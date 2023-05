Pierīgas skolā smagi piekauts 7. klases zēns; skola negadījumu saista ar masveida neiecietību

9. maijā Ulbrokas vidusskolas piegulošajā teritorijā divi 7. un 8. klases skolēni piekāvuši 7. klases skolēnu, kurš guvis smagus miesas bojājumus un ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta automašīnu nogādāts ārstniecības iestādē. Par notikušo Valsts policijā ir sākts kriminālprocess. Incidents raisījis plašu rezonansi skolas audzēkņu vecāku vidū, kuri atklāti stāsta par to, ka izglītības iestādē esot novērots jau ilgstošs mobings visa vecuma klašu grupās, ka skolā veidojas bandas.

Savukārt skolas vadība norāda, ka dara visu iespējamo, lai vide skolā būtu droša ikvienam bērnam, tomēr nevar nerunāt par masveida neiecietību sabiedrībā un daudzu vecāku nevēlēšanos iesaistīties savu atvašu audzināšanā un izglītības procesā.

Kas notika? Informācija, ko tagad kriminālprocesā izmeklēs policija, nav viennozīmīga. Skaidrs ir viens – divi 7. un 8. klases zēni nodarīja smagus miesas bojājumus 7. klases skolēnam. Abi iespējamie vainīgie savu vainu notikušajā esot atzinuši, tā vismaz "E-klasē" vēstulē vecākiem raksta Ulbrokas vidusskolas direktors Normunds Balabaka. Tajā pašā dienā, kad notika incidents, skolas vadība visiem vecākiem nosūtīja informāciju par to. Kāda skolēna mamma portālam "Delfi" stāstīja, ka kautiņš sācies īsi pēc pulksten 12 pie tualetēm un noslēdzies vien īsi pirms pulksten 13, un sākuma stadijā to pat redzējis kāds pedagogs, kurš nav iejaucies. Savukārt Balabaka noraida šo informāciju un stāsta, ka kautiņš izcēlies ārpus skolas telpām un nekādā gadījumā nav ildzis gandrīz stundu, līdz kāds to pamanījis. Gluži pretēji – direktors uzsver, ka ātri reaģēts uz notikušo un cietušajam sākotnēji sniegta medicīniskā palīdzība uz vietas – skolā, bet drošības labad izsaukta arī NMPD brigāde. Zēnam neesot bijuši redzami sasitumi.

Mamma, kura par notikušo stāsta anonīmi, gan apgalvoja, ka cietušais "ātro" mašīnā bijis bezsamaņā. Viņam esot konstatēts liesas plīsums, galvas trauma un ribu lūzumi. Citi vecāki vēl zina teikt, ka zēns slimnīcā nedēļu pavadījis intensīvās terapijas nodaļā, tagad, par laimi, jau esot izrakstīts mājās. Skolas vadība oficiālu ārsta slēdzienu neesot redzējusi, tāpēc jāmin, ka šī informācija nevar tikt uztverta par absolūtu patiesību. Ar cietušā zēna vecākiem portālam "Delfi" pagaidām nav izdevies sazināties.