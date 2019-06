Pētījums: vientuļajām mātēm ir vairāk laika sev nekā precētajām

Sabiedrībā ir pierasts uzskatīt, ka vientuļajām mātēm uz saviem pleciem ir jānes lielākā atbildības un darāmo darbu nasta nekā precētajām. Taču pētījums pierāda pretējo – vientuļajām mammām ir vairāk brīvā laikā nekā tam, kas pienākumus dala ar partneri.

Vientuļās mātes statuss bieži vien ir apvīts ar dažādiem stereotipiem, piemēram, viņas nemitīgi jūtās vientuļas, viņām nav laika sev, viņas ir nemitīgā steigā un stresā, jo pār viņu galvām šļācas pienākumu jūra. Taču Joannas Pepinas, Liānas Sajeres un Līnas Kasperes vadītājā pētījuma "Marital satus and mothers` time use: Childcare housework, lesure and sleep" pierāda pretējo.

Pētījuma laikā tika iesaistītas vairāk nekā 23 000 Amerikā dzīvojošas mātes vecumā no 18 līdz 54 gadiem, kuras dzīvo kopā ar bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem. Viņas dienasgrāmatas veidā 24 stundas atspoguļoja visas savas aktivitātes. Pētījuma mērķis bija salīdzināt, cik daudz laika atpūtai, mājas uzkopšanai, bērna audzināšanai un miegam velta precētās, bet cik vientuļās mātes.

Daļa no pētījumā iesaistītajām mātēm bija precētas vai dzīvoja civillaulībā. Taču daļa bija vientuļās mātes – tās, kuras bērnu audzina vienas jau no sākta gala, kā arī tās, kuras ir šķīrušās vai atraitnes. Kopējais pētījuma ilgums bija 10 gadi.

Pētījuma gaitā tika atklāts, ka vientuļās māmiņas daudz vairāk laika velta atpūtai un miegam nekā precētās. Kaut varētu šķist, ka, esot vienām, viņu darāmo darbu saraksts dubultojas, tā nebūt nav – viņas, salīdzinot ar precētām mātēm, daudz mazāk laika pavada veicot mājas uzkopšanas darbus.

Tika konstatēts arī tas, ka mātes, kuras nekad iepriekš nebija precējušas, salīdzinot ar precētajām un tām, kas no saviem vīriem ir izšķīrušās, ir tās, kuras dienas laikā visvairāk laika velta atpūtai un miegam.

Kaut veiktā aptauja neatklāj, kāpēc vientuļajām mātēm ir daudz vairāk brīvā laika nekā precētajām, autori min dažus iespējamos iemeslus, piemēram, viens no tiem ir vēlme būt labai visās dzīves sfērās. Precētās mātes nemitīgi cenšas balansēt starp divām viņu dzīvē svarīgāk lomām – mātes un sievas – un abās šajās dzīves sfērās viņas vēlas parādīt labāko.

Laulībā sievietes lielākoties ir tās, kuras gatavo ēst un tīra māju, kas nereti nozīmē, ka viņām jāatsakās no laika sev, atpūtas un dažkārt pat miega. Ir sievietes, kas šādā veidā apliecina to, cik labas mātes vai sievas viņas ir. Tāpat ir arī gadījumi, kad sievietei spiedienu uzturēt tīru māju un gatavot ēst uzliek vīrietis. Taču vientuļās mātes ar šādu spiedienu ikdienā nesaskaras.

Joanna Pepina, Liāna Sajere un Līna Kaspere vēlējās pārliecināties, vai tieši mīļotais vīrietis ir tas, kurš izdara uz sievieti vislielāko spiedienu un atklājās, ka tā patiesi ir. Ja sieviete dzīvo kopā ar kādu citu ģimenes locekli, piemēram, vecākiem, tanti vai krustmāti, tad tā vietā, lai sagaidītu, ka māmiņa pati veiks visus darbus, kas saistīti ar mājas tīrīšanu, ēst gatavošanu un bērna audzināšanu, viņi tai palīdz, līdz ar to viņai ir vairāk laika atpūtai.

Pētījums pierādīja, ka uzskats – vientuļajām mātēm nepietiek laika sev, atpūtai vai miegam – ir ieliekams plauktiņā pie pārējiem stereotipiem. Taču, protams, tas nebūt nenozīmē, ka vientuļo mammu dzīve ir vieglāka nekā pārējo. Ja viņām nav spiediena no vīra puses, tad pārējais sabiedrības spiediens un dažkārt pat nosodījums nekur nepazūd.

