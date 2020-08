Pieci mammu tipi un viņu emocionālais mantojums

Neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu attieksme pret savu mammu, viņas jūtām, uzvedību un attieksmi pret pasauli, šis kopums veido mūs un nosaka visu mūsu dzīvi. Kā mātes uzvedība ietekmē bērna nākotni? Un ko darīt ar šo mantojumu?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savas pārdomas par šo tematu portālā "Psychologies" pauž ģimenes psihoterapeits Stefans Poulters. Vai esam tuvi ar mammu vai izvēlamies saglabāt distanci, esam viņu zaudējuši pirms dažiem gadiem vai pārcēlušies uz dzīvi citā valstī – jebkurā gadījumā mammas dzīvesstils un mūsu attiecības nosaka teju katru mūsu esības aspektu. Veids, kā mēs uzvedamies un mijiedarbojamies ar citiem, mūsu attieksme, vērtības un uzskati, mūsu ģimene un dzimumdzīve atspoguļo emocionālo mantojumu, ko esam saņēmuši no mātes.

Par to, kā veidojas piesaiste starp māti un bērnu viņa pirmajos dzīves mēnešos un gados, ir rakstīts daudz. Mazāk uzmanības tiek veltīts tam, kā attīstās šīs attiecības vēlāk, bērna un pusaudža vecumā, kā šī piesaiste veido jau pieauguša cilvēka īpatnības uzvedībā un dzīvesveidā kopumā.

Amerikāņu klīniskais psihologs un ģimenes psihoterapeits Poulters akcentē: "Pats galvenais – atzīt, ka šī ietekme eksistē. Bet negatīva tā var būt tikai tādā gadījumā, ja tā paliek neatpazīta, noraidīta vai nepareizi saprasta. Kad tu saproti, cik daudzšķautņaina ir šī ietekme, un iemācies to pārvaldīt, mātes faktors kļūst par pozitīvu spēku, kas maina tavu dzīvi uz labo pusi."

Speciālists ir noteicis piecus mammu tipus: perfekcioniste, neparedzamā, labākais draugs, egoiste un ideālā.

Perfekcioniste

Parasti tā ir pārlieku kontrolējoša, pabailīga un trauksmes pilna sieviete, kurai galvenais ir dzīves redzamā jeb ārējā puse: viņai ir nepieciešams radīt priekšstatu, saglabāt imidžu. Viņas bērniem piemīt tieksme kritizēt un šaustīt sevi, viņi izjūt savu nepilnvērtību un emocionālo tukšumu.

Ja tu esi šādas mammas bērns...

Tavas stiprās puses: tu, visticamāk, esi cilvēks, kurš ir ļoti atbildīgs savās attiecībās, uz tevi itin visā var paļauties. Tu novērtē neatlaidību un darba spējas, tev tās ir pašas galvenās rakstura iezīmes.

Emocionālais mantojums: tev vienmēr šķiet, ka citu cilvēku domas ir svarīgākas nekā tevis paša. Tu dzīvo ar sajūtu, ka visa pasaule tevi vēro un ir gatava tevi nosodīt.

Te atradīsi septiņus laimīgu mammu baušļus.

Neparedzamā māte

Nemierīga, viegli aizkaitināma, pārlieku emocionāla, viņa nav spējīga valdīt pār savām jūtām un viņas mainīgais noskaņojums nosaka stilu, kādā viņa pilda vecāku lomu. Viņa pati savā galvā rada problēmas un krīzes, bet pēc tam šo satraukto stāvokli nodod saviem bērniem.

Ja tu esi šādas mammas bērns...

Tavas stiprās puses: tev ir labi attīstīta empātija, tu lieliski spēj strādāt ar cilvēkiem. Tu vienmēr esi gatavs atbalstīt savus darba kolēģus, radiniekus un draugus.

Emocionālais mantojums: augot ar iesakņojušos vajadzību rūpēties par cilvēkiem un viņu dvēseles problēmām, tu vienlaikus vari būt pārlieku satraukts un ar tieksmi uz depresiju. Tu jau no agrīniem gadiem mācies nolasīt cilvēkus un situācijas, un tas tev palīdz tikt galā ar citu cilvēku dusmu un aizvainojuma uzliesmojumiem.

Foto: Shutterstock

Māte – labākais draugs

Viņa pret bērnu attiecas kā pret līdzīgu, neapzināti vēloties izvairīties no atbildības par viņu. Pieaugušā vietā, kurš būtu spējīgs rūpēties un pasargāt, bērnam tiek piedāvāts dvēseles draugs, partneris, sarunu biedrs, bet vienlaikus faktiski tiek atņemta mamma. Viņas emocionālās vajadzības ir tik lielas un visaptverošas, ka viņai pašai nākas paļauties uz bērnu, lai tās apmierinātu.

Ja tu esi šīs mammas bērns...

