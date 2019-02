Pērn 50 bērniem Latvijā diagnosticētas onkoloģiskas saslimšanas; organizē diskusiju par ārstēšanās pieejamību

2018. gadā gandrīz 50 bērniem Latvijā diagnosticētas onkoloģiskas saslimšanas, un arī ik gadu šādas saslimšanas Latvijā tiek atklātas vidēji 40 – 50 bērniem. Ārstēšanās ir ilgstoša un bieži vien nepieciešama atkārtoti. Lai pārrunātu risinājumus efektīvākai bērnu ārstēšanai, tam nepieciešamā finansējuma pieejamību, kā arī ārstniecības iespējas Latvijā un ārvalstīs, "BENU Aptieka" sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu rīko nozares profesionāļu diskusiju.

Diskusija par bērnu onkoloģiju Latvijā notiks piektdien, 15. februārī, no pulksten 13 līdz 14.30 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Saulaino dienu bibliotēkā, Vienības gatvē 45.

Diskusijā piedalīsies BKUS reanimatologs Pēteris Kļava, BKUS hematoonkoloģe Žanna Kovaļova, BKUS Diagnostiskās radioloģijas dienesta vadītāja Ilze Apine, Bērnu slimnīcas fonda izpilddirektore Ieva Lejniece, "BENU Aptieka Latvija" direktore Anete Rožkalna un Farmācijas daļas vadītāja Vizma Vīksna, kampaņas vēstnese, blogere, dūla un divu bērnu māmiņa Katrīna Puriņa-Liberte, Nacionālā veselības dienesta (NVD) Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Andreta Līvena, NVD Zāļu ārstnieciskās novērtēšanas nodaļas vadītāja Zinta Rugāja, kā arī vecāki, kuru ģimenē bērnam bijis nepieciešams atbalsts ārstniecībai. Diskusiju vadīs Daina Jāņkalne.

Neskatoties uz lielo saslimšanas gadījumu skaitu un daļēju valsts atbalstu bērniem, kam diagnosticēta onkoloģiska saslimšana, ne visi nepieciešamo aprūpi var saņemt tepat uz vietas Latvijā, daudziem nākas meklēt palīdzību kādā no ārvalstu medicīnas iestādēm.

Vecāku rīcībā ļoti bieži nav informācijas par to, kā segt ārstniecības izdevumus gan tepat Latvijā, gan valsts neapmaksātos ceļa un uzturēšanās izdevumus ārvalstīs. Bieži vecāku rīcībā nav arī informācijas par to, kā apmaksāt konsultācijas vai ārstēšanos ārpus Latvijas, segt analīžu izmaksas ārzemēs, apmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem neapmaksātos izmeklējumus un medikamentu iegādi, kā arī tulkojumus medicīniskajiem izmeklējumiem.

Diskusijas laikā tiks runāts par to, kad un kā var saņemt valsts apmaksātu ārstniecību citā Eiropas Savienības valstī, tiks pārrunāti nosacījumi, lai saņemtu valsts apmaksātos medikamentus. Tiks diskutēts par vecāku pirmajiem soļiem ārstniecības procesa uzsākšanā, diagnostikas un ārstēšanās procesu kopumā, kā arī sniegta informācija par minētā aptieku tīkla rīkoto labdarības kampaņu „Ar sirsnību pret slimību!”, kuras laikā tika vākti ziedojumi, lai sniegtu atbalstu Latvijas bērniem ar onkoloģiskām saslimšanām.

Diskusijai līdzi varēs sekot arī video tiešraidē "BENU Aptiekas" feisbuka kontā.

