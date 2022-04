Pērn pieaudzis ilgstošu hospitalizāciju skaits bērniem ērču encefalīta dēļ

Lai arī no ērču encefalīta cilvēkiem ir iespēja sevi pasargāt vakcinējoties, pērn četri bērni ilgstoši ārstējās Bērnu slimnīcā, no kuriem viens – intensīvajā terapijā. Visiem šiem bērniem saslimšana ir radījuši paliekošas sekas veselībai. Kopš 2000. gada kopumā ar ērču encefalītu ir saslimuši 557 bērni jeb katrs desmitais ērču encefalīta pacients Latvijā, informē slimnīcā.

"Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrs šodien svin savu septīto dzimšanas dienu, un mēs gribētu rosināt Latvijas vecākus uzdāvināt saviem bērniem vissvarīgāko – lielāku drošību par savu veselību. Ērču izplatību mēs nevaram ietekmēt un ar tām mēs katrs laiku pa laikam satiekamies kā mežā, tā pilsētas parkos un piemājas dārzos. Taču ērču encefalīts ir viena no saslimšanām, ko ar vakcinācijas palīdzību vismaz bērnu vidū mēs varētu Latvijā kontrolēt. Tā kā šī slimība atstāj ilgstošas un nopietnas sekas uz bērnu nervu sistēmas attīstību un samazina kognitīvās spējas, valsts jau ilgstoši ir sniegusi būtisku finansējumu, taču ne visi to izmanto," akcentē Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centra vadītāja Dace Zavadska.

Ērču encefalīts ir viena no izplatītākajām un bīstamākajām neiroinfekcijām bērniem un pieaugušajiem. Slimības attīstības gaitā tā skar centrālo nervu sistēmu, kas bērna vecumā ir tikai attīstības stadijā. Tas rada draudus uz mūžu paliekošiem nervu sistēmas bojājumiem un funkcionāliem traucējumiem.

Vakcīna pret ērču encefalītu ar 50 procentu valsts kompensāciju ir pieejama visiem bērniem no 12 līdz 24 mēnešu vecumam, un šajā laikā ir iespējams veikt pilnu primāro vakcinācijas kursu. Savukārt no viena līdz 18 gadu vecumam šogad valsts 100 procentu apmērā apmaksā vakcināciju pret ērču encefalītu bērniem, kas ir deklarējušies Kuldīgas, Ventspils, Talsu vai Dienvidkurzemes novadā.



Primārai vakcinācijai ir nepieciešamas trīs devas. Minimālais intervāls starp vakcīnas pirmo un otro devu ir viens mēnesis, bet starp otro un trešo devu tas ir 5 -12 mēneši, atkarība no pielietotās vakcīnas. Lai saglabātu imunitāti ik pēc 3-5 gadiem nepieciešama revakcinācijas deva. Kavētas vai nepabeigtas vakcinācijas gadījumā, vakcinācijas kurss nav jāuzsāk no jauna, bet gan jāturpina, neatkarīgi no kavējuma ilguma.

"Vakcīnas pret ērču encefalītu ir nedzīvas, drošas un organisma reakcijas uz tām parasti ir īslaicīgas un viegli noritošas. Protams, vecākiem vienmēr ir svarīgi vakcinācijas gaitu un iespējamos simptomus individuāli pārrunāt ar savu ģimenes ārstu, kā arī sarežģītākos gadījumos konsultācijas kā veselības nozares speciālisti, tā ģimenes var saņemt Bērnu slimnīcas Ģimenes vakcinācijas centrā," stāsta Zavadska.