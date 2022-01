Pornogrāfijas industrija ir milzīga, tā nepazīst robežu, un tā nesmādē neviena vecuma un dzimuma interesentu. Tomēr, ja šis saturs ir kļuvis pieejams auditorijai, kurai pēc vecuma to tomēr nevajadzētu skatīties, sekas var būt nopietnas, jā, pat uz mūžu. Speciālisti brīdina: pornogrāfijas skatīšanās var kļūt par atkarību, gluži tāpat kā smēķēšana un alkohola lietošana. Pieaugušie ir spējīgi paši izdarīt savas izvēles – ko, cik bieži, ar ko kopā skatīties vai neskatīties erotiska vai pornogrāfiska rakstura materiālus. Taču bērna nenobriedusī psihe, saskaroties ar vecumam nepiemērotām ainām, cieš. Nopietni cieš. Un pieaugušo uzdevums ir viņu pasargāt.

Portālā "Cālis" pēc padoma vērsās kāda mamma: "Šorīt atklāju, ka mans desmitgadnieks, ar kura ekrānatkarību cīnos jau teju gadu, daļu laika pavada, meklējot un aplūkojot pornogrāfiskus video. Ar visu to, ka, uzstādot telefonu un uzliekot "Google" kontu, norādīju, ka lietotājs ir bērns, sīkais datoreksperts, daudz nedomājot, ir izveidojis atsevišķu "Google" kontu, kuru izmanto telefonam, kurā, protams, norādītais vecums ir 18+. Viena lieta, kā ar to cīnīties tehniski, to meklēšu, bet es nesaprotu, kā runāt ar viņu un ieskaidrot, ka šī galīgi nav tā tēma un tās kustīgās "bildītes", ko vajadzētu viņa nenobriedušajai psihei skatīties. Palīgā!"

Kā vecākiem nodrošināties, lai bērns necenstos skatīties to, ko nevajag, kā ar viņu runāt, kad fakts jau noticis, to skaidros "Centra Dardedze" psiholoģe Anastasija Pušņakova, bet drošības aspektiem internetā pievērsīsies "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska.

Nevis jācīnās ar tehniku, bet jārunā ar bērnu