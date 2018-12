Piecas vecāku biežāk pieļautās kļūdas bērna apavu iegādē

Pareizo apavu izvēle bērnam ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Sevišķas grūtības sagādā mazuļa pirmo kurpīšu iegāde. Bērnu apavu veikals "Yellove" ir apkopojis piecas biežāk pieļautās vecāku kļūdas, izvēloties pirmos apavus savam mazulim.

Pārāk zema augšējā mala

Apavu virspusei jābūt izvietotai tieši virs potītes, taču ne pārāk augstu. Tāpat ir svarīgi pievērst uzmanību arī tam, lai kurpītēm būtu stingrs papēdis. Tas palīdzēs atbalstīt pareizu pēdas novietojumu attiecībā pret apakšstilba asi.

Pārāk šauri apavi

Vislabāk ir ieteicams izvēlēties apavus ar platu un augstu purngalu, kurā ir pietiekami daudz vietas un bērna pirkstiņi nebūs saspiesti. Ja tiks izvēlēti pārāk šauri apavi, tad, pirmkārt, bērna mazās kājiņas ātrāk nogurs, un, otrkārt, tas var deformēt bērna pirkstus – īkšķis var sākt liekties tuvāk pārējiem pirkstiem vai rasties problēmas ar ieaugušiem nadziņiem.

Nepareiza aizdare

Apavu izvēlē liela nozīme ir arī aizdarei. Vislabāk ir izvēlēties tos apavus, kuri ir aiztaisāmi ar lipekli, lai bērns pats varētu lēnām mācīties un apgūt to, kā aiztaisīt apavus. Taču, ja ir iepatikušies ziemas zābaciņi vai vasaras kurpītes ar sasienamu aizdari, arī tās var droši pirkt. Neatkarīgi no tā, kurai aizdarei tiks dota priekšroka, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, lai tā sniedzas tālu virzienā uz pirkstu galiem. Tas nodrošina to, ka apavus ir vieglāk uzvilkt un pielāgot bērna pēdiņai.

Cieta zole

Mazie daudz kustās – skrien, lēkā un aktīvi staigā. Šī iemesla dēļ ir jāizvēlas apavi ar elastīgu bet stabilu zoli, kas lokās pie kājas pirkstu locītavām. Tāpat jāpievērš uzmanība tam, lai zole nebūtu pārāk bieza, jo tā apgrūtina pirmo soļu speršanu. Pēdējo gadu laika tas ir viens no modes kliedzieniem, taču bērna apavu izvēlē svarīgākais ir ērtums un elastība, nevis izskats. Arī zoles platumam ir nozīme. Tai jābūt tikpat platai kā kurpei, ja tā ir šaurāka, bērnam zūd līdzsvara sajūta. Tāpat šādos apavos bērna pēdiņas aizķeras viena aiz otras, un mazulis biežāk krīt, kas visnotaļ ir lieta, no kā mēs savus mazos eņģelīšus vēlamies pasargāt.

Nepareiza izmēra izvēle

Lai cik haotiska un nogurdinoša var šķist iepirkšanās kopā ar savu atvasi, apavu iegādei viņu pie vecmāmiņas atstāt nedrīkst. Apavi ir jāpērk kopā ar bērnu. Daudzi vecāki ir iecienījuši mazo pēdiņu uzzīmēt uz kartona vai papīra gabaliņa, to izgriezt un doties uz veikalu, liekot tikko uztaisīto kartona pēdiņu apavos, tādā veidā pārliecinoties, ka tie bērnam derēs. Taču apavu iegādē ir svarīgs ne tikai izmērs, bet arī visi augstāk minētie punkti, kurus tu ar papīra gabaliņu pārbaudīt nevarēsi.

Uzvelc kurpes bērnam un, kad mazais piecelsies kājās, pārbaudi, vai apavi ir pietiekami gari, uzspiežot uz purngala. Pareizi pielāgotai kurpei jābūt par sešiem līdz 10 milimetriem garākai nekā pēda, lai staigājot pirkstiem būtu vieta.

