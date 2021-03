Pašpalīdzības soļi jauniešiem: kā pieņemt mācību un karjeras izvēles Covid-19 laikā

Ja neizdodas saprast, ko vēlies dzīvē darīt, mēģini tikt skaidrībā, ko noteikti nevēlies un kādu dzīvi sev negribi. Bieži vien cilvēki ir vairāk motivēti izvairīties no tā, ko nevēlas piedzīvot, nekā sasniegt to, ko vēlas. "Ja saprotam, ko patiešām nevēlamies, būs arī vieglāk saprast, kādi soļi jāsper un kādi mērķi jāizvirza, lai no tā izvairītos. Tā var būt ļoti laba sākotnējā motivācija," skaidro Kalēja. "Svarīgi ne tikai pārdomāt, ko vēlamies vai nevēlamies, bet arī pierakstīt to dienasgrāmatā vai pārrunāt ar kādu atbalstošu cilvēku. Pierakstot vai skaļi pasakot savus mērķus, idejas un vīziju, to ir ne tikai daudz vieglāk paturēt prātā, bet arī daudz lielāka iespēja īstenot. Hārvardas Universitātes pētījums liecina, ka trīs procenti absolventu, kuri bija pierakstījuši savus mērķus, pēc 10 gadiem pelnīja desmit reižu vairāk nekā tie 97 procenti, kuri to nebija izdarījuši."

Atbildība citu priekšā uztur atbildības sajūtu

"Jo vairāk laika pavadām, domājot, rakstot un runājot par savu vīziju un mērķiem, jo nozīmīgāki tie kļūst. Kad esam apzinājuši vīziju un mērķus – ko vēlamies no dzīves un kāpēc, ir laiks izveidot konkrētu plānu pa soļiem jeb mazākiem mērķiem, kas motivēs un palīdzēs sasniegt vīziju jeb lielo mērķi," iesaka Kalēja.

Šie mazākie mērķi ir tas, kas jādara katru gadu, katru mēnesi, katru nedēļu vai pat katru dienu. Jo sīkākos rīcības soļos sadalām galveno mērķi, jo motivētāki esam pastāvīgi rīkoties to sasniegšanai, nevis tikai šad un tad kaut ko padarīt.

Kad rīcības plāns izveidots, svarīgi izvēlēties atskaites partnerus – draugus, vecākus, radiniekus, mentorus, koučus, kas palīdz uzturēt atbildību. Kad zinām, ka esam atbildīgi kāda cilvēka priekšā par to, vai paveicam konkrētu lietu, vai nē, ir daudz lielāka iespēja, ka to izdarīsim.

Smelies iedvesmu veiksmīgu cilvēku biogrāfijā un sasniegumos



"Lai gan šķiet, ka šobrīd viss ir apstājies un trūkst skaidrības par nākotni, šis laiks patiesībā ir lielisks, lai pastrādātu ar sevi un saprastu, ko vēlamies no dzīves, izvirzītu mērķus un apgūtu jaunas prasmes, kas palīdzēs tos sasniegt. Tā ir iespēja pavadīt vairāk laika ar sevi, lai tad, kad atsāksies normāls dzīves ritms, varētu dzīvot jaunā kvalitātē," saka personīgās izaugsmes trenere.