Pie uguns, uz ielas, brīvā dabā. Interaktīvā pasākumā skaidros par drošību bērniem

Bērnu traumatisma ziņā Latvija un tās kaimiņvalstis turpina ierindoties Pasaules Veselības organizācijas (PVO) saraksta augšgalā. Lai kopīgiem spēkiem novērstu dažāda veida negadījumus, sestdien, 10. septembrī, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Sporta kompleksā, no pulksten 13 līdz 18 notiks interaktīvi izglītojošs pasākums "Zinošs un drošs", kura laikā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) veselības aprūpes studentu un ārstu vadībā bērni un to vecāki vienkāršā un interaktīvā veidā izzinās, kā izvairīties no traumām un kā rīkoties neatliekamās situācijās.

Pasākums norisināsies jau piekto gadu, un to rīko RSU Pediatrijas studentu zinātniskais pulciņš, Latvijas Pediatru asociācija, Rīgas domes Labklājības departaments un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.

Slimību profilakses un kontroles centra, kā arī PVO dati liecina, ka Latvija ieņem vienu no pirmajām vietām Eiropā saistībā ar bērnu traumatismu. Arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests atzīst, ka šogad no maija līdz jūlijam mediķi slimnīcās nogādāja par 1000 bērnu vairāk nekā 2019. gadā. Visbiežāk traumas bērni gūst mājās, skolās vai arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Bieži traumas var gūt, braucot ar dažādiem transportlīdzekļiem, piemēram, velosipēdiem un skeitbordiem uz ceļiem, stāvlaukumos un skeitparkos. Nereti traumas tiek gūtas arī atpūšoties pie dabas un ūdeņiem. Biežākie ievainojumi ir lūzumi, sasitumi un zilumi, bet liela daļa negadījumu var būt arī apdegumi, applaucējumi.

Pasākumā "Zinošs un drošs" bērni un vecāki aicināti izzināt, kā no šīm situācijām izvairīties un kā rīkoties, ja tādā ir nonākuši. Šogad darbība norisināsies deviņās interaktīvās stacijās, kur uzmanība vērsta uz dažādiem drošības pasākumiem, atrodoties pie uguns, pavadot laiku uz ielas, izklaidējoties brīvā dabā, sportojot, kā arī vienkārši esot mājās vai skolā. Vairāk par pasākumu iespējams uzzināt Facebook lapā šeit.

Apmeklējot pasākumā izveidotās stacijas un piedaloties to aktivitātēs, tiks krāti zīmodziņi, ko varēs apmainīt pret balvām no pasākuma atbalstītājiem gan bērniem, gan vecākiem.