Tavas stiprās puses: tu saproti robežu nozīmi starp vecākiem, bērniem, draugiem un radiniekiem. Tu bieži apzinies, ka uzņemies vadošo pozīciju jūsu attiecībās un uzņemies atbildīgo pieaugušā lomu.

Emocionālais mantojums: tu vari justies aizmirsts un uzmanības apdalīts, piedzīvot bailes par noraidījumu. Citas jūtas, kas piemīt šādam bērnam, – aizvainojums, sašutums, sajūta, ka tevi nemīl un nenovērtē.

"Es pirmā" – mamma

Viens no izplatītākajiem mammu tipiem. Šāda sieviete nav spējīga bērnā ieraudzīt atsevišķu individualitāti, viņa ir egocentriska un par sevi nepārliecināta. Viņas atvases kopš agrīna vecuma ir pieradušas izgaismot viņas dzīvi un vienlaikus paši palikt ēnā.

Ja esi šādas mammas bērns...

Tavas stiprās puses: tev piemīt īsts talants atbalstīt citus, tu labi jūties un saproti cilvēkus visa veida attiecībās. Tu esi uzticams un atsaucīgs, spējīgs līdzpārdzīvot citu cilvēku likstas un risināt svešas problēmas.

Emocionālais mantojums: tu šaubies par savām spējām pieņemt lēmumus. Tev ir grūti uzticēties savām personīgajām jūtām jebkurā situācijā, tāpēc, ka mātes domas tev vienmēr bijušas daudz svarīgākas un nozīmīgākas.

Šajā rakstā uzzini, kādus 10 iemeslus nosaukusi psiholoģe, kādēļ tev būtu vērts atvadīties no sapņa būt ideālai mātei.

Ideālā māte

Lai cik tas nebūtu pārsteidzoši, tādas mammas arī ir. Bet tādu, saskaņā ar Poultera domām, ir pavisam nedaudz – aptuveni 10 procenti. Nevainojamā māte sevī apvieno labākās īpašības no pārējiem četriem tipiem. Viņa ir emocionāli līdzsvarota, viņa savos bērnos redz unikālas personības un palīdz viņiem izaugt par patstāvīgiem cilvēkiem. Jā, tiesa, viņa nav pati pilnība, bet lai kādi nebūtu viņas dzīves apstākļi, viņa par bērniem rūpējas apzināti un ar lielu vēlmi to darīt.

Ja esi šādas mammas bērns...

Tavas stiprās puses: jūtot mātes mīlestību un pieņemšanu, tu esi gatavs riskantiem lēmumiem un pārmaiņām dzīvē bez bailēm tikt nesaprastam un atgrūstam.

Emocionālais mantojums: tu esi spējīgs pieņemt un cienīt citu cilvēku viedokli. Tu esi emocionāli autonoms no mātes un proti tikt galā ar grūtībām savā neatkarīgajā dzīvē.

Foto: Shutterstock

Kā pārrakstīt "noteikumu grāmatu"

Stefans Poulters uzsver, ka mūsu mātēm visbiežāk piemīt nevis kāds viens konkrēts tips, bet kā minimums – divi. Bet kāds no tiem vienalga ir dominējošais.

Ir svarīgi paraudzīties uz šo mātes tipu attālināti, bez kritikas un sašutuma. Tikai tā, raugoties no pieaugušā pozīcijas, nevis bērna, arī varēs saprast patieso mātes lomu un tās ietekmi uz tevi. Pieaugušā pieeja nozīmē gan mūsu pašu gatavību nodalīt atbildību par attiecībām, gan arī apzināšanos, ka tās nav fiksētas vienreiz un uz visiem laikiem.

Saikne starp bērniem un vecākiem ir nebeidzams dialogs, kuru veidojam arī mēs. Piemēram, katrs no mums ir spējīgs "pārrakstīt to noteikumu grāmatu", ko viņš ieguvis mantojumā no mātes. Šī "noteikumu grāmata" – tas ir rakstīto un nerakstīto likumu krājums, kas aptver galvenos dzīves aspektus – karjeras izvēli, attiecības ar naudu, vecāku audzināšanu, garīgumu un seksualitāti. Lai mainītu šos noteikumus, ir jāsaprot, kā tie ietekmē jūsu attiecības un problēmas.

Noteikums, piemēram, var skanēt šādi: "Meitenei nepiedienas pirmajai zvanīt zēnam". Zemtekstā šis tabu izklausās aptuveni tā: "Nekad neprecies ar cilvēku, kuru tu mīli vairāk, nekā viņš tevi. Ļauj vīram tevi mīlēt: tā tu būsi daudz izdevīgākā pozīcijā". Gala rezultātā vēstījums, ko saņem meita, var izrādīties daudz dziļāks un dramatiskāks: nav vērts stipri iemīlēties un gaidīt tikpat stipru mīlestību no otra.