāzi skaidri un gaiši rāda četras reizes augstāku summu nekā iepriekš. Nu jau rakstāma ar trīsciparu skaitli. Un mums pat nav mājas, bet paliels dzīvoklis, lai katrs bērns, un to mums ir četri, var nolīst savā kaktā un mierīgi uzelpot (vai "ielīst" kādā no ierīcēm – TV, slīdekrānā u.tml.). Bet, kā saka, kājas spiešana, jostas savilkšana, rosina domāšanu, radošo dzirksti. Tad nu padalīšos ar pirmā brīža idejām (iesējams, ne gluži nopietni uztveramām), kā pārdzīvot apkures sezonu, lai tā nepārvērstos par trīcekļu sezonu, kad nevari atļauties normāli uzgriezt siltumu vai to vienkārši atslēdz.

Re, jaunākās ziņas vēsta, ka visa pasaules sadosies rokās (lasi – valdība palīdzēs), tiesa, jāiekļūst zināmos parametros un arī atbalsts ir zināmā leņķējumā. Tas nozīmē – domā risinājumus vien tālāk.

Izbaudi! Jānorūdās tā riktīgi



Mīlīši, mēs vienkārši esam izlepuši. Ir jāatgriežas pie saknēm, pie dabas. Dzīvot telpās nemainīgā plus 22 grādu režīmā ir pret-da-bis-ki! Vajadzētu nomaukt to temperatūru līdz kādiem 15 grādiem vismaz. Un, kā saka, ragavas taisa vasarā un rūdīties jāsāk tagad. Var pēc sajūtas, tā pakāpeniski draudzēties ar kontrastdušām, bet var iet mācīties pie spriganajiem aukstumzēniem un aukstummeitenēm – pasēdēt vannās ar ledu un tā. Kursiņos gan būs zināmi izdevumi. Bet tagad ledus vīram Vimam Hofam iznākusi grāmata arī latviski. Tā teikt – iemācies, kā gūt baudu no aukstuma. Ja šī ideja tev iet pie sirds, tiksimies kādā roņu festivālā tādi pusplikiņi (tikai cepuri ziemā svarīgi uzvilkt). Es gan vēl tālāk par trīs pirkstu pamērcēšanu aukstā dušā neesmu tikusi, bet vēl jau ir laiks.

Gudras personas (tagad nav politkorekti nenorādīt dzimumu) stāsta, ka guļamistabā vajadzētu būt ap kādiem 16 grādiem. Nav ko ziemā imitēt vasaru ar saviem plus divdesmit un vairāk! Es gan nezinu, cik noderīgi visi šie siltumtaupīšanas padomi tiem, kuri atkarīgi no koplietošanas siltuma daudzdzīvokļu ēkās – ja nu ir kāds kaimiņš, karstummīlis, kurš guļ, apkampis radiatorus, nezinu, kā tas atsauksies uz tavu rēķinu.

Brauc uz siltām zemēm

Nākamā ideja – brauc uz siltām zemēm, kur dzīvošana lētāka (nu labi, kur internets arī velkas normāli). Strādā attālināti. Vai nestrādā, dzīvo zem banānu koka, lai tie paši krīt mutē (tad gan atbilstoša valsts jāizvēlas).

Aktīvi ceļotāji jau sen neslēpj, ka ir valstis, kur dzīvošana lētāka nekā Latvijā. Palasies blodziņus!

Dzīvokli Latvijā vari izīrēt – lai tas īres puisis vai meita (vai viņa bariņš ar ģimeni) paši tiek galā arī ar apkures rēķinu. Ko? Tev ir bērni? Nu ņem līdzi – tak attālinātās mācīšanās skola sen jau rokā (paldies saku kovidam!). Vīramāti nav kur likt? Nu arī stiep līdzi. Vai piedāvā kā pievienoto vērtību īrniekam – dzīvais sarunu biedrs. Varbūt var vēl piepelnīt, brokastiņas īrniekam taisot. Un vīramāte spriganāka jutīsies.

Mazgājies mazāk

Nu man ūdens uzsilst, pateicoties gāzes katlam, kurš tad to depešu arī tik lielu sastāda. Skaidrs – speciālisti jau sen ceļ trauksmi, ka pārtikušie rietumnieki pārspīlē ar mazgāšanos, un nav ko tur visu laiku berzties. Vienkārši mazgājies mazāk. Āfrikā tāpat mūs reāli apskauž par saldūdeni. Un, zinot viņu situāciju, ir, par ko skaust ar'.

Izmanto efektīvas afirmācijas

Ja jau pārdošanas tirgū piedāvā efektīvas manifestācijas un afirmācijas dažādu mērķu sasniegšanai dzīvē, attiecībās un biznesā, tad kāpēc kādam gudriniekam nepasūtīt pareizos skandējamos vārdus, lai risinājums atnāk labākajā veidā. Jāskandina būs noteiktu reižu skaitu un noteiktā prāta stāvoklī, citādi – pats vainīgs, ka nedarbojas. Man gan aizdomas, ka ar to nopirkšanu un skandēšanu nepietiks, laikam būs jāpaceļ smagākais ķermeņa punkts un kaut kas arī jādara. Bet – iekšējā dzirkstele būs pielaista (iepriekš gan jārēķina afirmāciju pirkuma ieguldījumi pret potenciālo ieguvumu; solīts jau tiks oh un ah)!

Protams, jūtamākam efektam uz sienām salīmē pārliecinošas bildes ar saulainām ainām – svelme, saule, pludmale...

Vētrains sekss



Foto: Shutterstock

Nu bet klasika – kas gan ziemā labāk silda kā ķermenis pie ķermeņa. Noteikti kails pret kailu – tā vislabāk var uzsilt. Ja nepietiek ar mīļu klātgulēšanu, jākļūst aktīvākiem. Ar draugu, vīru/sievu vai ko tik vēl ne – nu es jau neiešu tik dziļi tādā intīmā jautājumā. Galvenais – lai dzirksteles šķiļas! Nešķiļas? Veci ļaudis iesaka – sastrīdies, salabsti, varbūt uzšķilsies (atbildību par sekām neuzņemos).

Vilnas kombinezons

Protams, vēsā sezona izskatās daudzsološa vecmāmiņām adītājām un citiem "čaklo roku īpašniekiem". Es tikai pačukstēšu biznesa ideju mazliet tālāk par adītām zeķēm – pie lielas siltuma taupības ar to būs par maz. Tagad vajadzētu topā nākt adītiem kombinezoniem, tādiem, ko velk pie ādas (no nekņudinoša materiāla!). Nu tā, ka knapi deguns tikai ārā. Un ziemu varēs pārlaist.

Kādas tev idejas apkures sezonai?

