Pirmajā Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiādē Latvija izcīna bronzu

No 13. līdz 19. jūnijam pirmo reizi norisinājās Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiāde, kurā piedalījās 157 meitenes no 43 pasaules valstīm. Lai arī olimpiāde sākotnēji tika plānota tikai Eiropas Savienības dalībvalstu meitenēm, vēlmi piedalīties izteica arī citas pasaules valstis, piemēram, ASV, Kanāda, Brazīlija, Japāna un Indija. Meiteņu programmētāju sacensībās Latviju pārstāvēja četras dalībnieces, un vienai no viņām izdevās izcīnīt bronzas medaļu.

Latvijas delegāciju pirmajā Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiādē šogad veidoja četras dalībnieces: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolnieces Anete Gūtmane un Linda Jansone, Cēsu Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolniece Katrīna Kalniņa, kā arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 9. klases skolniece Ramona Poreitere, kura olimpiādē izcīnīja bronzas medaļu. Meiteņu delegācijas atbalsts un vadītāji olimpiādē bija Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs, programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš, kā arī Druvas vidusskolas direktora vietnieks informātikas jomā Normunds Svētiņš.

"Olimpiādē sacensības notika divas dienas. Meitenēm katrā no tām bija jārisina četri uzdevumi, un viens no tiem bija mazliet vieglāks, nekā tas mēdz būt šāda līmeņa olimpiādēs. Divi sarežģītākie no kopā astoņiem uzdevumiem bija tik grūti, ka nevienai dalībniecei neizdevās tos atrisināt pilnībā. Dažām neizdevās iegūt nevienu punktu, tomēr Latvijas pārstāves bija prasmīgākas. Kaut daļēji atrisināt vismaz trīs uzdevumus izdevās visām četrām mūsu meitenēm," par panākumiem olimpiādē stāsta Latvijas delegācijas vadītājs Raivis Ieviņš.

Meitenes no Latvijas tiesības piedalīties olimpiādē izcīnīja īpašās atlases sacensībās, kas notika maijā. Kritēriji meiteņu dalībai sacensībās bija mācības vispārizglītojošā skolā un prasme programmēt valodā C++. Programmēšanas popularizēšana meiteņu auditorijā ir viens no šīs olimpiādes galvenajiem mērķiem. Sagaidāms, ka nākamajā gadā Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiādē piedalīsies vēl vairāk valstu, un arī Latvijā meiteņu interese par programmēšanu pieaugs.

"Lai vairāk meiteņu noticētu, ka programmēšana var būt interesanta un aizraujoša, ir jālauž stereotips, ka tā ir tikai puišu nodarbošanās. Meitenēm ir jādod iespēja pamēģināt. Dažkārt pietiek vien ar dažām nodarbībām, lai skolēns iepazītu programmēšanas burvību. Tad tā kļūst par aizraušanos uz mūžu, par ļoti labu aizraušanos, jo nākotnē tā var būt par pamatu profesijai, kurā strādājošie saņem vienus no augstākajiem atalgojumiem," norāda programmēšanas skolotājs Raivis Ieviņš.

Pirmo Eiropas meiteņu programmēšanas olimpiādi šogad organizēja Šveice. Ierobežojumu dēļ tā norisinājās attālināti – pārraudzītā tiešsaistes režīmā. Dalībnieču ekrāni tika ierakstīti un olimpiādē bija jāizmanto speciāli tai sagatavoti datori. Nākamgad meiteņu programmēšanas olimpiādi organizēs Turcija, un iecerēts, ka tā norisināsies klātienē.

Latvijas skolēnu dalība olimpiādē īstenota ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.