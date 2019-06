'Palīdzēsim.lv' nosvinējuši 10 gadu jubileju – darbības laikā palīdzēts 500 bērniem

1. jūnijā "Palīdzēsim.lv" komanda, aprūpē esošie bērni, jaunieši un viņu vecāki, organizācijas atbalstītāji un brīvprātīgie tikās, lai nosvinētu "Palīdzēsim.lv" 10 gadu dzimšanas dienu. Šo gadu laikā labdarības organizācija kopumā palīdzējusi vairāk nekā 500 bērniem un jauniešiem, informē "Palīdzēsim.lv" vadītāja Ilze Skuja.

Par muzikālajiem mirkļiem uz skatuves rūpējās grupas "DAGAMBA" un "Pulsa efekts", dziedātāji Mārtiņš Ruskis, Johnny Salamanderun " Lienes Šomases bērnu un jauniešu radošās studijas" audzēkņi.

Pasākuma laikā katrs bērns, kuram sniegts atbalsts, varēja iestādīt savu "Latvijas valsts meži" dāvāto liepu kopā ar kādu no atbalstītājiem. "Palīdzēsim.lv" vadītāja Ilze Skuja atklāj, ka vairāki sadarbības partneri esot minējuši, ka šis bija ļoti emocionāls mirklis, jo bija iespēja kopīgi satikties ar kādu, kuram reiz esi palīdzējis un kopīgi paveikt labo darbu – radīt liepu aleju.

Diena bija radošu un iepriecinošu mirkļu pilna – darbojās dažādas radošās meistarklases, piedzīvoti brīnumi un pārsteigumi. Visa "Palīdzēsim.lv" dzimšanas dienas ballīte tika dāvināta no labdarības organizācijas draugu puses – mākslinieki, fotogrāfi, skaņa, skatuve, muiža, našķi, meistarklases un aktivitātes – tas viss tika sarūpēts no atbalstītājiem. Katrs, dodot it kā mazumiņu no sevis, kopā veido grandiozu pasākumu.

10 gadu laikā labdarības organizācija palīdzējusi vairākiem simtiem bērnu, izveidojusi vairāk nekā 155 fotostāstus ar palīdzības lūgumiem un aptuveni tikpat daudz fotostāstu, kuros redzams, kā ar "Palīdzēsim.lv" atbalstu mainītas bērnu dzīves. Nodibināta cieša sadarbība ar astoņiem aprūpes centriem, septiņām specializētajām internātskolām, sešiem bērnu namiem visā Latvijā un Iļģuciema sieviešu cietumu.

Tāpat šo gadu laikā "Palīdzēsim.lv" ir noorganizējuši 32 vasaras nometnes, īstenojuši daudzus pārgājienus, kopā ar jauniešiem piedalījušies septiņos Rīgas Maratonos un tikko aizsākta arī sadarbību ar "Stirnu buku", īstenojuši 10 Labo darbu nedēļas, kā arī noorganizējuši dažādas grupiņas, kurās kopīgās sarunās var vienoties labdarības organizācijas īpašie bērni un viņu vecāki.