Pagājušajā gadā valsts apmaksātas apaugļošanas rezultātā notikušas 240 dzemdības

Pērn valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas procedūru rezultātā Latvijā notikušas 240 dzemdības, informēja Nacionālā veselības dienesta (NVD) pārstāve Agnese Jasenoviča.

Kopš valsts apmaksātās neauglības ārstēšanas programmas sākšanas 2012. gadā medicīniskās apaugļošanas procedūru rezultātā kopumā Latvijā notikušas 1456 dzemdības.

Vienlaikus Jasenoviča norādīja, ka notikušo dzemdību skaits var būt lielāks, jo sievietēm pēc 35 gadu vecuma iespējams veikt arī divu embriju transfēru, turklāt apkopotie dati neietver informāciju par maksas dzemdību palīdzības sniegšanas gadījumiem un dzemdībām, kas ir notikušas ārpus Latvijas, ja sievietei ir veikta valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana.

NVD pagājušā gada nogalē veica aptauju par apmierinātību ar valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu. Aptaujā noskaidrots, ka teju visas aptaujātās sievietes, kurām veikta valsts apmaksāta medicīniskā apaugļošana, atzinīgi novērtējušas centralizētas rindas ieviešanu, kas ievērojami ātrāk ļauj sākt medicīniskās apaugļošanas procedūru par valsts budžeta līdzekļiem.

Aptaujā arī noskaidrots, ka trešdaļai sieviešu pēc uzaicinājuma vēstules uz procedūru saņemšanas izdevies pieteikt vizīti sev vēlamajā ārstniecības iestādē sevis izvēlētā laikā, savukārt ceturtajai daļai sieviešu pirms procedūras vizīte pie speciālista notikusi desmit dienu laikā no vēstules saņemšanas brīža. Savukārt pārējām respondentēm pirms procedūras vizīti izdevies veikt aptuveni mēneša laikā.

Vienlaikus aptaujas rezultāti rāda, ka lielākā daļa aptaujāto sieviešu ir apmierinātas un atzinīgi novērtē sevis izvēlētās ārstniecības iestādes, kurās tika veikta valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūra, pakalpojumus, kā arī iestādes sniegto informāciju par pašu procedūru, tajā skaitā riskiem, blaknēm un citiem nozīmīgiem jautājumiem.

Tāpat aptaujas rezultāti ļauj secināt, ka gandrīz 90 procenti aptaujāto sieviešu uzaicinājuma vēstuli, kurā aprakstīti veicamie soļi procedūras uzsākšanai, vērtē kā skaidri saprotamu.

No 2018. gada tika ieviesta centralizēta rinda medicīniskās apaugļošanas veikšanai, kas nozīmē, ka vienotu rindu uztur NVD, savukārt paciente, piesakoties rindā uz pakalpojumu, to var saņemt jebkurā no sešām ārstniecības iestādēm, un pakalpojuma apmaksa tiek veikta atbilstoši principam "nauda seko pacientam". Ja iepriekš rindā uz pakalpojumu bija jāgaida vidēji divarpus gadi, šobrīd vidējais gaidīšanas laiks ir samazinājies līdz desmit mēnešiem.

Izvērtējot 2018. gada medicīniskās apaugļošanas klīniku speciālistu sniegtos datus, NVD secinājis, ka sekmīgs medicīniskās apaugļošanas procedūras rezultāts Latvijā ir 45 procentos gadījumu. Salīdzinot šo rādītāju ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, piemēram, Lielbritāniju, tas vērtējams kā ļoti augsts rādītājs, piebilda Jasenoviča.

Lai uzlabotu pakalpojuma saņemšanas kvalitāti un pieejamību, NVD būtisks ikvienas sievietes viedoklis, tāpēc gadījumos, ja sievietēm, kuras jau saņēmušas vai joprojām gaida rindā uz valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, radušās kādas neskaidrības vai ierosinājumi par valsts apmaksātu medicīnisko apaugļošanu, NVD aicina par to ziņot.

