Piemīlīgi foto: mazulītis elfa kostīmā veic nedarbus svētku gaidās

Lai gan Ziemassvētku gaidīšana lielākajai daļai ļaužu jau aiz muguras, tas neliedz papriecāties par jaukām svētku izdarībām vēl kādu brīdi. Kāda mamma no Potsvilas Pensilvānijā, ASV, "saulauzusi" internetu vispozitīvākajā nozīmē, aizkustinot cilvēkus sociālajos tīklos ar sava dēlēna piemīlīgumu. Trīs bērnu mamma Alisa Oberta Ziemassvētku gaidās ietērpusi pusgadu veco dēliņu Dilanu vecmāmiņas šūtā elfa kostīmiņā un katru decembra dienu līdz Pirmajiem ziemassvētkiem priecējusi ar kādu negantā elfa foto.

"Kādu dienu gāju cauri rokdarbu preču veikalam un ieraudzīju sarkanu un baltu filcu. Pārvedu to mājās un liku savai mammai pašūt mazu cepurīti, cimdus un apkakli. Viņa ir ļoti meistarīga. Uzvilkām [Dilanam] mazo kostīmu, tas mani darīja tik priecīgu un lika dikti smieties vienlaikus," vietnei "Bored Panda" pastāstījusi pati Alisa. Viena ideja novedusi pie citas, un mammas radošums lauzies ārā pa vīlēm, novietojot mazuli elfa kostīmā dažādās amizantās situācijās, lai nofotografētu palaidnīgo "elfiņu uz plaukta".

"Elfs uz plaukta" (The Elf on the Shelf) jau kopš 2005. gada ir ASV iemīļota grāmata, kas vēlāk pārtapusi rotaļlietā. Elfs ir Ziemassvētku vecīša palīgs, kurš grāmatiņā ir vecīša visu redzošās acis, lai zinātu, kuri bērni uzvedušies labi, bet kuri bijuši nepaklausīgi. Elfs bērnus vēro, sēžot uz plauktiņa, laikā no Pateicības dienas līdz Ziemassvētku vakaram. Pēc grāmatas lielās popularitātes daudzi rotaļlietu ražotāji tirdzniecībā ieviesuši arī elfa uz plaukta mantiņas, kas pēdējo desmit gadu laikā pārtapusi par tradīciju – elfus mājās novieto vecāki ASV un citviet pasaulē, vēsta CNN.

Pēc pirmās bildes, kas patikusi daudziem jo daudziem, Alisa izlēmusi veikt netipisku Adventes kalendāra zibakciju savā "Facebook" profilā un ik dienas ievietojusi jaunu foto ar Dilanu kā palaidnīgu elfiņu. Ar jautrajiem fotoattēliem Alisa vēlējusies vienkārši iepriecināt tuviniekus un draugus, kā arī citus. Smaidu un labestības vairošana bijis tikai viens no motivatoriem, otrs – iemūžināt pēc iespējas vairāk amizantu foto, kamēr viņas puisēns vēl ir mazs un ļaujas avantūrām, jo pieaugot var būt pārāk stilīgs savai "nestilīgajai mammai".

Asprātīgo fotogrāfiju uzņemšana gan prasījusi mazliet pūļu, jo pusgadnieks ne katru dienu gribējis sadarboties, bet pati Alisa nav fotogrāfiju apstrādes programmu guru. Visus foto viņa uzņēmusi ar viedtālruni, bet atribūtus piemeklējusi pati.