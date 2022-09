Pārcilvēciskas galvassāpes – forumā skaidros, kā mazināt migrēnu

Moka asas sāpes deniņu apvidū, ko nereti pavada slikta dūša, gaismas un skaņas jutība un vemšana? Visticamāk, tā ir migrēna. Lai vērstu sabiedrības uzmanību uz migrēnas diagnozi un tās nopietnību, šī gada 13. un 14. septembrī jau otro reizi norisināsies Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības rīkotais tiešsaistes migrēnas forums – "Zināmās un nezināmās galvassāpes".

Forumā piedalīsies Latvijā zināmi neirologi, algologi un ģimenes ārsti, kas divu dienu garumā atbildēs uz jautājumiem – kas ir migrēna, kā šo saslimšanu ierobežot ar dažāda veida terapijām, vai migrēna var liecināt par izdegšanu un kā cīnīties ar medikamentu izraisītu migrēnu.

Tāpat forumā piedalīsies arī migrēnas pacienti, kas dalīsies stāstos, kā sadzīvot ar migrēnas diagnozi. Tiešsaisti vadīs Aivis Ceriņš.

Migrēna ir izplatītākā galvas smadzeņu slimība pasaulē, ar kuru visbiežāk slimo cilvēki darbspējīgā vecumā. Latvijā tā skar teju desmito daļu jeb 11,4 procentus iedzīvotāju. Migrēna ir vidēji smagas vai stipras galvassāpes, kas jūtamas kā pulsējošas sāpes vienā vai abās galvas pusēs. Daudziem cilvēkiem papildu neciešamajām galvassāpēm ir arī tādi simptomi kā slikta dūša un paaugstināta jutība pret gaismu vai skaņu, kā arī īsi pirms lēkmes sākuma aizmiglojas redze un gar acīm vizuļo blāvas gaismiņas.

13. un 14. septembrī no pulksten 16 līdz 17.30 Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības "Facebook" lapā vadošie ārsti tiešsaistē skaidros, kā sadzīvot ar dzīvi paralizējošām galvassāpēm. Pacientiem un interesentiem tiks dota iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus vadošajiem Latvijas veselības aprūpes speciālistiem, kā tiešraides laikā, tā pēc tās.

"Šodien galvassāpes tiek dēvētas par saspringta dzīves ritma neatņemamu sastāvdaļu, uzskatot to par normu. Tieši tādēļ liela daļa pacientu, kurus nomoka neizskaidrojamas galvassāpes, diemžēl, nemeklē palīdzību pie speciālistiem un turpina rast mierinājumu bezrecepšu pretsāpju medikamentos, kas sāpes neatvieglo. Nereti galvassāpju cēlonis ir migrēna, tomēr šo diagnozi dzīves laikā neuzzina vismaz 50 procenti no visiem pacientiem. Ar šī foruma palīdzību mēs vēlamies aktualizēt sabiedrībā migrēnas diagnozes smagumu, ne tikai skaidrojot, kā to atpazīt un kur vērsties pēc palīdzības, bet arī skaidrot, ar kādu terapiju un dzīvesveida paradumu maiņu palīdzēt atvieglot migrēnas slogu tiem pacientiem, kas ar migrēnu sadzīvo jau gadiem, " stāsta Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības vadītāja Līga Alberliņa.

Migrēnas foruma "Zināmās un nezināmās galvassāpes" programma:

13. septembris, no pulksten 16 līdz 17.30: Migrēnas aktualitāte – Kas ir migrēna? Laužam 10 izplatītākos stereotipus par migrēnas pacientiem. Migrēna kā izdegšanas sindroma iniciators. Ikdienas režīma rekomendācijas migrēnas pacientiem – miega paradumi, uzturs, stresa menedžments, fiziskās aktivitātes.

14. septembris, no pulksten 16 līdz 17.30: Migrēnas ārstēšana – Kā migrēnas pacientiem piemeklē zāles? Vai medikamentu pārmērīga lietošana var izraisīt migrēnu? Ko darīt, kad nekas vairs nepalīdz? Pacienta stāsts. Kā sadzīvot ar diagnozi un veidot veiksmīgu dzīvi.



Alberliņa uzsver, ka vēl joprojām ir aktuāla Latvijas Galvassāpju pacientu biedrības pērn uzsāktā iniciatīva par migrēnas iekļaušanu kompensējamo diagnožu sarakstā. "Pirms gada mums izdevās "Manabalss.lv" savākt 10 000 iedzīvotāju parakstus, un šobrīd migrēna ir iekļauta kā prioritārā diagnoze 2023. gada veselības aprūpes budžetā. Tomēr lieki piebilst, ka lēmums par līdzekļu piešķiršanu vēl nav pieņemts. Tieši tādēļ mēs runājam un runāsim par migrēnas diagnozes smagumu un tās pacientu ikdienas grūtībām, kuriem medikamentu kompensācija palīdzētu nemocīties neciešamās sāpēs. Latvija ir vienīgā Baltijas valsts, kur migrēnas pacientiem medikamenti jāiegādājas par savu naudu. Tie ir dārgi, daļa pacientu tos nevar atļauties un turpina aizvadīt savu ikdienu migrēnas važās."

Detalizētāka pasākuma programma meklējama šeit. Pirms foruma sākuma, kā arī tā laikā, ikviens interesents aicināts iesūtīt sev aktuālos jautājumus uz info@galvai.lv.