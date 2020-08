Kad Sabīne Apine bija maza meitene, viņa visiem skaļi teica, ka kādreiz būs Latvijas prezidente. Savā ziņā viņa to piepildīja vidusskolas gados, būdama skolēnu padomes prezidente. Pēc tam gan lielie dzīves plāni mainījās un viņa kļuva par matemātikas skolotāju. Jaunais mācību gads, kas dedzīgi klauvē pie augusta durvīm, iezīmēs viņas piekto gadu skolotājas amatā. Ar Sabīni runājām par to, kā viņa pati sevi liek uzrunāt skolēniem, kā viņa nokļuva skolā un kas ir tas, ko grib nodot saviem skolēniem.

Manā redzeslokā Sabīne nonāca ārkārtējās situācijas laikā, kad teju visi sēdēja mājās, – uzgāju viņas "Instagram" profilu pavisam nejauši un sapratu, ka noteikti gribēšu ar atraktīvo jauno skolotāju parunāt vairāk par viņas profesiju. "Es ļoti labi turos," par skolā nostrādātajiem četriem gadiem mūsu sarunas sākumā saka Sabīne. Ar ko Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (RV2Ģ) matemātikas skolotāja izceļas citu vidū? Viņa skolēnus motivē tiekties pēc izcilām atzīmēm, ne tikai atkožot viscietākos matemātikas "riekstus", bet domājot par to, ko mēs kā cilvēki atstājam aiz sevis dabā, – ik pavasari Sabīnes skolēni pelna atzīmju bonusus, uzkopjot piegružotas teritorijas.

Ģimnāzija bija mājas, kuras negribēja pamest

Vēl vidusskolā Sabīnei nebija ne jausmas, ko iesāks pēc 12. klases. Viņa mācījusies Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, jau no pirmās klases. Vienmēr gan zinājusi, ka ļoti padodas un patīk matemātika, tāpēc 10. klasē izvēlējusies komerczinību klasi, kuru gan ātri vien nomainījusi pret ekonomikas novirziena klasi, jo tajā bijis lielāks potenciāls sasniegt augstākos rezultātus tieši matemātikā. Tobrīd gan Sabīne, redzot klasesbiedrus, kas katru dienu nāk uz skolu uzvalkā, ir apņēmības pilni būt ekonomisti, juristi un citi profesionāļi, saprata – viņa īsti nezina savu nākotnes profesiju, par kuru jālemj tūlīt.

12. klasē piezagusies sajūta, ka tūlīt viņu metīs ārā no mājām, kurās dzīvojusi 12 gadus. Viņai to absolūti nav gribējies darīt, domājusi par variantiem, kā "palikt". Tad draudzene izteikusi priekšlikumu, lai pamēģina sevi realizēt "no otras puses" un kļūt par skolotāju. "Sēžu un domāju – ko? Ak Dievs, es taču to nevarētu nekad dzīvē! Beigās izrādās, ka varu, un diezgan forši varu, viss sanāk. Vienīgais, bija jāizdomā priekšmets," atceras Sabīne. Liels nopelns tajā, ka Sabīne kļuva tieši matemātikas skolotāja, bijis viņas pašas matemātikas skolotājam Aldim Bomim, kurš viņai vienmēr ir bijis skolotājs ar lielo "s". "Pārzina matemātiku labāk nekā jebkurš cits cilvēks, kuru pazīstu. Zināju, ka man vajag mācīties matemātiku pie viņa. 10. klasē nezināju, ka būšu skolotāja, bet zināju, ka man vajag matemātiku. Tas bija tā, ka tev iekšā saka un tu ej. Un tagad mēs esam kolēģi!" smejoties atminas Sabīne.