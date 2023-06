Pērn Latvijā ārkārtas aizbildnība nodibināta 971 bērnam no Ukrainas

Saistībā ar karadarbības norisi Ukrainā, 2022. gadā bāriņtiesām Latvijā strauji nācās uzņemties papildus funkcijas, rodot risinājumu nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju aizsardzībai, kuri Latvijā ieradās bez vecākiem.

2022. gada 3. martā pieņemtā Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 18. panta pirmajā daļā noteikts: lai nodrošinātu nepilngadīga bez vecāku pavadības Latvijā ieceļojuša Ukrainas civiliedzīvotāja tiesību aizsardzību un sniegtu viņam atbalstu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks vai bāriņtiesas loceklis vienpersoniski pieņem lēmumu par ārkārtas aizbildnības nodibināšanu un ārkārtas aizbildņa iecelšanu nepavadītam bērnam.

Atbilstoši likumdošanai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) veido un uztur vienotu nepavadīto bērnu reģistru un to uzskaiti, lai nodrošinātu nepieciešamās informācijas sniegšanu nepavadīta bērna un viņa ģimenes atkalapvienošanai, kā arī nodrošinātu standartizētu informācijas iegūšanu un veidotu statistikas analīzi, teikts inspekcijas sagatavotajā bāriņtiesu darba pārskatā par 2022. gadu.

Analizējot bāriņtiesu iesūtīto statistisko informāciju par darbu 2022. gadā, VBTAI konstatēja, ka bāriņtiesas 2022. gadā pieņēmušas 942 vienpersoniskos lēmumus par 972 nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ārkārtas aizbildnība nodibināta 971 nepilngadīgajam Ukrainas civiliedzīvotājam, no tiem 19 bērni ir vecumā līdz trīs gadiem, 272 bērni ir vecumā no četriem līdz 12 gadiem, savukārt 680 bērni ir vecumā no 13 līdz 17 gadiem; viens nepilngadīgais Ukrainas civiliedzīvotājs vecumā no 13 līdz 17 gadiem ievietots ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē.

2022. gadā ārpusģimenes aprūpe izbeigta 649 nepilngadīgajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, no tiem: