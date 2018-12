Paslēpts zem pašvaldības eglītes: kādas svētku paciņas saņems Latvijas bērni un trūkumcietēji

Daudzi bērni bez ģimenē sagādātajām dāvanām zem eglītes Ziemassvētkos atrod arī pašvaldību sagatavotu saldumu paciņu, kas iepriecina saņēmēja sirdi un vēderu. Portāls "Delfi" pētīja, kā dažādas Latvijas pašvaldības šajos Ziemassvētkos iepriecina trūcīgos, bērnus, seniorus, daudzbērnu ģimenes un invalīdus.

Katra pašvaldība ir izvēlējusies savu mērķa grupu, kurai šajos svētkos sagādāt patīkamus mirkļus, taču, nenoliedzami, lielākā daļa ir izvēlējušās papildu prieku sniegt tieši bērniem.

Viens no populārākajiem iepriecināšanas veidiem pašvaldībās ir saldumu paciņu izdalīšana – tajās netrūkst ne visdažādāko gardumu, ne augļu un pat rotaļlietu. Taču ir arī tādas pašvaldības, kas šogad vai jau vairāku gadu garumā atrod citus veidus, kā radīt Ziemassvētku sajūtu un pasniegt ko vērtīgu un mīļu tiem, kam tas visvairāk nepieciešams.

Šis nebūt nav pirmais vai pēdējais gads, kad pašvaldības pirms Ziemassvētkiem izdala paciņas pildītas ar visdažādākajiem gardumiem. Te atradīsi, ar ko tās bērnus, seniorus un trūkumcietējus pārsteidza pagājušajā gadā.

Neiztikt arī bez tādām pašvaldībām, kas dažādu apsvērumu dēļ nolēmušas svētku paciņas vai citus pārsteigumus šajos Ziemassvētkos nedāvināt.

Kaut vēlējāmies ieskatīties visu pašvaldību Ziemassvētku vecīšu maisiņos, dažas no tām atbildes uz portāla "Delfi" jautājumiem nesniedza. Neskatoties uz to, piedāvājam apkopojumu par to, kā šajos svētkos bērnus izlēmušas iepriecināt 46 pašvaldības.