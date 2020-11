Pētījums: ēšana ārpus mājas un regulāras maltītes ir galvenie bērnu uztura izaicinājumi

Uzturam bērna veselības nodrošināšanā ir liela nozīme, jo tas palīdz augošajam organismam uzņemt visu nepieciešamo pilnvērtīgai darbībai. Ikdienā galvenokārt rūpes par bērna uzturu uzņemas vecāki, tomēr svarīgi veselīgu un pilnvērtīgu ēdienu nodrošināt, arī atrodoties ārpus mājām. Tieši šo kā savu lielāko izaicinājumu bērnu uztura veidošanā uzsver 49 procenti bērnu vecāki, noskaidrots Bērnu slimnīcas veiktajā pētījumā*. Tāpat aptaujā, kas veikta Bērnu slimnīcas veselīga uztura kustības "Ēstprieks" ietvaros, 41 procents vecāku norādījuši, ka saskaras ar ēšanas režīma neievērošanu – vecāki norāda, ka bērns bieži izlaiž ēdienreizes vai našķējas starp tām, tādējādi atsakoties no kādas no ēdienreizēm.

Aptaujas respondentu vidū tika izcelti arī citi izaicinājumi bērnu uzturā, ar ko sastopas vecāki Latvijā – 19 procenti norādīja, ka bērni kategoriski atsakās no veselīgiem produktiem un ēdieniem, savukārt, 17 procenti saskaras ar līdzekļu nepietiekamību kvalitatīvas un pilnvērtīgas pārtikas iegādei. Tāpat daļai respondentu (11 procenti) trūkst zināšanu par to, kādam jābūt bērna vecumam un vajadzībām atbilstošam uzturam, bet retāk vecāki saskaras ar viedokļu atšķirību par to, kādam jābūt bērnu uzturam (9 procenti), vai izaicinājumiem ar bērnam īpaši noteiktu diētu vai produktu nepanesamību (4 procenti).

"Lai palīdzētu vecākiem risināt ar bērnu uzturu saistītos izaicinājumus, ir radīta veselīga uztura kustība "Ēstprieks". Tā palīdz vairot izpratni par veselīga uztura nozīmi bērnu uzturā, izglītojot vecākus par ne tikai garšīga, bet arī uzturvielām bagāta, vietēja un pievilcīgi pasniegta ēdiena nozīmību mūsu bērnu attīstības procesā," stāsta Bērnu slimnīcas uztura speciāliste un "Ēstprieks" ēdienkartes autore Lizete Puga. Uztura speciāliste ir izstrādājusi īpašu ēdienkarti, kas primāri tikusi radīta Bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem, tā, lai 10 dienās visas ēdienreizes būtu pēc iespējas daudzveidīgākas un piemērotas 8 specializētiem diētu veidiem.

"Vecāku bažas par bērnu uzturu, atrodoties ārpus mājas, ir saprotamas. Ne vienmēr vecāki spēj kontrolēt to, kādas maltītes bērnam tiek piedāvātas un cik regulāri tas notiek. Tas rada potenciālus izaicinājumus veidot un uzturēt pareizus uztura ieradumus arī mājās. Ja bērns ir nonācis slimnīcā, vecāki fokusējas uz bērna izjūtām, taču viņiem par sabalansētu uzturu parūpēties nav laika – tāpēc slimnīcai jāpiedāvā pēc iespējas daudzveidīga ēdienkarte. Tajā kopīgiem spēkiem cenšamies apvienot pacientu vēlmes, ārstējošo ārstu rekomendācijas un virtuves iespējas," dažus no apsvērumiem, kas ņemti vērā, izstrādājot jauno Bērnu slimnīcas un "Ēstprieks" ēdienkarti, iezīmē uztura speciāliste. "Galvenais, ko būtu jāievēro, veidojot bērna uztura plānu, ir piedāvāt viņam saprotamu ēdienu un atrast veidus, kā veiksmīgi iekļaut arī tos produktus, kas bērniem garšo mazāk. Tagad Bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem ir iespēja baudīt vietēju, sabalansētu, gardu, krāsainu un, galvenais, savai terapijai atbilstošu ēdienu. Ceram, ka tas vismaz daļēji ļaus samazināt vecāku bažas par to, ko bērns ēd, atrodoties ārpus mājas, un arī iepriecinās mazos Bērnu slimnīcas pacientus," norāda Lizete Puga.

Veiktā pētījuma rezultāti atklāja arī to, ka 29 procenti vecāku nepietiek laika, lai mājās gatavotu pilnvērtīgus, veselīgus ēdienus. ""Maxima Latvija" iestājas par veselīgu uzturu visai ģimenei gan mājās, gan ārpus tām. Ikdienā rūpējamies par to, lai "Maxima" veikalos būtu pieejami veselīgi un vietēji produkti, ko ģimenes var izmantot vienkārši pagatavojamu baudīšanai mājās. Tādēļ mums ir prieks būt daļai no veselīgās uztura kustības "Ēstprieks", gan palīdzot nodrošināt veselīgas un garšīgas maltītes bērniem, kas ārstējas Bērnu slimnīcā, gan arī "Maxima" veikalos piedāvājot iegādāties visu nepieciešamo veselīgu maltīšu pagatavošanai, izvēloties atbildīgu Latvijas ražotāju – "Dobeles dzirnavnieks", "Smiltenes piens", "Alpro", "Baltijas dārzeņi" un putnu fabrikas "Ķekava" – produkciju un ziedojot kustības "Ēstprieks" attīstībai," dalās "Maxima Latvija" Korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris.

Nepieciešama sabiedrības iesaiste kustības "Ēstprieks" atbalstam

Lai nodrošinātu pēc iespējas daudzveidīgākas maltītes visiem Bērnu slimnīcas pacientiem, nepieciešama sabiedrības iesaiste. Iesaistīties var ikviens – kustības atbalstītāji un uzņēmumi. Ziedot kustības "Ēstprieks" attīstībai var visos "Maxima" veikalos, pērkot atbildīgu uzņēmumu – "Dobeles dzirnavnieks", "Smiltenes piens", "Alpro", "Baltijas dārzeņi" un putnu fabrikas "Ķekava" produktus. Ziedot iespējams arī zvanot pa tālruni 90006681 un ziedojot 1,42 eiro. Uzņēmumiem par iespēju ziedot vai nodrošināt savu produkciju lūgums sazināties ar projekta koordinatori – austra.straume@bkus.lv.

*Lai noskaidrotu Latvijas bērnu uztura paradumus un identificētu galvenos izaicinājumus, ar ko saskaras vecāki, veselīga uztura kustības "Ēstprieks" ietvaros tika veikts tiešsaistes pētījums sadarbībā ar "Norstat". Pētījums tika veikts laika posmā no 8. līdz 13. oktobrim. Pētījumā piedalījās 720 respondenti.