Piecās no 17 dzemdību iestādēm Latvijā pērn notikušas mazāk nekā 500 dzemdības

Aija Rutka Cālis.lv redaktore

Kopumā pērn visā Latvijā valsts apmaksātu dzemdību palīdzību sniedza 17 dzemdību iestādes, no kurām tikai viena – Rīgas Dzemdību nams – ir specializēta, pārējās – reģionālās nozīmes un neatliekamās palīdzības un aprūpes slimnīcas. No visām 17 iestādēm piecās pagājušajā gadā reģistrētas mazāk nekā 500 dzemdības, bet kopumā visās šajās dzemdību vietās pieņemtas 18 610 dzemdības, no kurām 10 428 bija fizioloģiskas jeb dabīgas, 4072 dzemdības pataloģijas gadījumā, bet 4110 gadījumā sievietēm veikta ķeizargrieziena operācija.