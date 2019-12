Pamodināt maģisko svētku sajūtu pusaudzī – paņēmieni lielo bērnu vecākiem

Nav noslēpums, ka visdedzīgāk Ziemassvētkus gaida mazie bērni jeb pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, kuros mīt ticība Ziemassvētku vecītim un dāvanu brīnumam. Pusaudži nereti no svētku jezgas norobežojas, ielienot savā istabā, lai viedtālrunī čatotu ar draugiem vai skatītos kādu seriālu. Taču kā vecākiem, tā "lielajiem bērniem" der atcerēties, ka svētki ir ģimenes kopā būšanas laiks, kas nozīmē tikai to, ka draugu ziņu čalas ekrānā pagaidīs, lai vismaz kādu svētku nodarbi veiktu plecu pie pleca.

Pat ja pusaudzis izaudzis no tā vecuma, lai ticētu, ka dāvanas gatavo rūķīši, tas nenozīmē, ka iedegt Ziemassvētku maģisko sajūtu degli pakrūtē ir neiespējami. Tāpēc apkopojām dažas idejas no vietnēm "Parents" un "Your Teen", kas kalpos kā špikeris vecākiem ierosmei.

Mudini vecākos bērnus iesaistīties svētku brīnuma radīšanā jaunākajiem brāļiem un māsām

Tā kā pusaudzis ir pietiekami vecs, lai būtu "zinātāju klubiņā" un saprastu, ka Ziemassvētku vecīša tā īsti nemaz nav, parādi, ka tas nenozīmē, ka svētku brīnums ir zudis. Liec pusaudzim ticību Ziemassvētku vecītim saglabāt jaunākajos brāļos vai māsās – atstājiet sniegā ziemeļbriežu pēdu nospiedumus, liec pusaudzim uzrakstīt zīmīti no vecīša un atstājiet to jaunākā bērna istabā. Šādu ilūziju par Ziemassvētku vecīša esamību kopīga īstenošana arī pusaudzī raisīs svētku sajūtu.

Izdomājiet jaunu vai īstenojiet piemirstu ģimenes tradīciju

Tradīciju ieviesēji, protams, ģimenē lielākoties ir paši vecāki. Taču tas nenozīmē, ka jāturas pie mūžsenām lietām – jaunu tradīciju ieviešana, kas būs vairāk atbilstošas pusaudža interesēm, liks lielajam bērnam sajust, ka vecāki viņu ciena un ņem vērā kā individualitāti. "Audzinot pusaudžus, jāsaprot, ka tradīcijas ir klucīši, kas būvēs nākotni," skaidro ģimenes psihoterapeite Šarona Ērla-Medovsa vietnē "Your Teen". Psihoterapeite atzīmē, ka ar gadiem vecākiem ir jāpalaiž vaļā tradicionālā svētku atzīmēšana un jāļaujas jaunām lietām, piemēram, nevis deviņiem vai 12 ēdieniem, bet, piemēram, tortilju vakaram, ja to ierosinājis pusaudzis.

Tāpat ģimeniski varat izlemt par kādas sen aizmirstas tradīcijas modināšanu, piemēram, nevis eglītes pirkšanu, bet došanos to nozāģēt pašiem, ja to vairs neīstenojat. Tas pusaudzī pamodinās atmiņas no mazotnes, kas vēlākā nākotnē var rezultēties tradīciju pārņemšanā, kad pašam būs bērni.

Atcerieties par došanu citiem

Ziemassvētki ir ne tikai iemesls, lai apdāvinātu viens otru ģimenes ietvaros, bet atcerētos par došanu citiem – kādam, kurš nonācis trūkumā. Svētku laiks tam ir īsti piemērots, lai ar pusaudžiem runātu par dažādām vērtībām, arī materiālām, un to, ka ir jādod atpakaļ vai jāziedo, kas mudina sabiedrisko atbildību. Kā ģimene varat izvēlēties labdarības organizāciju vai mērķi, kurai ziedosiet, sagatavot dāvanu paciņas trūcīgajiem bērniem vai doties uz zupas virtuvi vai citu vietu, kur pieņem brīvprātīgos palīgus. Došana citiem rosinās bērnā dažādus jautājumus, piemēram, kāpēc cilvēki nonākuši situācijās, kad nepieciešama sabiedrības palīdzība utt. Ja pusaudzim būs bijusi sajūta, ka viņš var darīt labu, tā būs lieta, ko varēsiet īstenot katru gadu.

Rosini gaidīšanas prieku

Tas, ka tavs bērns izaudzis un kļuvis par pusaudzi, kurš Ziemassvētku vecītim netic, nenozīmē, ka viņš nav pelnījis dāvanas, vai ne? Viens no paņēmieniem, kā lielākos bērnos iedēstīt svētku gaidīšanas prieku, ir skubināt viņos gaidas par to, kādu tad dāvanu saņems no vecākiem. Jo tieši gaidas par nezināmo var raisīt arī vecākos bērnos priecīgo satraukumu, ko mazajiem bērniem nes Ziemassvētku vecītis. Pusaudžus vari skubināt, ka īpaša dāvana sagaida par izcilām atzīmēm liecībā. Vai kāda rūķa-spiega atsauksmes par tava bērna labo uzvedību. Neatkarīgi no tava bērna vecuma, dāvanu gaidīšanas prieku vari rosināt ar dažādiem paņēmieniem gadu no gada.

Par to, kā neieslīgt galējībās un runāt ar bērnu par dāvanu samērīgumu, lasi šajā "Cālis" rakstā.

Izveidojiet vēlmju sarakstu

Bērniem visos vecumos patīk dāvanas. Būsim godīgi – cilvēkiem visos vecumos patīk dāvanas, vai ne tā? Pat ja tavam pusaudzim pirmajā mirklī tas varētu šķist bērnišķīgi, mudini viņu rakstīt dāvanu vēlmju sarakstu, iepriekš vienojoties par to, cik lielas var būt prasības. Pat ja vecākie bērni saprot, ka vēstules rakstīšana Ziemassvētku vecītim domāta mazajiem bērniem, un realitātē pasts tās piegādā uz noteiktu adresi, saraksta veidošana joprojām var nest maģisko svētku gaidīšanas prieku, norāda vietne "Parents". Turklāt mošanās Ziemassvētku rītā, lai redzētu, kas tad paslēpts zem eglītes, būs pietiekami satraucoša un pozitīvu sajūtu rosinoša jebkurā vecumā.