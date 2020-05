Pētījums: tēva došanās bērna kopšanas atvaļinājumā pozitīvi ietekmē vecāku attiecības

Daudzas jaunās māmiņas piekritīs, ka tēti, kuri kādu brīdi pēc mazulīša ienākšanas ģimenē dodas atvaļinājumā, lai būtu klātesoši jaunajā dzīves pavērsienā, ir lieli palīgi ikdienas solī. Lai gan joprojām tas nav izplatīti, ir tādi jaunie tēvi, kas izvēlas doties bērna kopšanas atvaļinājumā ilgāku brīdi. Nesen publicētā pētījumā secināts, ka šāda pauze no darba gaitām, vairāk iesaistoties zīdaiņa aprūpē, ir ar pozitīvu efektu ne tikai bērna audzināšanā, bet arī abu partneru – mazulīša vecāku – savstarpējās attiecībās.

Izdevumā "Social Forces" pētnieki Ričards Pets un Kriss Noesters nupat publicējuši pārskatu par to, vai vecāku savstarpējās attiecības uzlabojas, ja tēvi dodas atvaļinājumā no darba pēc bērna piedzimšanas. Tam par pamatu ņemts Prinstonas universitātes un Kolumbijas [apgabala] Populācijas pētniecības centra (Columbia Population Research Center) pētījums "Fragile Families and Child Wellbeing Study (FFCW)", kas norisinās vairāku gadu garumā un seko līdzi teju 5000 bērniem un viņu vecākiem. Dati nāk no intervijām, kas veiktas ar bērna mātēm un tēviem neilgi pēc bērna dzimšanas, kā arī pēc viena, trīs un pieciem gadiem.

Pets un Noesters no iegūtajiem datiem iztirzājuši, kā tēvu došanās bērna kopšanas atvaļinājumā, neatkarīgi no tā ilguma, ietekmē sadzīvi ģimenē un tās kvalitāti vairāku gadu garumā. Galvenie secinājumi publicēti vietnē "PSychology Today". Tēviem vaicāts, vai viņi pēc bērna piedzimšanas devušies atvaļinājumā un cik ilgi tas darīts, vai atvaļinājums bijis apmaksāts. Tāpat aplūkotas vecāku savstarpējās attiecības trīs dimensijās:

Attiecību kvalitāte – attiecību novērtējums;

Atbalsts attiecībās – klausīšanās, kompromiss, palīdzība, iedrošināšana utt.;

Vecākošanās (parenting) kvalitāte – spējas un nodošanās bērna aprūpei.

Jo ilgāk tētis paternitātes atvaļinājumā, jo labākas vecāku attiecības

Pēc pētījuma datiem secināts, ka teju 80 procenti tēvu pēc bērna piedzimšanas paņēmuši pauzi no darba dzīves, lai paliktu mājās ar bērnu. Taču vidējais pateritātes atvaļinājums ildzis vien nedēļu. Pētnieku analizētie dati atklājuši, ka bērna kopšanas atvaļinājumam ir pozitīva ietekme ne tikai uz vecāku savstarpējām attiecībām, bet arī kopīgā (kad iesaistās abi vecāki) bērna kopšanas kvalitātē.

Bērnu mammas atbildējušas, ka attiecības ar bērna tēvu uzlabojušās, kad tēvs izmantojis iespēju paņemt atvaļinājumu. Savukārt atvaļinājuma ilgums korelējis ar to, cik liela pozitīvā ietekme bijusi uz savstarpējām attiecībām – jo ilgāku laiku tētis mājās ar bērnu, jo labākas attiecības un augstāka bērna aprūpes kvalitāte. Šeit ņemtas vērā abu vecāku atbildes pētījuma ietvaros par to, cik bieži tētis barojis mazuli, lasījis priekšā pasaku, rotaļājies u.tml.

Kāpēc lielākai tēta iesaistei bērna aprūpē ir pozitīva ietekme?

Viena no iespējamībām, kuru pieļauj pētnieki, tam, ka rezultāti ir daudz pozitīvāki tajās ģimenēs, kur tētis iesaistās bērna aprūpē un izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, ir tas, ka tētis šajā procesā ir vairāk ietverts. Turklāt situācijās, kad tētis ir vairāk iesaistīts un nodarbināts bērna aprūpē, lielāka iespēja, ka mamma to novērtēs un vērtēs daudz augstāk.

Iesaistoties bērna aprūpē pilnvērtīgi, tēvi parāda savu nodomu palīdzēt, uzņemoties papildu pienākumus bez ģimenes finansiālās nodrošināšanas. Citi pētījuma dalībnieki pat izmantojuši šo laiku, lai uzlabotu savas prasmes būt vecākam un kļuvuši pārliecinātāki vecāka lomā. Pētījuma rezultāti arī parādījuši, ka ilgāks tēvu bērna kopšanas atvaļinājums ļāvis apzināties partnera stiprās un vājās puses dažādos vecākošanās aspektos, kas noved pie veiksmīgākas savstarpējās sadarbošanās vecāku pienākumos.

