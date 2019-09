Pētījums: jauniešiem trūkst zināšanu par smēķēšanas kaitīgumu

Tas, cik plaši izplatās smēķēšana kā pieaugušo, tā jauniešu vidū, atkarīgs no virknes faktoru. Veselības ministrijas (VM) īstenotais pētījums liecina, ka viens no iemesliem, kāpēc jaunieši turpina smēķēt, ir zināšanu un izpratnes trūkums par tabakas izstrādājumu un elektronisko smēķēšanas ierīču kaitīgumu. Taču to jauniešu vidū, kas jau ir smēķētāji, daudzi apsver kaitīgo ieradumu atmest.

Veselības ministrija pētījumu īstenojusi 2019. gada sākumā laika posmā no 20. februāra līdz 31. maijam Latvijas skolās visos Latvijas reģionos. Aptaujāti 1978 jaunieši vecumā no 14 līdz 18 gadiem, no kuriem 90 procenti respondentu ir nepilngadīgie. Pētījums veikts, lai noskaidrotu skolēnu zināšanas par smēķēšanas un alkohola lietošanas kaitīgumu, kā arī, lai noskaidrotu jauniešu paradumus atkarību izraisošo vielu lietošanā.

Gandrīz divas trešdaļas jeb 63 procenti aptaujāto skolēnu neuzskata, ka atkarība var izveidoties pēc vienas cigaretes izsmēķēšanas, turklāt jauniešiem trūkst zināšanu par to, kādu iespaidu uz veselību atstāj elektroniskās smēķēšanas ierīces. 37 procenti aptaujāto nikotīnu saturošu e-cigareti uzskata par ļoti kaitīgu, savukārt elektronisko smēķēšanas ierīci, kas nesatur nikotīnu, teju puse (47 procenti) uzskata vien par nedaudz kaitīgu.

Mīts par e-cigaretes nekaitīgumu

Kā norāda Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) narkoloģe Maija Jēkabsone, šāds uzskats ir maldīgs: "Elektroniskās smēķēšanas ierīces – gan ar, gan bez nikotīna tajās – ir kaitīgas veselībai. Lai arī vēl nav datu par to ietekmi ilgtermiņā, līdz šim veiktajos pētījumos jau tagad redzams, ka šo ierīču tvaikā esošās sastāvdaļas var izraisīt dažāda veida saslimšanas. Pierādīts, ka kaitīgi ir arī nikotīnu nesaturošie elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumi. Ir zināms, ka elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumam ir pievienotas vielas, ko parasti plaši izmanto pārtikas ražošanā un uzskata par drošām pārtikas piedevām, taču šo pašu vielu izmantošana šo ierīču sastāvā nav droša, jo tās nav paredzētas inhalācijai. Tāpat pētījumi parāda to, ka nikotīns var būt arī tajos elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumos, kuru sastāvā nikotīns nav norādīts."

Tāpat pētījumā noskaidrots, ka elektroniskās smēķēšanas ierīces jauniešu vidū ir populārākas nekā tabakas izstrādājumu lietošana – pēdējā mēneša laikā 15 procenti skolēnu šādas ierīces lietojuši vienu vai divas reizes. Vienlaikus tabakas izstrādājumus šādā apjomā lietojis vien katrs desmitais (10 procenti) jaunietis.

"Šāda tendence ir satraucoša, jo liek secināt, ka jaunieši elektroniskās smēķēšanas ierīces visdrīzāk izvēlas tāpēc, ka maldīgi uzskata tās par mazāk kaitīgām – īpaši, ja to šķidrums nesatur nikotīnu. Turklāt ražotāji turpina piedāvāt arvien jaunas ierīces ar mūsdienīgu un piesaistošu dizainu, padarot to lietošanu daudzu patērētāju acīs par stilīgu nodarbi. Vilinoši šķiet arī šķidrumu aromāti, piemēram, banānu, ķiršu vai vaniļas smarža, kas jauniešiem liek domāt, ka smēķēšana ir mazāk kaitīga un palīdz to noslēpt no vecākiem," par elektronisko smēķēšanas ierīču popularitātes iemesliem jauniešu vidū spriež BKUS narkoloģe.

Smēķēt pamudina draugi

Tikpat satraucošu tendenci var novērot attiecībā uz jauniešu motivāciju smēķēt, jo tieši vēlme iederēties un citu vienaudžu pamudinājums ir galvenie iemesli, kāpēc jaunieši sāk smēķēt. Lai arī būtisks vairākums (65 procenti) aptaujāto jauniešu atzīst, ka pēdējā mēneša laikā nav smēķējuši, pētījuma dati liecina, ka vienaudžu vidū smēķēšana ir izplatīta – teju ceturtdaļa jauniešu (24 procenti) uzturas vidē, kurā vismaz puse draugu smēķē regulāri.

Arī narkoloģe Maija Jēkabsone apstiprina, ka draugi, kas smēķē, var ietekmēt jaunieša lēmumu izmēģināt cigaretes: "Draugu rīcība un kompānija, kurā uzturas jaunietis, lielā mērā nosaka viņa izvēles un prioritātes. Ja draugi smēķē un jaunietis vēlas iederēties kompānijā, neatrodot sevī spēku pateikt nē, arī viņš, visticamāk, smēķēs."

Atkarību izraisošo vielu lietošana ir sevišķi izplatīta to jauniešu vidū, kuri ir tuvu pilngadībai, vecumā no 16 līdz 18 gadiem, savukārt mazāk raksturīga gados jaunākajiem respondentiem, vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Tas vedina domāt, ka, tuvojoties pilngadībai, jaunieši aizvien vairāk vēlas izmēģināt lietas, kas atļautas tikai pieaugušajiem. Piemēram, smēķēšanu vai alkoholu.

Gandrīz puse vēlas atmest smēķēšanu

Veiktajā pētījumā novērojama arī kāda pozitīva tendence, proti, 43 procenti respondentu ir norādījuši, ka vēlas ierobežot vai atmest smēķēšanu. Ikviens interesents palīdzību smēķēšanas atmešanai var meklēt vairākos veidos.

Viena no vietām, kur meklēt izglītojošu informāciju, ir Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) mājaslapa. Tajā apkopotas vietas, kur var saņemt valsts apmaksātu narkoloģisko palīdzību. SPKC piedāvā arī iespēju konsultācijas saņemt telefoniski. Konsultatīvā tālruņa numurs ir 67037333.

Veselības ministrija ar informatīvo kampaņu "Spēks pateikt NĒ!" mudina samazināt atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatību sabiedrībā, sniedzot zināšanas un veidojot izpratni par smēķēšanas un alkoholisko dzērienu lietošanas radīto kaitējumu veselībai, kā arī smēķēšanas atmešanas jautājumiem.