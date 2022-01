Paaudžu maiņa nelīdz – bērni cieš no vardarbības izglītības iestādēs; VBTAI sākusi 91 lietvedību

Pagājušajā gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu tiesību aizsardzības departamenta (BTAD) inspektori saņēmuši un izskatījuši 474 iesniegumus un sūdzības par dažādiem iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem. Lielākā daļa ziņojumu attiecināma uz emocionālās vai fiziskās vardarbības epizodēm no iestāžu, kur uzturas bērni, darbinieku puses.

Saņemtajos ziņojumos un sūdzībās sniegta informācija arī par nepedagoģisku metožu pielietošanu darbā ar bērniem, nepietiekamu sadarbību ar vecākiem, vienaudžu savstarpējo fizisko un emocionālo vardarbību, draudiem bērna drošībai vai emocionālo vardarbību ģimenē utt., informē VBTAI pārstāvis Taivo Trams.

"Dažādas vardarbības izpausmes pret bērniem daļā sabiedrības joprojām tiek uzskatītas par pieņemamām audzināšanas metodēm, un diemžēl šeit nepalīdz arī paaudžu maiņa – šī apšaubāmā tradīcija iesakņojas arī daļā jaunās paaudzes. Un šeit noteikti vairs nevar attaisnoties ar nezināšanu – informācijas par dažādām nevardarbīgām bērnu audzināšanas metodēm ir ļoti daudz, tā tikai jāizmanto. Lai situācija uzlabotos, noteikti ir nepieciešama arvien aktīvāka sabiedrības un speciālistu, kas nonāk kontaktā ar bērniem, iesaiste – mēs diemžēl nepiedodami bieži pārliecināmies, ka aizdomas par riskiem un tām sekojoša rīcība mēdz būt novēlota", uzsver inspekcijas BTAD direktore Evija Rācene.

2021. gadā BTAD uzsācis 91 administratīvā pārkāpuma lietu par fizisku un/vai emocionālu vardarbību pret bērnu no iestāžu darbinieku puses, no tām 41 pirmsskolas izglītības iestādē, 41 –izglītības iestādēs (no tām 13 – sociālās korekcijas izglītības iestādē, viena – internātskolā, viena –nodibinājumā, viena – bāriņtiesā, divas – ārpusģimenes aprūpes iestādēs, trīs – sporta nometnēs, viena sporta skolā, viena neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā.

Minēto pārkāpumu lietu virzība:

10 administratīvā pārkāpuma lietās notiek apstākļu noskaidrošana;

35 administratīvā pārkāpuma lietas izbeigtas;

19 administratīvā pārkāpuma lietās uzlikts naudas sods;

septiņās lietās atteikts uzsākt administratīvā pārkāpuma lietu;

18 administratīvā pārkāpuma lietās izteikts brīdinājums;

divas administratīvā pārkāpuma lietas pārsūtītas izskatīšanai pašvaldību Administratīvajai komisijai.

Attālināti sniegtas 805 konsultācijas fiziskām un juridiskām personām un, pieprasot informāciju attālināti, bērnu aprūpes iestādēs pārbaudītas 329 personu lietas.

Pērn VBTAI gandrīz 500 saņemtajos iesniegumos/sūdzībās visbiežāk minētās tēmas bija: