Pasākumu ciklā 'Tintnīca bērniem' tiksies un kopā radīs janus darbus mūziķi un literāti

Rakstniecības un mūzikas muzejs 2022. gada rudens sezonu sāk ar jaunu pasākumu ciklu "Tintīca bērniem", kas iecerēts kā tikšanās ar radošām personībām (mūziķiem, literātiem, režisoriem u.c.), lai iepazītos ar viņu darbības jomu un ļautos kopīgai radīšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pirmais pasākums "Pa-pa-padzejosim", kas ir iekļauts Dzejas dienu programmā, norisināsies 11. septembrī pulksten 11 kultūrtelpā "Tintnīca", Pulka ielā 8, Rīgā. Muzejā viesosies dzejnieki Ērika Bērziņa un Marts Pujāts, informē muzeja sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Brūvere-Kvēpa.

"Tā būs kā dzejas laboratorija, kurā katrs varēs iejusties dzejnieka lomā, radīt dzejoļus no jau gatavām rindiņām vai pilnīgi patstāvīgi. Savukārt tiem, kuri vēl tikai mācās lasīt un rakstīt, piedāvāsim no ikdienišķiem priekšmetiem uzburt savus dzejas tēlus un meklēsim paralēles starp lasīto, dzirdēto un pasauli mums visapkārt. Kā dažādas lietas var sadzīvot kopā un ko tās mums var pastāstīt dzejas valodā? To visu noskaidrosim kopā ar dzejniekiem", sola pasākuma organizatori.

Visiem palīgā nāks "skanošā rakstāmmašīna" un mūziķis Jēkabs Nīmanis, kurš piemeklēs dzejas tēliem atbilstošu skanīgu ietērpu.

Pieaugušajiem pasākuma apmeklētājiem būs iespēja apmeklēt izstādi "Krājuma glabāti stāsti: Rīgas Strādnieku teātris (1926-1934) un uzdot sev interesējošos jautājumus izstādes veidotājiem.

Noslēgumā visi apmeklētāji ir aicināti izstaigāt muzeja radīto interaktīvo pastaigu maršrutu bērniem pa Dzegužkalna apkaimi.

Vairāk informācijas atradīsi šeit.