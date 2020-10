Par vardarbību pret bērnu no izglītības iestāžu darbiniekiem sāktas 19 administratīvās lietvedības

Laikā no gada sākuma līdz septembra beigām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopumā veikusi 74 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, kurās atklājušies gana daudz pārkāpumu. Pēc saņemtajiem iesniegumiem/sūdzībām sāktas 19 administratīvā pārkāpuma lietvedības par fizisku un/vai emocionālu vardarbību pret bērnu no iestāžu darbinieku puses, no tām viena deju kolektīvā, četras pirmsskolas izglītības iestādēs, 13 skolās un viena sociālo pakalpojumu centrā.

Par šajās lietās atklātajiem pārkāpumiem kopumā sodītas piecas personas, no tām divām personām uzlikts sods – brīdinājums, bet trim personām uzlikts naudas sods. Sešās administratīvā pārkāpuma lietvedībās notiek apstākļu noskaidrošana, bet septiņas administratīvā pārkāpuma lietvedības izbeigtas.

Kā liecina VBTAI Bērnu tiesības aizsardzības departamenta paveiktais laikā no šā gada 1. janvāra līdz 30. septembrim, no visām 74 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudēm astoņas veiktas ārpusģimenes aprūpes iestādēs, no tām – četras plānotās pārbaudes un četras pārbaudes uz iesnieguma pamata. 66 pārbaudes (trīs plānotās pārbaudes, trīs pēcpārbaudes un 60 pārbaudes uz sūdzību pamata) veiktas citās iestādēs.

No tām:

14 pie bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem;

28 skolās (tostarp vienā sporta skolā);

19 pirmsskolas izglītības iestādēs;

vienā deju kolektīvā;

vienā sociālo pakalpojumu centrā;

divās biedrībās;

vienā krīzes centrā.

Būtiskākās pārbaužu laikā konstatētās problēmas:

nepietiekama sadarbība ar vecākiem;

emocionāla un fiziska vienaudžu savstarpējā vardarbība;

riski, kas saistīti ar dažu izglītojamo un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu ilgstošām uzvedības problēmām (piemēram, nav izstrādāti rīcības plāni saistībā ar izglītojamo destruktīvu/ agresīvu uzvedību, nepietiekama atbalsta personāla iesaistīšanās problēmsituāciju risināšanā vai atbalsta personāla trūkums);

neatbilstošu disciplinēšanas un nepedagoģisku metožu pielietošana saskarsmē ar skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no pedagogu un pedagogu palīgu puses;

iespējama vardarbība (fiziska un/ vai emocionāla) no pedagogu un darbinieku puses pret skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem;

nepietiekams darbinieku skaits, sniedzot bērnu uzraudzības pakalpojumu;

nepilnības iekšējos normatīvajos aktos (piemēram, nav izstrādāta bērnu sūdzību un iesniegumu izskatīšanas kārtība);

nelabvēlīga sociālā vide;

apdraudēta bērnu drošība;

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšana nav saskaņota ar Veselības inspekciju un Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu;

iestāde nav pārliecinājusies par darbinieku iespējamo sodāmību.

No iesniegtajiem iesniegumiem/sūdzībām: