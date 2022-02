Pieci jautājumi izcilām Latvijas zinātniecēm

Otrajā pandēmijas gadā nav apstājušies zinātniskie pētījumi, kaut tas ietekmējis veidu, kā jāstrādā. 11. februāris ir Starptautiskā sieviešu un meiteņu diena zinātnē. Tādēļ uzrunājam trīs izcilas zinātnieces, kuras saņēmuši balvu "Sievietes zinātnē", izjautājot, kā viņu veiktie pētījumi progresējuši pēdējā gada laikā, kādas pārmaiņas zinātniskajā izpētē ieviesusi pandēmija un kādi ir izaicinājumi zinātnē sievietēm.

No 3. februāra līdz 17. martam Baltijas valstu zinātnieces aicinātas pieteikties prestižajai "L'Oréal-UNESCO" Baltijas jauno talantu programmai "Sievietēm zinātnē"*.

Par kādu pētījumu jūs saņēmāt "Sievietēm zinātnē" balvu un kā tas ir progresējis gada laikā?

Atbild Dana Kigitoviča, ārste rezidente nefroloģijā Rīgas Stradiņa universitātē un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, asistente Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedrā, kā arī praktikante Latvijas Organiskās sintēzes institūtā. Apbalvojums piešķirts par pētījumu medicīnā:

"Apbalvojums tika saņemts par pētījumu par hronisku sirds labā kambara mazspējas ārstēšanu ar meldoniju, pārprofilējot to jaunā indikācijā. Šobrīd norit pētījuma klīniskā daļa, pacientiem tiek nozīmēta terapija, un tiek monitorēts viņu klīniskais stāvoklis, laboratoriskie parametri un citi rādītāji."

Atbild Inga Pudža, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta "EXAFS" spektroskopijas laboratorijas zinātniskā asistente. Apbalvojums piešķirts par darbu cietvielu fizikā:

"Balvu saņēmu par tādu viedo materiālu izpēti, kas maina savu krāsu temperatūras ietekmē. Pagājušā gada nogalē iesniedzu savu doktora disertāciju, kā arī tika sagatavoti vairāki zinātniskie raksti. Lepojos ar to, ka mans darbs ir daļa no pētījuma, ko Latvijas Zinātņu akadēmija atzina par vienu no 2021. gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā."