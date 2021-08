Koša kastīte ar aizdari un daudzām kartītēm tajā, aprīkota ar magnētisku tāfeli – tāda ir jaunā "Saliekamā ābece"! Latvijas skolotāju radīta, tā aicina kopā ar bērnu iepazīt un apgūt burtus un ciparus. Var sākt pavisam vienkārši – meklējot vārdu pirmos burtiņus, palīgos izmantojot bagātīgo attēlu klāstu. Var sākt ar sava vārda pirmā burtiņa apgūšanu. Var izdomāt citu plānu pirmo burtu apguvei. Viss pašu rokās! Galvenais, ka šī ābece rosina mācīties priecīgi, kā rotaļājoties, izmantojot tikai pozitīvas emocijas, rosinot bērna iztēli un zinātkāri.

Ko tā prasa no vecākiem? Vēlmi darboties kopā ar bērnu vismaz līdz brīdim, kad burti ir apgūti. Vēl ar "Saliekamo ābeci" var salikt gan zilbes, gan veselus vārdus – sākot no pavisam īsiņiem – un vēlāk arī teikumus. Tepat atradīsiet arī ciparus un varēsiet mācīties skaitļus.

Līdzi iedots arī neliels "špikeris" vecākiem: kā pamudināt bērnu apgūt arvien vairāk. Kā burti saliekami zilbēs un no zilbēm veidojas vārdi, kā nomainot vienu pašu burtu, vārds maina nozīmi: kaķis – zaķis, ola – ota, liepa – riepa un daudzi citi ieteikumi. Šī spēle sagādās daudz prieka arī tiem, kuri jau sen lasīt iemācījušies.

Nosaucot vārdu, atrast tam atbilstošu attēlu un uzlikt to uz tāfeles pratīs pat mazulis. Tad kopā var sameklēt vārda pirmo burtu un iegaumēt. Un noteikti atcerieties – paslavējiet savu mazo gudrinieku par katru apgūto burtu! Pamazām apgūstot arvien vairāk burtu, var ķerties pie zilbēm un vārdiem. Kā pirmos jāmēģina salikt īsus vārdus no diviem vai trim burtiem: svarīgi, lai bērns saprot, kā vārds veidojas. Galvenais ir ļaut bērnam mācīties nesteidzīgi, ar prieku – atceroties, ka mērķis ir iemācīties, nevis steigties. Katrai burtiņmācības reizei jābūt īsai – atbilstoši bērna spējai koncentrēties. Apgūstot burtus, labāk lūgt, lai bērns pats parāda un nosauc sev jau zināmos, vai nosaukt to, kurš šobrīd piesaistījis topošā lasītāja uzmanību.

Komplektā ietilpst magnētiskas kartītes ar 130 burtiem (katrs alfabēta burts vairākos eksemplāros), 84 attēlu un vārdu kartītes (visi vārdi nosaukti "špikergrāmatiņā" – ieteikumos pieaugušajiem) un 20 ciparu kartītes.

Burti un cipari ir atšķirīgās krāsās, lai bērniem būtu vieglāk atrast otru tādu pašu burtu vai ciparu. Ar kartītēm ir ērti darboties, jo tām kastītē ir paredzēti atsevišķi nodalījumi. Ābeces vāks veidots kā magnētiskā tāfele, uz kuras var salikt vārdus, likt burtus atbilstoši attēliem un veikt citus interesantus uzdevumus.

"Saliekamā ābece" domāta bērniem no trīs gadu vecuma, tā izdota izdevniecībā "Zvaigzne ABC".