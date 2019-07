Pētījums: vai laulātajam partnerim jābūt arī tavam labākajam draugam?

Nereti zem sociālajos tīklos publicētajiem kāzu foto nākas redzēt tekstu "Esmu laimīgākā sieviete pasaulē, jo apprecēju savu labāko draugu". Taču, vai tiešām laulātajam partnerim jābūt arī tavam labākajam draugam? To savā pētījumā atklājis Vankūveras universitātes pasniedzējs Džons Helivels ar kolēģiem.

Cilvēkiem ir dažādi viedokļi par to, vai laulātajam vajadzētu būt arī viņu labākajam draugam. Kāda portāla "Psychology Today" lasītāja atklāj, ka vīrs ir viņas labākais draugs un viņa daudz labprātāk pavada laiku kopā ar laulāto – nevis kādu citu. Savukārt kāds vīriešu dzimtes lasītājs atklāj, ka viņa sieva ir lieliska, taču viņiem nav daudz kopīgu interešu, un viņš kopā ar saviem draugiem var darīt "veču lietas", kas sievai nesagādā prieku.

Helivels un viņa kolēģis Šons Grovers veica pētījumu, kas pierāda, ka apmierinātības līmenis laulībā mainās atkarībā no tā, vai laulātie viens otru uzskata arī par labākajiem draugiem, vai tomēr nolemj attiecības nejaukt ar draudzību.

Viņš savā pētījumā par pamatu izmantojis kādu citu Anglijā veiktu pētījumu, kurā tika apskatīts cilvēku kopējais apmierinātības līmes. No 1991. līdz 2009. gadam pētījuma laikā "British Household Panel Survey" aptaujāja 30 000 cilvēku.

Viens no respondentu uzdevumiem bija nosaukt savu labāko draugu. Tie cilvēki, kuri savu laulāto partneri uzskata arī par savu labāko draugu, divreiz biežāk bija apmierināti ar savām partnerattiecībām un dzīvi kopumā nekā tie, kas par labāko draugu uzskata kādu citu sievieti vai vīrieti.

Helivels "The New York Times" atklāj, ka savu mīļoto cilvēku par labāko draugu lielākoties uzskata tieši vīrieši. "Tas, manuprāt, ir diezgan loģiski, jo vīriešiem parasti ir mazāks draugu loks nekā sievietēm," viņš skaidro.

Pētījuma laikā tika apstiprināts, ka ciešas attiecības, kurās ar partneri var atklāti runāt par dažādām tēmām, dalīties noslēpumos un kopīgos piedzīvojumos, iespaido mūsu labklājību un apmierinātību ar laulību.

Savukārt psihiatrs un neirologs Amirs Levins "The New York Times" izceļ faktu, ka tas, ko cilvēki patiesībā vēlas pateikt, norādot, ka viņu laulātais ir arī viņu labākais draugs, ir tas, ka viņu attiecībās valda savstarpēja uzticēšanās un atklātība. Šiem cilvēkiem laulība sniedz drošības sajūtu, palīdz piedzīvot jaunas lietas un izpaust sevi. Viņiem pat dažkārt liekas, ka, lai būtu laimīgiem, pietiek vien vienam ar otru. "Kaut tās būtu sajūtas, kurām vajadzētu valdīt jebkurās romantiskās attiecībās, ne visi laulātie spēj to savam partnerim sniegt," viņš stāsta. "Tāpēc mēs šīs sajūtas laulībā augstu vērtējam, līdz ar to vēlamies dēvēt savu laulāto par ko vairāk kā tikai mīļoto cilvēku."

Taču pētījuma autors uzsver, ka tas nebūt nenozīmē, ka laimīga laulība ir garantēta tikai tad, ja jūsu attiecībās valda ne tikai mīlestība, bet arī draudzība. Tam piekrīt arī psihologi portālā "Psychology Today". Kamēr viens pāris spēj perfekti apvienot laulību ar draudzību, cits priekšroku dod šīs divas lietas vienu no otras nošķirt. Psiholoģe Sofija Demblinga atgādina, ka katram ir jāpiekopj tāds attiecību modelis, kas vislabāk der viņam, nevis tāds, kāds būtu pareizs.