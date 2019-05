Pedagoģe: atceros dienu, kad skolēns uz tāfeles uzrakstīja – skolotāji nav cilvēki

Dzīvojamā fonda jautājums



Lai piesaistītu skolotājus, īpaši reģionos, jādomā arī par to, kur jaunie speciālisti dzīvos. Tas attiecas arī uz citām profesijām, kurās ārpus galvaspilsētas trūkst strādājošo. Šobrīd daudzās pašvaldībās trūkst dzīvojamā fonda un ir nepieciešamas nopietnas investīcijas, lai situāciju uzlabotu. Ja būs pozitīva attieksme pret profesiju, sakārtota vide un atrisināti saimnieciskie jautājumi, būs arī jauni skolotāji. Šobrīd jādomā arī par sabiedrības un politiķu attieksmes maiņu pret šo profesiju. To, ka valstī šajā jomā kaut kas nav kārtībā, skaidri apliecina fakts, ka pirms vēlēšanām lielākā daļa politiķu kā pirmo prioritāti min tieši izglītību, bet pēc vēlēšanām neviens vairs neraujas uz Izglītības un zinātnes ministra amatu. Ja izglītība ir prioritāte, tad jāseko arī gribai un rīcībai to realizēt pēc būtības. Būtiska ir arī sabiedrības attieksme – uzticēties skolotājam, ne tikai norādīt, pieprasīt vai uzskatīt, ka skolotājs ir nabadziņš.

Bērni ir un nav mainījušies



Domāju, ka jaunu cilvēku izvēli par labu pedagoga profesijai kavē arī dažādība skolēnu uzvedībā – bērnu visatļautība un vecāku attieksme. Daļa bērnu zināmā mērā ir pārņēmuši varu – viņi diktē noteikumus ģimenēs un turpina to darīt arī skolā. Ir izjaukts līdzsvars starp tiesībām un pienākumiem, taču pakāpeniski svaru kausi sāk atgriezties savās vietās. Uzskatu, ka prasību rāmis, balstīts vajadzībās, ir būtisks. Ja man jautā, vai mūsdienu bērni atšķiras no tiem, ar kuriem strādāju pirms desmit vai divdesmit gadiem, teiktu – jā un nē. Bērni ir mainījušies, jo daudzās jomās ir kļuvuši gudrāki par skolotājiem, tajā pašā laikā savās emocijās un savstarpējās attiecībās viņi ir tādi paši kā agrāk. Bērni lieliski jūt, kā pedagogs attiecas pret viņiem, un spēj skolotājam sniegt tādus gandarījuma mirkļus, kas paceļ spārnos un sniedz jaunības mirdzumu.

Skolotāja pašapziņa un profesionalitāte



Ikviens pedagogs vispirms ir cilvēks, un, lai viņš justos labi, ir svarīgi, kas notiek ārpus skolas. Vai šim cilvēkam ir augsta pašapziņa, kādi ir viņa hobiji un aizraušanās, un vai tādi ir? Tas, kā skolotājs pilnveido sevi pēc darba arī sniedz spēku un pārliecību. Pedagogi dejo, dzied, glezno, auž, nodarbojas ar sportu, apmeklē personības izaugsmes kursus, ceļo kā ikviens cits cilvēks, un viņi var ar to dalīties sarunās ar skolēniem par dzīvi. Patiesībā šāds lūgums izskan diezgan bieži, jo mūsdienu bērniem ļoti pietrūkst cilvēcīgu sarunu par dzīvi, attiecībām, vecajiem laikiem, kā viņi saka, kad nebija mobilo telefonu un saldējumu pārdeva kioskā noteiktā laika posmā.

Protams, dzīvesprieku un azartu dzīvei piešķir arī skolēni – viņiem mēs vienlaikus atdodam enerģiju un saņemam to atpakaļ. Skolotājs ir vienā laivā ar bērniem, tāpēc savs darbs ir jāmīl un katrā bērnā jācenšas saskatīt labāko, ko viņš spēj. Izturēties pret bērniem kā pret gudriem un labiem cilvēkiem, ticēt viņu spējām, tādā veidā uzdzirksteļojot viņos enerģiju, aizrautību mācīties un viest optimismu. Labam pedagogam ir jātic, ka, parādot skolēnam ceļu un mērķi, kāds viņš varētu būt, skolēns agrāk vai vēlāk tāds arī kļūst.

Skolā var strādāt tikai iemīlējies dzīvē cilvēks



Skolotāja pārliecība par sevi un bērnu sekmes lielā mērā ir savstarpēji saistītas un atkarīgas no tā, kā abas puses sapratīsies. Piekrītu Alūksnes mācītāja un skolu dibinātāja Ernsta Glika viedoklim, kurš teicis: "Skolā drīkst strādāt tikai iemīlējies cilvēks. (..) Skolotājam vairāk kā citiem cilvēkiem uz šīs zemes ir jāmīl pati dzīve". Lai to spētu, nemitīgi jāstrādā ar sevi un jārod pašam sevī stipra pašapziņa. Skolotājs ir arī Latvijas valsts vēstnesis klasē, kurš rāda piemēru bērniem un lolo savu valsti, lai kā arī dažkārt dzīvē iet! Protams, pieļauju, ka lielā daļā pedagogu ir aizvainojums pret valsts vadītājiem, sabiedrību, politikas veidotājiem, bet katrs cilvēks ir atbildīgs par savu pašsajūtu profesijā, ja reiz ir to izvēlējies."

Ar cerībām raugos uz jauno izglītības satura reformu un atbalstu tās ideju – sniegt bērniem izglītību, kas palīdzēs viņiem dzīvot labāku dzīvi. Bērniem ir jāapgūst, ko darīt tad, ja nezini, ko darīt? Kā komunicēt un pielietot zināšanas dažādās nestandarta situācijās. Domāju, ka reālām dzīves situācijām pietuvinātas mācības bērniem var sniegt ļoti daudz. Un es vēlos, lai mūsu bērni saņem pēc iespējas vairāk un izaug par labiem cilvēkiem mainīgajā un vēl nezināmajā pasaulē.