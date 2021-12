Pateicoties cilvēku iesaistei, akcijā saziedots vairāk nekā 206 tūkstoši higiēnisko pakešu meitenēm

Labdarības akcijā "Always #ZiedoMeitenēm" skolas vecuma jaunietēm visā Latvijā, kurām finansiālu iemeslu dēļ menstruāciju dienās nav pieejamas higiēnas preces, saziedots vairāk nekā 206 000 higiēnisko pakešu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pagājušajā nedēļā ziedojums tika nogādāts uz Sarkanā Krusta noliktavu, lai jau tuvākajā laikā izplatītu tālāk meitenēm visā Latvijā.

Biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" (LSK), "Always" zīmola ražotāju "Procter & Gamble" un uzņēmuma "Sanitex" organizētā kampaņa "Always #ZiedoMeitenēm" jau otro reizi norisinājās visā Latvijā no 7. septembra līdz 20. oktobrim ar mērķi sniegt praktisku un arī emocionālu atbalstu meitenēm, kuras menstruāciju dienās kavē skolu, pulciņus, netiekas ar draugiem un liedz sev daudz citu aktivitāšu tāpēc, ka finansiālu apstākļu dēļ viņu ģimenes nevar atļauties iegādāties attiecīgos higiēnas produktus. "Procter & Gamble" veiktais pētījums atklāj, ka šāda situācija Latvijā ir skārusi sesto daļu meiteņu.

Šogad, pateicoties akcijas vēstnešu aicinājumam sociālajos tīklos un iespējai piedalīties produktu ziedošanā ar "like" un "share", bija vērojama ļoti liela publikas iesaiste kampaņā – cilvēki aktīvi atbalstīja akcijas ierakstus sociālo tīklu "Instagram", "Twitter" un "Facebook" vietnēs. Pie atbalstītāju ierakstiem saskaitīti kopumā vairāk nekā 37 600 "like" un 24 400 "comment"/"retweet" – par katru no tiem ražotājs ziedojumam pievieno vienu paketi, tādējādi kopējo ziedojumu palielinot par 62 000 vienību.

Kampaņas "Always #ZiedoMeitenēm" vēstnese, interneta personība, satura veidotāja Beta Beidz saka: "Visvairāk man ir gandarījums redzēt, cik cilvēki bija priecīgi piedalīties. Informācijas telpā, kas pārsvarā sliecas uz tumšo, garlaicīgo un neapmierinātības pusi, ir ļoti atsvaidzinoši atcerēties, ka cilvēki grib darīt labu, ja vien viņiem tiek dota iespēja."

Eksperti uzsver, ka higiēnas precēm jābūt plašāk pieejamām gan skolas vecuma meitenēm, gan citur sabiedriskās vietās, un mēnešreižu tēmai jānoņem tabu noskaņa. Psiholoģe Kristīne Balode uzsver, ka pat tām sievietēm, kuras var pretendēt uz perfektu cikliskumu, mēdz gadīties pārsteiguma brīži: "Mēs katra esam piedzīvojušas, ka stresa, ēšanas paradumu izmaiņu dēļ u. tml. mēnešreizes var sākties ārpus gaidītā laika. Un lielākoties arī pieaugušām sievietēm ir kauns pat draudzenei palūgt paketi." Vienlaikus psiholoģe norāda, ka ir mazs procents sieviešu, kuras ir pašapzinīgas un nekautrējas par to, kas viņas ir: "Lielākoties sievietes ir ievainojamas, jo nesaņem vajadzīgo atbalstu."

"Meitenēm no nelabvēlīgām ģimenēm trūkst pat elementāru higiēnas iemaņu, viņas ir bailīgas, kautrīgas. Finanšu trūkuma dēļ meitenes mēdz nostaigāt visu dienu ar vienu paketi. Turklāt, ja pakešu ir nepietiekami vai nav vispār, meitene mēnešreižu dēļ paliek mājās, kavējot skolu pat vairākas dienas," situāciju Latvijā ieskicē ginekoloģe Anna Krumpāne.

Akcijā saziedotos higiēnas produktus meitenēm no mazturīgām ģimenēm visā Latvijā nogādās biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", izmantojot palīdzības sniegšanas tīklu caur reģionālajām nodaļām.