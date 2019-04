Piedzīvojums māca patstāvību: vāc ziedojumus vasaras nometnei bērniem ar īpašām vajadzībām

Jau kopš 1992. gada Latvijas Bērnu fonds organizē vasaras nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. Tās ļauj no ikdienas raizēm atpūsties tiem bērniem, kuru ikdiena nereti piesaistīta vienai videi. Tāpat tā sniedz viņiem tik vajadzīgo iespēju socializēties un apgūt jaunas prasmes, kas ir neatsverama, lai bērni ar īpašām vajadzībām varētu stiprināt veselību.

"Pēc nometnes es pamanīju, ka ir izmainījušās Krišjāņa sadzīviskās lietas, piemēram, tagad viņš var patstāvīgi nomazgāties dušā. Drīz pēc tam iemācījās peldēt bez peldriņķa," priecājas divu dēlu mamma Linda Celma. 8 gadus vecajam Krišjānim ir Dauna sindroms, un uz Latvijas Bērnu fonda rīkotajām vasaras nometnēm viņš dodas kopā ar vecāko brāli Pauli, kuram veselības problēmu nav. Vasaras nometne ilgst tikai 10 dienas, bet tā sniedz ieguldījumu vecāku un bērnu savstarpējās attiecībās: bērniem tās veicina patstāvību un socializācijas prasmju attīstību, savukārt vecākiem tā ir iespēja veltīt laiku tikai sev un "atslēgties" no ikdienas.

Četru bērnu mamma Eva Irīna Zommere, kura atvases audzina viena, atzīst, ka tas nav viegls uzdevums. Trīs bērni vēl nav sasnieguši pilngadību. Viņa norāda, ka vasaras nometne ir praktiski vienīgā vieta, kurp bērni dodas, lai ilgāku laiku pavadītu prom no mājām. Un tā arī ir vienīgā iespēja to izdarīt. "Bērniem tas ir vesels piedzīvojums, tas ir vērtīgi pavadīts laiks," atzīst Eva. Socializēšanās ar citiem vienaudžiem ir neatsverams balsts arī ģimenes ikdienas attiecībās, jo, kā norāda Eva, mājās, nepārtraukti dzīvojot visiem kopā, bērni nogurst no mammas un viens no otra.

Nometne ir iespēja izrauties no ikdienas rutīnas, kas daudziem bērniem un vecākiem liela vērtība. Kā novērojuši Latvijas Bērnu fonda darbinieki, ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, bieži vien ir nepilnas, maznodrošinātas vai trūcīgas. Vasaras nometnes bērni un viņu vecāki sāk gaidīt jau janvārī, kad fonds saņem pirmos pieteikumus.

"Nometnē bērni iemācās mīlēt citus bērnus, rūpēties par tiem," uzsver Eva. Kopā ar brāli, kuram nepieciešama īpaša veselības aprūpe smagu alerģiju dēļ, uz nometnēm devies arī mazais brālis un māsa. Mamma norāda, ka bērni nometnēs tiešām emocionāli nobriest – kļūst iejūtīgāki un saprotošāki. Savukārt vecākiem nometnes laikā ir iespēja padomāt par sevi un sakārtot domas un vidi sev apkārt.

"Tas ir īss laiks – vienīgais gada laikā, kad es palieku viena un varu veltīt laiku sev," atzīst Eva. "Trīs mēnešus [vasarā] bērniņš ir mājās visu laiku, un darba atvaļinājums tiek pavadīts kopā ar bērniem nevis kur citur," atklāj Linda. Tādēļ "desmit dienas ir kā izdzīvošanas minimums".

Lai dāvātu bērniem sapņu vasaru, šobrīd darbojas akcijas ziedojumu tālrunis – 90006484, uz kuru piezvanot, iespējams ziedot 1,42 eiro. Tāpat ziedot iespējams internetā, Latvijas Bērnu fonda mājaslapā ziedojumi.lbf.lv, atstājot anonīmu ziedojumu kādā no visā Latvijā izvietotajām ziedojumu kastītēm ar Latvijas Bērnu fonda logo vai veicot pārskaitījumu nodibinājumam "Latvijas Bērnu fonds" (reģ. nr. 40008018725, a/s "SEB BANKA", konta nr. LV42UNLA0002000707402), kā maksājuma mērķi norādot "Vasaras nometnes".

Vienas desmit dienas garas nometnes, kurā var piedalīties 25 bērni, vidējās izmaksas ir 9 500 eiro. To laikā bērni uzlabo veselību, pilnveido savas radošās prasmes un talantus un galu galā – atpūšas no ikdienas rutīnas.