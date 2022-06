Pārgalvības cena – nāve vai smaga trauma; kampaņā runās par drošu atpūtu pie ūdens

Lai skaidrotu drošas atpūtas pie un uz ūdens nozīmi, kā arī aicinātu padomāt par sekām, kādas var rasties pārgalvīgas rīcības rezultātā, lecot uz galvas ūdenī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) uzsāk informatīvu kampaņu "Pārgalvības cena. Nelec!".

2021. gadā noslīkuši vairāk nekā 120 cilvēki, no kuriem lielākā daļa jeb 74 procenti bijuši vīrieši. 65 procenti noslīkušo bija vecuma grupā no 25 līdz 59 gadiem. Lielākā daļa jeb 69 procenti no šiem negadījumiem notikuši laika posmā no maija līdz septembrim, kad ir aktīva peldsezona un pie ūdens uzturas īpaši daudz atpūtnieku.

"Atpūta pie ūdens būs droša, ja ievērosim visiem zināmus piesardzības pasākumus, tostarp nepeldēsim alkohola reibumā, pārkārsuši saulē un nelēksim uz galvas ūdenī. Ikviena Latvijas cilvēka dzīvība un veselība ir vērtība, kuru nevaram atļauties zaudēt mirkļa pārgalvības dēļ. Būsim atbildīgi paši, atgādināsim par drošību bērniem un pusaudžiem, kā arī nepaliksim vienaldzīgi, ja redzam, ka riskēt grasās līdzcilvēki," aicina Latvijas Republikas Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Lēcieni uz galvas ūdenī ir vieni no biežāk sastopamajiem mugurkaula traumu cēloņiem Latvijā un nereti beidzas ar noslīkšanu vai smagu traumu, tiek ietekmēta cilvēku spēja kustēties un veikt pašaprūpi, neatgriezeniski samazinot dzīves kvalitāti.

"Nelaimes gadījumu skaits, kas saistīts ar ūdenstilpēm, Latvijā joprojām ir viens no augstākajiem Eiropā. Diemžēl bieži šīs traumas ir saistītas tieši ar pārgalvīgu un pārdrošu rīcību, neapzinoties sekas, kādas var rasties pēc lēciena ūdenī. Pērn pie ūdenstilpēm reģistrēti vairāk nekā 80 negadījumi, un 40 procentos gadījumu tie ir bijuši lūzumi, no kuriem gandrīz ceturtā daļa jeb 24 procenti ir tieši mugurkaula lūzumi, tai skaitā arī galvaskausa pamatnes lūzums," skaidro SPKC Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume, aicinot ikvienu nerīkoties pārgalvīgi nedz pie ūdens, nedz arī citos apstākļos.

Iepazīstinot ar reālām sekām pēc lēciena uz galvas ūdenī, kampaņā ar saviem pieredzes stāstiem dalās Elvis Kurpnieks, kurš pēc lēciena baseinā nonācis ratiņkrēslā, Juris Kalniņš, kurš Līgo svētku laikā, būdams alkohola reibumā, lēca uz galvas dīķī, un nu jau vairākus gadus ikdienu pavada ratiņkrēslā, kā arī Mārtiņš Karnītis, kurš lauzis mugurkaulu pēc lēciena uz galvas dīķī. Cietušie vīrieši aicina ikvienu apdomāties un nelēkt ūdenī, jo sekas var būt patiesi traģiskas.