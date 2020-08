Pēdējos gados strauji samazinās no Latvijas aizbraukušo bērnu skaits

2020. gada sākumā Latvijā bija 359 457 bērni vecumā līdz 17 gadiem, kas ir par 644 bērniem jeb 0,2 procentiem vairāk nekā 2019. gada sākumā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati. Bērnu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā pieaudzis no 17,1 procentiem 2013. gadā (kad tas bija zemākais) līdz 18,8 procentiem šī gada sākumā. Pēdējo divu gadu laikā bērnu skaits ir nedaudz audzis.

Pēdējo gadu laikā ir strauji samazinājies bērnu skaits, kuri no Latvijas izbrauca uz pastāvīgu dzīvi citā valstī. 2019. gadā no Latvijas emigrēja 2184 bērni, kas ir par 10,7 procentiem mazāk nekā 2018. gadā un par 53,5 procentiem mazāk nekā 2011. gadā, kas bija viens no aktīvākajiem iedzīvotāju emigrācijas gadiem. Savukārt uz pastāvīgu dzīvi iebraukušo bērnu skaits pieauga no 1353 iebraucējiem 2013. gadā līdz 1504 iebraucējiem 2019. gadā.

2019. gadā migrācijas rezultātā (no valsts izbraukušo bērnu skaitam pārsniedzot iebraukušo skaitu) bērnu skaits Latvijā samazinājās par 680 bērniem – tas ir zemākais rādītājs pēdējo gadu laikā. 2018. gadā migrācijas rezultātā bērnu skaits samazinājās par 1066 bērniem un 2013. gadā – par 2059 bērniem.

Turpina samazināties arī dzimstība – 2019. gadā piedzima 18,8 tūkstoši mazuļu, kas ir par 0,5 tūkstošiem mazāk nekā 2018. gadā un par 3,2 tūkstošiem mazāk nekā 2016. gadā.