Pieklājīgie francūži un ciematā augošie kenijieši – bērnu audzināšanas īpatnības dažādās pasaules valstīs

Ikdienas ķīviņi par izvēlēm, kādā manierē esi izvēlējies audzināt savu bērnu, nav nekāds jaunums. Ak, tad tu savam bērnam ļauj ēst konfektes, skatīties multfilmas planšetdatorā vai mācīties mazulim ēst pašam ar savām rokām, radot šmuci, – tā taču pie mums nav pieņemts! Dažkārt, lai nomierinātos un saprastu, ka katrs vecāks dara tā, kā uzskata par labāko savam bērnam, nākas palūkoties ne tik daudz uz kaimiņbērniem, bet pat tālāk – citu kultūru īpatnībās. Kā tad bērnus audzina Francijā, Ķīnā, Meksikā vai kādā citā pasaules malā?

Nekur neatrast patstāvīgāku bērnu par to, kas uzaudzis Japānā, pieklājīgāku par mazu francūzi, kas pieklājīgi sveicina teju ikvienu garāmgājēju vai pret slimībām noturīgāku, kā Skandināvijas valstīs uzaugušu. Turpinājumā piedāvājam ielūkoties vietnes "Daily Mail" apkopotajās audzināšanas tradīcijās no dažādām pasaules valstīm.

Patstāvīgie japāņi



Tiem, kas raduši pastāvīgi kontrolēt ikkatru sava mazuļa soli, būs grūti audzināt bērnus Japānā. Ja citviet varam redzēt trīsgadniekus, kas joprojām sēž ratiņos, tad Japānā visai agri bērnus sāk radināt pie patstāvības. Tāpēc nav jābūt pārsteigtiem, ja redzat uz ielas brīvi staigājam četrgadnieku, kas visai tālu atpaliek no vecākiem, vai redzēt pirmsskolas vecuma bērnu vienu sēžam, piemēram, vilcienā. Noziegumi Japānā ir reta parādība un pastāv nerakstīts likums sabiedrībā, ka svešinieki nes atbildību pieskatīt ikvienu bērnu.





Lai gan bērni Japānā ir visai brīvi savā rīcībā, vecāki ieaudzina saglabāt manieres un būt pieklājīgiem. Bērniem jau no mazotnes iemāca teikt īpašus sasveicināšanās vārdus, kad sastopas ar pieaugušo, un jāsveicinās ir skaļi. Tāpat, salīdzinot ar citu valstu bērniem, japāņi ir visai veselīgi savās ēdienu izvēlēs – tradicionāli ir ierasts uzturā lietot daudz dārzeņu un jūrasvelšu. Tāpat vecāki daudz ietaupa, jo veselības izmaksas un pirmsskolas izglītības izmaksas ir zemas.



Pieklājīgie francūži



Francūžus nereti sauc par tiem vecākiem, kas savus bērnus audzina "neiespringstot". Šeit bērni nav skubināmi uz ēšanu, jo raduši jau no mazuļa vecuma ēst to, ko viņu vecāki. Tāpat Francijā vecāki bērniem ieaudzina pieklājību jau no mazotnes – "lūdzu" (s'il vous plaît), "paldies" (merci), "labdien" (bonjour) un "uz redzēšanos" (au revoir) ir vieni no pirmajiem vārdiem, ko mazulis iemācās.

Tas atspoguļojas arī skolās – franču skolotājām ir raksturīgi būt striktām un netolerēt sliktu uzvedību. Bērni Francijā raduši ēst trīs svarīgākās dienas maltītes un našķēšanās starp tām ir reta. Tāpat franču vecāki radina bērnus izgulēt visu nakti. Šī ir vieta, kur nevis vecāki pielāgo savu dzīvesveidu bērniem, bet bērni pielāgojas vecākiem.

Izturīgie skandināvi



Dānijā, Zviedrijā un Norvēģijā neatradīsiet vecākus, kas īpaši satraucas par to, ka ratiņos aizmigušu zīdaini atstāj ārpus kāda veikala durvīm. Pat ja tā ir ziema, skandināvi uzskata, ka bērna pēc iespējas ilgāka atrašanās ārā stiprinās viņu imūno sistēmu. Tāpat, līdzīgi kā Latvijā, vecāki pēc bērna piedzimšanas ar bērnu mājās var pavadīt gadu, bet pēc tam ir pieejamas auklītes vai bērnudārzi, kurus ikviens vecāks var atļauties, lai atsāktu strādāt.



Miega treniņi Austrālijā



Ģimenēs Austrālijā valda vienlīdzība – abi vecāki uzņemas līdzvērtīgas lomas bērnu audzināšanā un uzsvars likts uz aktivitātēm svaigā gaisā. Pavisam apsveicams bonuss ir naktsmiers – austrāliešiem veselības apdrošināšanas polisēs ir iekļautas apmaksātas "miega skolas", kur īpaši apmācīts medicīniskais personāls gādā par to, lai vecāki apgūtu zīdaiņu un mazuļu iemidzināšanas prasmes. Vēl viena īpatnība – daudzos spēļu laukumos ir stingri "nav cepures, nav spēļu" noteikumi spēcīgās saules dēļ, kas pastiprināti atgādina vecākiem domāt par bērnu galvassegām.



Disciplinētie ķīnieši