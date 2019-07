Pētījums: tas, kurā rokā turi mazuli, atklāj daļu tavas personības

Neskatoties uz to, ka 90 procenti cilvēku ir labroči, lielākā daļa sieviešu dod priekšroku savu mazuli turēt kreisajā nevis labajā rokā. Lielākoties tas ir tāpēc, ka, turot bērnu kreisajā rokā, māmiņai ir daudz vieglāk darīt papildu lietas ar dominējošo roku. Galu galā visi vecāki zina, cik svarīga, audzinot mazuli, ir spēja darīt vairākas lietas vienlaicīgi. Taču tas nebūt nav vienīgais iemesls. Itālijā veiktā pētījumā pierādīts – tas, kurā rokā sieviete tur mazuli, atklāj arī kādu viņas personības šķautni.

Jautājums, kāpēc lielākā daļa māmiņu izvēlas bērnu turēt kreisajā rokā, ir gadsimtiem ilgi mocījis psihologu prātus. Portāls "Psychology Today" atklāj, ka Itālijā veikts pētījums ir pievedis viņus soli tuvāk ilgi meklētajai atbildei.

Čietī-Peskaras universitātes (University G. d'Annunzio of Chieti-Pescara) psihologu komanda veica pētījumu, kura laikā viņi centās apstiprināt vai noliegt to, ka tas, kurā rokā sieviete tur bērnu liecina par viņas piesaistes stilu. Psihologu komanda uzskatīja, ka mātēm, kuras savu mazuli tur kreisajā rokā, ir drošs piesaistes stils - šiem cilvēkiem ir daudz vieglāk veidot ciešas attiecības ar citiem, jo bērnībā vecāki vienmēr ir reaģējuši uz viņu vajadzībām, bijuši atsaucīgi, atbalstoši, mīloši un spējuši satraukuma brīžos viegli nomierināt bērnu. Savukārt sievietēm, kuras dod priekšroku savu atvasi turēt labajā rokā, ir raksturīgs nedrošs piesaistes stils, kā rezultātā viņām veidot tuvas attiecības ir daudz grūtāk. Tas, kā sieviete veido attiecības ar apkārtējiem, nosaka arī to, cik ciešu saikni viņa spēj radīt ar savu bērnu, uzskata pētnieki.

Lai pārliecinātos par šīs hipotēzes patiesumu, tika veikts eksperiments, kurā tika iesaistītas 288 sievietes vecumā no 18 līdz 38 gadiem. Eksperimenta dalībniecēm vajadzēja 10 sekunžu laikā sešas reizes paņemt rokās mazulim līdzīgu lelli. Tik īss laika posms nodrošināja, ka sieviete paņems rokā lelli tā, kā viņai dabiski būs ērtāk, daudz nedomājot par to, kurā pusē to turēt būtu pareizāk vai piemērotāk.

Eksperimenta laikā pētnieki piefiksēja, kurā pusē dalībnieces biežāk tur lelli un iedalīja viņas divās grupās – vienā no tām bija sievietes, kas lielākoties turēja lelli kreisajā rokā, bet otrā bija tās, kas lelli turēja labajā.

Pēc tam eksperimenta dalībnieces tika lūgtas aizpildīt divas aptaujas. Viena no tām parādīja sieviešu personīgās attiecības ar viņu vecākiem līdz 16 gadu vecumam, bet otra palīdzēja pētniekiem noskaidrot, cik droši dalībnieces jūtas, veidojot romantiskas attiecības ar pretējo dzimumu.

Eksperimenta laikā pētnieki atklāja vairākas lietas. Pirmkārt, pierādījās tas, ka lielāka daļa sieviešu (50 procenti) dod priekšroku mazuli turēt labajā rokā. Tikmēr 34 procenti eksperimenta dalībnieču lelli daudz biežāk turēja kreisajā rokā. Savukārt 16 procenti no 288 eksperimenta dalībniecēm labprāt tur mazuli abās rokās.

Otrkārt, apkopojot rezultātus no sieviešu aizpildītajām aptaujām, atklājās, ka sievietēm, kas tur mazuli kreisajā rokā ir daudz tuvākas attiecības gan ar saviem vecākiem, gan partneri.

Pētījuma laikā atklāja arī to, ka savu bērnu nēsāt kreisajā rokā dabiskāk šķiet ne tikai tām mātēm, kurām dominējošā roka ir labā, bet arī kreilēm. Itālijas psihologi apstiprina, ka tas, kāpēc mēs izvēlamies turēt savu atvasi tā vai šādi nav saistīts tikai ar ērtumu, bet arī mūsu piesaistes stilu.