Padomu špikeris 'svētdienas tētiem': kā saglabāt saikni ar bērnu

Vai tā būtu šķiršanās, dzīve divās mājās vai ilgstošs komandējums: ģimenēs mēdz būt dažādi apstākļi, kad tēvi vai patēvi nedzīvo ik dienas kopā ar saviem bērniem. Bet arī šādā nošķirtībā tēviem iespējama liela ietekme bērnu audzināšanā.

Kā tā dēvētajiem "svētdienas tētiem" uzturēt tuvas un siltas attiecības ar bērniem, portālā "Psychologies" padomus sniedz personīgās izaugsmes treneris un rakstnieks Džo Kellijs.

Bruņojies ar pacietību. Audzināt bērnu no attāluma ir ļoti grūti. Bet atceries, ka tu joprojām kā tētis atstāj uz bērnu lielu ietekmi, ne mazāku kā māte. Izpildi savus pienākumus, ieskaitot finansiāla atbalsta sniegšanu, bez aizvainojuma un vainas sajūtas. Paliec bērna acīs mierīgs, mīlošs un uzticams vecāks. Un palīdzi mātei darīt to pašu.

Uzturi kontaktu ar bērna māti. Attiecības, kas veidojas tavam bērnam ar māti, nelīdzinās jūsu abu attiecībām. Iespējams, tie noteikumi un kārtība, komunikācijas stils, kas pieņemts tavas bijušās sievas vai draudzenes ģimenē, tev šķiet nepareizs. Bet bērnam ir svarīgas šīs attiecības. Tāpēc uzturi kontaktu ar viņa māti, atzīstot sev, ka tu neatbildi par divu attiecībām. Protams, bērns gribēs saņemt tavu atbalstu, ja tāds būs nepieciešams, piemēram, ja no mātes puses piedzīvos vardarbību vai novēršanos, bet visās pārējās situācijās viņam jābūt noskaņotam uz miermīlīgu līdzpastāvēšanu šajās attiecībās.

Nodrošini sev veselīgu sociālo un emocionālo atbalstu. Tevi var pārņemt dusmas, īgnums, skumjas, nemiers un citas sarežģītas jūtas, tas ir normāli. Vairāk komunicējies ar veselīgiem, dzīves gudriem cilvēkiem, risini savas problēmas ar psihologu, un centies šī savas negatīvās emocijas nepārstrāt saziņā ar savu bērnu.

Atceries, ka tavs bērns dzīvo divās mājās. Katra "pārcelšanās" no mātes un tēva mājām, pārbraukšana uz otru māju un atgriešanās pirmajā – tas ir īpašs psiholoģisko pārmaiņu periods. Bieži vien šis laiks sakrīt ar bērna kaprīzēm vai sliktu garastāvokli. Cieni viņa nevēlēšanos nestāstīt tev par dzīvi ar mammu un "to" ģimeni tieši tagad, ļauj viņam pašam izlemt, kad un ar ko viņš vēlas dalīties. Nelien viņa dvēselē un nenovērtē par zemu viņa jūtu spēku.

Esi tik labs tēvs, cik vien to spēj. Tu nevari izmainīt otra vecāka audzināšanas stilu un nespēj izlabot, ja kaut kas ir nokavēts. Tāpēc koncentrējies uz to, ko tu spēj kontrolēt: savu rīcību. Netiesā un nekritizē savas bijušās otrās pusītes lēmumus, tāpēc , ka neviens (ieskaitot tevi pašu) nevar būt ideāls vecāks. Tici, ka māte, tāpat kā tu, dara visu, kas ir viņas spēkos. Izrādi maksimālu mīlestību un uzmanību, kad bērns ir ar tevi un arī tad, kad ir prom no tevis (telefona sarunās vai elektroniskās vēstulēs).

Foto: Shutterstock

Nerāj un neapspried sava bērna māti viņa klātbūtnē. Ne ar vārdiem, ne ar žestiem nedemonstrē bērnam jūsu saspīlētās attiecības ar viņa māti, pat ja uz savu bijušo dusmojies vai viņa par tevi sliktu runā. Ja neizdodas pateikt neko labu, gudrāk ir paklusēt.

Viss negatīvais, kas adresēts mātei, pazemo bērnu un nodara viņam sāpes. Tā rezultātā viņš sliktāk domās gan pats par sevi, gan māti un arī tevi. Neļauj sev noskaidrot attiecības bērna klātbūtnē, pat ja otra puse tevi uz to provocē. Iesaistīšanās pieaugušo konfliktos nav bērnu lieta.

Sadarbojies. Ja situācija ļauj, komunicējies atklāti un sargājiet jūsu attiecības. Cits skatījums, cits rakurss, vēl viena ieinteresēta pieaugušā domas nekad nevar būt liekas bērna audzināšanas jautājumos. Jūsu sadarbība, rūpju un prieka brīžu apspriešana, bērna sasniegumi un problēmas, protams, nāk par labu gan bērnam, gan jūsu abu, kā vecāku, attiecībām.

Tavs bērns un viņa māte ir dažādi cilvēki. Neizsaki savam bērnam pretenzijas pret bijušo partneri. Kad viņš neklausa, dara blēņas, dara kaut ko ne tā (kas ir normāla uzvedība agrīnā vecumā), nemeklē saikni starp viņa darbībām un māti. Viņa palaidnības un neveiksmes uztver kā vērtīgu pieredzi, kas palīdzēs viņam mācīties un attīstīties tālāk. Vairāk klausies viņu, nevis lasi morāli. Tā tu ātrāk ieraudzīsi un pieņemsi viņu tādu, kāds viņš ir, nevis tādu, kādu tu viņu vēlies redzēt, un nevis tādu, kāds viņš būtu, pēc tavām domām, ja tu audzinātu viņu viens pats.

Saprātīgi regulē viņa gaidas. Mātes mājā ir sava kārtība un noteikumi, tavā – savējie. Esi iecietīgs pret viņa, nebūt ne vienmēr mierīgo, reakciju uz šīm atšķirībām, bet nepagurstoši atgādini par to, ko tu no bērna sagaidi savās mājās. Nav vērts kompensēt ģimenes stāvokļa radītus sarežģījumus ar bezgalīgu piekāpšanos. Nesteidz izpildīt visas bērna prasības un lutināt viņu tikai tāpēc, ka viņš ir "šķirteņu bērns". Atceries, ka godīgas un uzticamas attiecības mūža garumā ir daudz svarīgākas par to, kas notiek šodien.

Esi tēvs, nevis māte. Tu esi stiprs un uz tevi var paļauties, tu esi piemērs savam bērnam, un nepiekūsti bērnam sacīt, cik viņš tev ir dārgs un tavā sirdī ieņem īpašu vietu. Tava enerģija, aktīvā dzīves pozīcija un atbalsts palīdzēs viņam saprast, ka arī viņš var būt drosmīgs, mīlošs, dzīvespriecīgs un veiksmīgs un arī varēs iekarot citu cilvēku cieņu. Tava ticība bērnam palīdzēs viņam izaugt par cienīgu jaunu cilvēku, ar kuru tu un viņa māte varēs lepoties.