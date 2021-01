Pedagoģe: tuvoties skolēniem attālināto mācību laikā

Līdz ar jauno gadu sācies arī otrais mācību semestris, ko 7.–12.klašu skolēni uzsākuši attālināti. Arī liela daļa no iepriekšējā mācību semestra aizvadīta pie datora ekrāniem, un daudzi eksperti pauž bažas, ka skolēni attālinās viens no otra, no pedagogiem un mācību procesa. Privātās vidusskolas "Patnis" mūzikas skolotāja Elza Ozola stāsta, ka šobrīd jāsekmē mācīšanās caur darīšanu un jāmeklē veidi, kā tuvoties skolēniem, ņemot talkā dažādus digitālos rīkus un platformas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turpinājumā piedāvājam iepazīties ar pedagoģes Elzas Ozolas viedokli.

Lai skolēnu paveiktais nepaliek e-pastos

"Lielāko daļu rīku, platformu un ideju var atklāt, mēģinot un darot, kā arī daloties pieredzē ar citiem skolotājiem. Attālināto mācību laikā jācenšas izvairīties no situācijas, kad skolēnu paveiktais paliek tikai pedagogu e-pasta atmiņā. Lai gan šobrīd nav iespējas rīkot koncertus, darbu skates un izstādes, ir virkne risinājumu, kas ļauj lepoties ar skolēnu paveikto un piedāvāt darbus plašākai apskatei.

Koncertu vietā video

Ļoti vērtīgs rīks ir prezentāciju programma "Microsoft Sway", kas ļauj apkopot skolēnu darbus, kas ierastā situācijā būtu klasē vai skolā pie sienas. Tāpat tas ļauj apkopot audioierakstus, ko ikdienā vecāki klausītos koncertā. Ir būtiski, lai skolēnu darbi netiek paveikti tikai ķeksīša pēc, lai veidotos reāli, skatāmi rezultāti, ar kuriem var iepazīstināt ne tikai vecākus, bet arī citus skolotājus un klasesbiedrus. Ja šobrīd nevaram uzaicināt skolēnu ģimenes uz koncertu, varam izveidot video un izsūtīt vecākiem. Šī programma ļauj veidot, piemēram, vienas lapas mājaslapu, ko tālāk var publicēt sociālajos medijos u.tml. Zinot, ka darbi tiks publicēti plašākai apskatei, arī skolēniem ir pavisam cita motivācija darboties.

Testi, kas atvieglo ikdienas darbu

Vēl viens no rīkiem, ko ikdienā izmantoju, ir "Microsoft Forms". Tas sniedz iespēju sastādīt testus, turklāt iekļaujot gan atvērtas atbildes, gan izvēlnes. Izvēloties testu ar A, B vai C atbilžu variantiem, programma atvieglos darbu un automātiski apkopos un novērtēs skolēna sniegumu. Papildus tam skolotājs var pierakstīt klāt skaidrojumus, komentārus un citu informāciju, tāpat kā labojot testu uz lapas.

Foto: Publicitātes foto

Pedagoģe Elza Ozola.

Skola telefonā

Šobrīd, kad ierobežojumi ikdienā attālina mūs vienu no otra, ir būtiski rast veidus, kā tuvoties skolēniem. Jāņem vērā arī tehnoloģiju iespējas, tāpēc ikdienas darbā cenšos atrast lietotnes un platformas, kurās skolēni var darboties arī telefonos. Ir būtiski parādīt, ka skola var būt ne tikai datorā, tā var "nākt līdzi" arī pastaigā vai dodoties uz laukiem. Izmantoju arī dažādas spēles, kas ļauj, piemēram, muzicēt patstāvīgi vai apgūt mūzikas teoriju.

Praktiskas un radošas mācības

Atslēga radošiem risinājumiem šobrīd lielā mērā ir angļu valodas zināšanas – gan pedagogiem, gan skolēniem. Ja mūsdienu bērniem angļu valoda ir kļuvusi gluži par "sētas valodu", kā kādreiz bija ar krievu valodu, tad virknei pedagogu šīs zināšanas vēl jāpapildina. Dažādi digitāli risinājumi ļaus samazināt teorijas daudzumu un mācību procesā integrēt aizvien vairāk praktisko un radošo uzdevumu.

Nezaudēt bērnu interesi

Mācīšanās caur darīšanu šobrīd ir ļoti būtiski. Kas attiecas uz mūzikas apguvi, cenšos ņemt vērā, ka bērniem ir ļoti daudz uzdevumu citos mācību priekšmetos, tāpēc reizēm ir vērts strādāt lēnākos tempos, lai nezaudētu bērnu interesi. Šī brīža situācijā mūzika var kalpot kā vieta, kurā izpausties un nedomāt par mājasdarbu kalniem.

Plašas iespējas un dažādi risinājumi

Nodarbībās mēdzam diskutēt par mūsdienu dziesmām, salīdzināt tās ar senāk radītajiem skaņdarbiem, skatīties un analizēt mūziklus un mūzikas video. Tīmeklī bez maksas ir pieejams ļoti plašs materiālu un ideju loks. Lielu daļu no tiem var izmantot nepārveidojot vai tikai nedaudz koriģējot. Programmas ir viegli saprotamas un daudz ko var apgūt vienkārši mēģinot, tāpēc iesaku nebaidīties, meklēt un likt lietā!"