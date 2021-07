Pieteicies ilgi gaidīts bērniņš, nomesti 23 kilogrami. Pieredzes 10 000 soļu izaicinājuma laikā

"Protams, no pirmajiem 400 dalībnieki daudzi atkrita, jo nespēja to savienot ar citām ikdienas aktivitātēm. Jo ko nozīmē noiet 10 000 soļus dienā? Tas nozīmē kā prioritāti ieplānot laiku sev. Pārsvarā izaicinājumā piedalījās cilvēki, kuri ir uz "jūs" ar fiziskām aktivitātēm. Un staigāšana ir labs sākums kustīgumam. Es pati divas trīs reizes gāju uz spēka treniņiem, bet man nepietika kardio slodzes. Un, ja iet ātri, tā ir laba šāda veida slodze," min Kristīne.

Viņas "Instagram" kontā ir 17 000 sekotāju, bet grupā "Feisbukā" – 3000. "Mēs dalījāmies ar atziņām izaicinājuma laikā un pastaigu maršrutiem. Bija arī kopēji pārgājieni – tik jauki, visi brauca brīvdienās un "pavilka" līdzi ģimeni – bērnus, vīrus... Piemēram, bijām Zvārtas iezī. Tur uznāca tāds lietus, ka lielajā zupas katlā zupa šļakstījusies – smieklīgi! "Trektūr.lv" pārgājienā Cēsīs piedalījās ap 30 sekotāju, kas konkursā septiņās stundās nogāja 31 kilometru, iegūstot komandas konkursā 2. vietu.

Kāda no sekotājām, fitnesa trenere, staigātājiem vadīja vingrošanas nodarbību. Aktīvākajiem gādāju arī sponsoru balvas. Iegūtas daudzas draudzības!" Kristīne ir sajūsmā.

Lai arī ikdienā cilvēki iet katrs atsevišķi "savā Latvijas galā", tomēr ir laba kopības sajūta, ka vēl kāds tajā dienā iet. "Vakaros pat bija smieklīgi atgadījumi – ja pietrūka 200 soļu, cilvēks staigāja pa vai ap māju," pasmaida Kristīne.

Ceļš kā meditācija uz bērniņu



Taču 10 000 soļu izaicinājuma gads Kristīnei īpašs ar to, ka beidzot pieteicies bērniņš. Zināma loma tajā noteikti ir arī staigāšanai. "Mēs viņu plānojām piecus gadus. Pēc pirmajām reizēm, kad atkal sākās mēnešreizes, bija jautājums – kas notiek? Tas nenotiek tā uzreiz? Izrādījās, nav tik vienkārši palikt stāvoklī. Ar vīru esam kopā jau 13 gadus un vēlējāmies mazuli. Līdz ar šīm grūtībām sākās ceļš uz apzinātāku dzīvi. Vecumā ap gadiem 26, kad tuvojas 30, domāšanā notiek ļoti lielas pārmaiņas, daudz kas kārtojas, gribas ieviest dažādus dzīves uzlabojumus. Es sāku vairāk pievērsties veselīgam dzīvesveidam, piemēram, domāt, lai ir kvalitatīvs miegs, pietiekami dzerts ūdens, sportoju. Protams, kad mazais nepieteicās, meklēju ārstu palīdzību – gāju no viena pie otra, kādas nelielas vainas arī atklāja, bija mazas operācijas... Tomēr vienā brīdī ārsti teica, ka viss ir kārtībā. Sapratu, ka kādi bloki varētu būt manā "galvā", kādēļ bērniņš nenāk. Sāku iet pie psihoterapeita, tas bija ļoti svarīgi un vērtīgi. Izrādās, ir tāds termins kā "psiholoģiskā neauglība". Man bija ļoti laba terapeite, strādājām ar šo grūtību. Pārvērtēju savu dzīvi. 13 gadus strādāju algotās darba vietās. Jau pusotru gadu domāju iet prom no darba, bet atliku ar domu – gan jau aiziešu bērnu kopšanas atvaļinājumā un pēc tam izdomāšu ko jaunu. Bet tā jau nenotika! Un te pārmaiņas ieviest palīdzēja staigāšana (un psihoterapija), jo staigājot izdomā daudzus jautājumus, paskaties uz kādām tēmām vieglāk un tā man atnāca lēmums iesniegt atlūgumu no darba, kas vairs nesniedza piepildījumu. Vēl divus mēnešus pastrādāju citā darbā – tas bija tāds "darba attiecību plāksteris". Un mēnesi pēc aiziešanas no darba pieteicās ilgi gaidītais bērniņš," teic laimīgā topošā mamma.

Arī šobrīd viņa noiet 10 000 soļu dienā, citreiz vairāk. Tagad gan, astotajā gaidību mēnesī, tas notiekot ļoti lēni.

Viņa arī atradusi darbu, kurā būt pašai sev priekšniecei saistībā ar sociālajiem tīkliem. "Hobiju pārvērtu par darbu. Tas bija dzīvi transformējošs darbs."